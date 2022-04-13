تنبيه الحرارة في CDMX، تتوقع مكاتب العمدة درجات حرارة تصل إلى 30 درجة

CIUDAD DE MÉXICO, 11MARZO2021.- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, lanzó una alerta por las altas temperaturas que se han registrado en la ciudad. Recomendó a la población el uso de protector solar e hidratación constante. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

على مدى الأيام القليلة الماضية، عانت مكسيكو سيتي من ارتفاع درجات الحرارة طوال فترة ما بعد الظهر، مما قد يسبب مشاكل صحية مختلفة بين السكان إذا لم يكن الناس محميين بالطريقة الصحيحة.

لهذا السبب، أكدت أمانة الإدارة الشاملة للمخاطر والحماية المدنية في مكسيكو سيتي من خلال الشبكات الاجتماعية أن التنبيه الأصفر يتم تنشيطه من الساعة 20:15 مساءً لعمد أزكابوتزالكو وكواوتيموك وغوستافو إيه ماديرو وإزتاكالكو وميغيل هيدالغو وفينوستيانو كارانزا.

تبدأ فترة درجات الحرارة التي تتراوح من 28 درجة إلى 30 درجة مئوية من الساعة 14:00 في 13 أبريل 2022، حتى الساعة 17:00 في نفس اليوم، عندما يمكن إصدار تنبيه جديد.

من بين أهم التوصيات الصادرة عن الحماية المدنية، تلك التي يجب تجنب الوقوع ضحية لدرجات الحرارة المرتفعة هي تلك التي تتكون من الخطوات التالية: استخدم واقي الشمس، وارتداء ملابس فاتحة اللون؛ ارتداء النظارات الشمسية أو القبعات أو القبعات؛ لا تعرض نفسك لفترة طويلة لأشعة الشمس، وأخيرا، تجنب تناول الطعام على الطرق العامة، حيث يميل الطعام إلى الانهيار بسرعة.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, lanzó una alerta por las altas temperaturas que se han registrado en la ciudad. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM Rogelio Morales | Rogelio Morales

بالإضافة إلى ذلك، لا تنس البقاء طازجًا ورطبًا وشرب الكثير من السوائل، واستخدام واقي الشمس وإبقاء المجتمع على اطلاع. في حالة الطوارئ، يمكنك طلب المساعدة في 911 أرقام الطوارئ أو 55-5683-2222.

ولكن ما هو تصنيف مستويات التنبيه حسب ظواهر الأرصاد الجوية؟ برنامج الإنذار المبكر هو مورد لتحذير السكان من المخاطر الموجودة في حالة هطول الأمطار والرياح القوية والبرد وما إلى ذلك.

في المستوى الأول، هناك تنبيه أخضر لمتوسط الظروف في مكسيكو سيتي؛ خصائصه هي هطول الأمطار أقل من 15 مم/24 ساعة، رياح أقل من 39 كم/ساعة، عدم وجود البرد أو تساقط الثلوج، درجات حرارة عالية تبلغ 28 درجة مئوية، أدنى مستويات 6 درجات مئوية.

إنه أصفر بسبب وجود نيزك مائية خفيفة تسبب أضرارًا إذا ارتبطت بظروف أخرى؛ خصائصه هي هطول الأمطار أقل من 15 إلى 29 مم/24 ساعة، ورياح تتراوح بين 50 و 59 كم/ساعة، والبرد الصغير ومياه الثلج، ودرجات حرارة عالية من 28 إلى 30 درجة مئوية أو درجات حرارة منخفضة من 4 إلى 6 درجة مئوية.

Las alcaldías en alerta amarilla son Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM Rogelio Morales | Rogelio Morales

يستمرون في استخدام اللون البرتقالي لظواهر الأرصاد الجوية التي يمكن أن تسبب شدتها أضرارًا للهياكل الهشة؛ وخصائصه هي هطول الأمطار من أقل من 30 إلى 49 مم/24 ساعة، ورياح من 60 إلى 69 كم/ساعة، وسقوط البرد المتوسط، والثلوج الخفيفة، ودرجات الحرارة المرتفعة من 31 إلى 33 درجة مئوية أو درجات حرارة منخفضة من 1 إلى 3 درجة مئوية.

أخيرًا، أحمر للأحداث الجوية التي تسبب شدتها أضرارًا؛ خصائصه هي أمطار تقل عن 50 إلى 70 مم/24 ساعة، رياح أقل من 70 إلى 70 كم/ساعة، برد كبير ووجود تساقط للثلوج، ودرجات حرارة عالية من 34 إلى 36 درجة مئوية، ودرجات حرارة منخفضة من -2 إلى 0 درجة مئوية.

آخر واحد، تم تنشيطه لأول مرة في المكسيك قبل عامين، هو التنبيه الأرجواني، بسبب الظواهر ذات الكثافة النادرة المسجلة وتسبب في أضرار جسيمة للعاصمة. معاييره هي هطول الأمطار أكبر من 70 مم/24 ساعة، ورياح أكبر من 80 كم/ساعة، والبرد الكبير جدا، ودرجات حرارة عالية أكبر من 36 درجة مئوية، ودرجات حرارة منخفضة أقل من -3 درجات مئوية، فضلا عن تساقط الثلوج بكثرة.

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