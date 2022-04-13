عشيرة الخليج ستوظف منشقين من فارك

في الأيام الأخيرة في البلاد، كانت هناك شكاوى مختلفة حول التحالفات التي تقوم بها بعض الجماعات الإجرامية في بعض مناطق البلاد لإبراز سلطتها. وأصدر الشكوى الأخيرة من قبل Noticas RCN، التي تمكنت من الحصول على معلومات استخباراتية تؤكد أن عشيرة الخليج ستنشئ تحالفات جديدة من خلال تجنيد أعضاء من المنشقين من القوات المسلحة الثورية لكولومبيا لمهاجمة قوات الأمن في باجو كاوكا وبعض مناطق أورابا وتشوكو.

السبب الذي تعطيه السلطات لفهم هذا الاتحاد الجديد هو أن عشيرة الخليج مهتمة بمعرفة أن مسلحي المجموعة غير القانونية الذين يبنون أجهزة متفجرة لديهم، من أجل تنفيذ انقلابات إرهابية مختلفة في بعض أراضي البلاد.

«منع تقدم الاستخبارات من قبل الشرطة والقوات العسكرية، وكذلك مهاجمة ضباط الشرطة في بعض الأماكن التي نقوم فيها بعمليات ضد القادة الرئيسيين»، استنكر الجنرال خورخي لويس فارغاس، مدير الشرطة الوطنية، لوسائل الإعلام الوطنية.

ووفقا للادعاءات، فإن السبب وراء حصولهم على المعرفة هو أنهم يقودهم أعضاء سابقون وقادة من القوات المسلحة الثورية الكولومبية المنقرضة، الذين كانوا يستعدون لسنوات عديدة في الحياة الإجرامية مثل إيفان مورديسكو وجنتيل دوارتي.

وقال الجنرال فارغاس «من بين مهامه موقع المتفجرات والابتزاز وتنظيم الأنشطة في المخيمات التي تساعد، بسبب خبرتهم في حرب العصابات، في إعطاء التعليمات».

وهناك مجال آخر تم فيه استنكار مثل هذه الاتفاقات هو مقاطعة نارينيو في منطقة إسكواندي، حيث ندد المواطنون بأن ماركيتاليا الثانية، بالاشتراك مع جيش التحرير الوطني والجماعة شبه العسكرية، قد أقاموا تحالفات لكسب الهيمنة على الإقليم.

ووفقا للسكان المحليين، فإن الجهات المسلحة جعلت من المعروف أنهم على استعداد لفعل أي شيء لكسب الأراضي، مما يجعل سكان المنطقة الأكثر تضررا، لأنهم يعانون أنواع مختلفة من الترهيب والعنف على أيدي الجماعات غير الشرعية.

وقال متحدث باسم المجتمع طلب عدم الكشف عن هويته لراديو بلو انه يحمل شهادات من مواطنين اضطروا الى العيش بقلق ازاء تخويف الجهات المسلحة وانه سيتم تسليمهم الى الامم المتحدة ومكتب أمين المظالم الوطنى. وستظهر الوثائق والتسجيلات التي تدعم الشكوى سلوك الجماعات والاتفاقيات التي تؤدي إلى تفاقم العنف في الإقليم وأن الغرض منه هو استعادة السيطرة على المنطقة، التي يعرفها المجرمون بأنها واحدة من أهم الطرق لنقل المخدرات والأسلحة.

تم إصدار حالة مماثلة من التحالفات بين الجهات المسلحة في البلاد قبل بضعة أسابيع من قبل هيومن رايت ووتش. وأشارت المنظمة في تقريرها الأخير إلى أن القوات المسلحة الفنزويلية شريك مباشر مع «إيلن» في عملياتها على الحدود التي تتقاسمها مع كولومبيا، حيث تسعى إلى هزيمة الجماعات المسلحة الأخرى من أجل السيطرة على هذه الأراضي وطرق تهريب المخدرات. جاءت استنتاجات الوثيقة من تحقيق أجري من خلال شهادات الأشخاص النازحين بسبب العنف في مقاطعة أراوكا وفي ولاية أبوري الفنزويلية.

وتشير الوثيقة إلى أن النزاع المسلح بين القوات المسلحة الثورية الكولومبيّة ومنشقي «إيلن» بدأ يتفاقم منذ الأول من يناير/كانون الثاني، وأسفر عن انتهاكات متعددة لحقوق الإنسان مثل: الاختفاء القسري والقتل والنزوح وغيرها من الجرائم.

وجاء في وثيقة المنظمات غير الحكومية أن «أفراد قوات الأمن الفنزويلية، الذين تورطوا في انتهاكات لحقوق الإنسان أدت إلى تحقيقات دولية في جرائم مزعومة ضد الإنسانية، قاموا بعمليات مشتركة مع أفراد من جماعة إلن وكانوا متواطئين في انتهاكاتهم». و دعت أيضا إلى اتخاذ التدابير اللازمة لأن المجتمعات المحلية هي التي تتأثر بالعنف الذي تفاقم في السنوات الأخيرة.





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