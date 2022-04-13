Google will invest $9.5 billion this year in offices and data centers and create 12,000 jobs in the United States

أعلنت شركة Google العملاقة للإنترنت يوم الأربعاء أنها ستستثمر في عام 2022 9.5 مليار دولار في المكاتب ومراكز البيانات في الولايات المتحدة، والتي تتوقع أن تساهم في خلق 12،000 وظيفة جديدة بدوام كامل.

في منشور مدونة للشركات، أكد الرئيس التنفيذي لشركة Google وشركتها الأم، Alphabet، Sundar Pichai، أنه بالإضافة إلى 12,000 وظيفة مع Google، فإن الاستثمارات ستخلق أيضًا آلاف الوظائف بين مورديها وشركائها.

وفقا لبحث جديد صدر الأربعاء من قبل المعهد الاقتصادي لمجلس منطقة الخليج، وخلق وظيفة في شركة التكنولوجيا الفائقة يولد أكثر من أربع وظائف أخرى في الاقتصاد المحلي.

اعترفت الشركة بأنه قد يبدو «غير بديهي» للاستثمار في المساحات المادية الآن بعد أن أصبح هناك التزام متزايد بالعمل عن بعد، لكنها أكدت أنه من «الأهم من أي وقت مضى» أن يكون لديك مرافق حديثة تؤدي إلى منتجات أفضل وجودة حياة أفضل للموظفين وأقوى. المجتمعات.

Un logo de Google Cloud fuera de las unidades de Google en California (REUTERS/Paresh Dave/File Photo) REUTERS

وأضاف البيان أن مكاتب Google ومراكز البيانات توفر «مراسي حيوية للمجتمعات المحلية وتساعدنا على المساهمة في اقتصاداتها».

ستفتح شركة محرك البحث الأكثر استخدامًا في العالم مكاتب جديدة في أتلانتا، جورجيا، وستستمر في الاستثمار في منشآتها في تكساس وتينيسي وفيرجينيا وأوكلاهوما وأيوا ونبراسكا ونيويورك وكولورادو وكاليفورنيا.

تذكر الشركة في بيانها الصحفي أنها تعمل على ضمان أن تعمل مكاتبها ومراكز بياناتها بحلول عام 2030 على طاقة خالية من الكربون على مدار 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع، حيث تسعى إلى وضع معايير جديدة لتصميم المباني الخضراء.

Oficinas de Google en EEUU (EFE/ROMAN PILIPEY/Archivo)

على مدى السنوات الخمس الماضية، استثمرت Google أكثر من 37 مليار دولار في المكاتب ومراكز البيانات المنتشرة في 26 ولاية في الولايات المتحدة، مما خلق أكثر من 40،000 وظيفة بدوام كامل. هذا بالإضافة إلى أكثر من 40 مليار دولار في البحث والتطوير المستثمرة في البلاد بين عامي 2020 و 2021.

نشر تقرير اليوم أيضًا تقريرًا عن التأثير الاقتصادي لعام 2021، حول مساهمة Google الأوسع في الاقتصاد. وهو يعكس مساهمة بقيمة 617 مليار دولار في النشاط الاقتصادي لملايين الشركات الأمريكية والمنظمات غير الربحية والمبدعين والمطورين والناشرين في العام الماضي.

«نواصل أيضًا مساعدة الأشخاص على اكتساب المهارات التي يحتاجونها للنجاح في اقتصاد اليوم، بدءًا من دورنا كعضو مؤسس في منطقة وسط ميشيغان للابتكار في ديترويت إلى صندوق شهادات التوظيف من Google بقيمة 100 مليون دولار، وهو نموذج مالي جديد لمساعدة الأشخاص على الوصول إلى التعليم واكتساب التكنولوجيا الرقمية. المهارات»، وقال انه لا يزال.

(مع معلومات من EFE)

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