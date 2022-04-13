هدف إدغار بينيتز للخصم في أليانزا ليما مقابل كولو كولو لكوبا ليبرتادوريس

كان أليانزا ليما يعاني من هزيمة جزئية أمام كولو كولو من تشيلي في مباراة كانت تجري كجزء من الجولة الثانية من المجموعة F من كأس ليبرتادوريس 2022. باختصار، تركت أهداف «mapochos» البيروفيين ملتزمين، الذين رأوا فرصهم في تحقيق نتيجة جيدة تضاءلت. ومع ذلك، تمكن إدغار بينيتز من تسجيل هدف الخصم وأبقى آمال الزوار حية.

كان لاعب خط الوسط «غواراني» حاضرًا على لوحة النتائج ضد التشيليين | فيديو: ESPN

بريفيا

سيزور أليانزا ليما كولو كولو من تشيلي في مباراة ستقام اليوم الأربعاء 13 أبريل في الملعب الضخم في سانتياغو كجزء من الجولة الثانية من المجموعة F من كأس ليبرتادوريس 2022. ستحاول اللوحة «الزرقاء والبيضاء» أن تضيف ما يصل إلى سيناريو سيبدو ممتلئًا بآخر موافقة من حكومة «الجنوب»، مما سمح للقدرة بنسبة 100٪.

قام فريق التمثيل «الحميم» بتحسين أدائهم في الدوري الأول بعد الفوز الأخير على UTC على أرضه، مما سمح لهم بالوصول إلى 8 نقاط والصعود إلى المركز الثالث عشر في غياب المباراة المعلقة مع Sport Huancayo، والتي لم يتم لعبها بسبب إضراب الناقلين في جونين.

استخدم المدرب كارلوس بوستوس هذه المرة لتصحيح الأخطاء التي ارتكبوها في بداية البطولة المحلية. وهو أن لاعبين مثل كريستيان راموس وجايرو كونشا وهيرنان باركوس، على سبيل المثال لا الحصر، لم يظهروا المستوى الذي يقدمونه عادةً، على الرغم من أن الفوز ضد UTC قد يعني تغييرًا للأفضل في الفريق.

أما بالنسبة لليبرتادوريس، فقد خسروا في المباراة الأولى أمام ريفر بلايت. في تلك المناسبة، كان «البيض والأزرق» على مستوى المهمة، ومع ذلك، تم الفوز بالتسلسل الهرمي لـ «Millionario» من خلال الهدف المنفرد لماتياس سواريز.

من ناحية أخرى، يعيش الفريق التشيلي واقعًا مختلفًا تمامًا في بطولة PlanVital، نظرًا لأنهم في المركز الأول برصيد 17 نقطة، مثل Unión Española ولكن مع اختلاف أفضل في الهدف. وبهذا المعنى، في المباريات التسع التي لعبوها، فازوا 5 مرات، وتعادل في 2 وخسروا في المباريات المتبقية.

أيضًا، في المسابقة الدولية، تمكنت فرقة «ألبا» من الفوز بأول ظهور ضد فورتاليزا في البرازيل بنتيجة خوان مارتن لوسيرو وبابلو سولاري. لهذا السبب، يأتون بميزة معينة للمباراة مع الفريق البيروفي وبنية تمديد هذه اللحظة الرائعة التي يعيشون فيها.