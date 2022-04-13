استعد لهبوط «باو باترول: الفيلم»، 14 أبريل على باراماونت+

مجهزة بأفضل التقنيات، تقاتل الجراء معًا لإنقاذ سكان Ciudad Aventura. (باراماونت )

بعد انتظار طويل، يأتي فيلم الرسوم المتحركة والمغامرة الكندي، الذي صدر في دور السينما في عام 2021، إلى Paramount+. يعتمد هذا على المسلسل التلفزيوني باو باترول الذي أنشأه كيث تشابمان.

في الفيلم, يتم استدعاء رايدر و Cubs إلى Adventure City لمنع العمدة Humdinger من تحويل المدينة الصاخبة إلى حالة من الفوضى. مع مقر جديد، وأدوات ومركبات جديدة، وحتى جرو جديد يدعى ليبرتي، باو باترول جاهز لمغامرة ملحمية «ممتعة وساحرة».

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في باهيا أفينتورا، تحطم سائق شاحنة ويترك معلقًا على جسر المدينة. يلتقي الكابتن توربوت المشهد ويدعو رايدر، الذي يرسل دوريات باو إلى العمل. تشيس، جرو الشرطي، ينقذ سائق الشاحنة. وفي الوقت نفسه، في مدينة المغامرات القريبة، تم انتخاب العدو اللدود لباترول باو، عمدة هامدينغر، مؤخرا عمدة. معرفة أخطائه سيئة السمعة على سحابة الخلفية، كلب ألماني يدعى ليبرتي يدعو الفريق. يصل ويستقر في ثكناته الجديدة.

وفي الوقت نفسه، يستخدم Humdinger، بسبب سوء الأحوال الجوية، جهازًا يسمى الماسك السحابي لتنقية السماء وأداء عرض للألعاب النارية. ومع ذلك، فإنه يخرج عن نطاق السيطرة مما يتسبب في نشوب حريق ويتم تنبيه المعدات. غاضب هامدنغر يخبر أتباعه بوتش وروبن للتخلص من دورية باو بأي وسيلة.

يضم أصوات بريان وإيدي سكابيتشي باللغة الإسبانية بدور روبن وبوتش؛ ونينا روبين ليجاريتا بدور ليبرتي، باو باترول: يحتوي الفيلم على ساعات من الترفيه مع محتوى حصري إضافي. تم إنتاج الفيلم من قبل Spin Master Entertainment, شركة الألعاب وراء السلسلة, مع الرسوم المتحركة المقدمة من Mikros Image. كان من إخراج كال برونكر, الذي شارك في كتابة السيناريو مع بيلي Frolick وBob Barlen استنادًا إلى قصة لفروليك. إنه الأول من بين العديد من الأفلام المخطط لها التي تم إنتاجها تحت علامة Spin Master Entertainment

في 3 نوفمبر 2021، بعد نجاح كبير في شباك التذاكر، أعلنت Spin Master و Nickelodeon Movies رسميًا أن تكملة بعنوان باو باترول: The Mighty Movie كانت قيد التطوير.

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