اقتربت فرانسيا ماركيز من نساء سوكري برقصات وأغاني مؤيدة للحياة

الرقص والغناء، فرانسيا ماركيز، صيغة نائب الرئيس غوستافو بترو، وفيرونيكا ألكوسر، زوجة المرشح، تقاسم مع مجموعة من النساء في سينسيليخو (سوكري) المقترحات الانتخابية للميثاق التاريخي. يهدف الحدث، الذي أطلق عليه اسم Juntanza de Mujeres para Vivir Sabroso، إلى «نسج الذكريات بين الجبل والنهر والمستنقع والبحر».

ثم رحب المرشح بأولئك الذين حضروا الحدث في مجموعة الميثاق التاريخي وأكد لهم أن حكومة بترو ماركيز المحتملة ستشارك فيها جميع المجتمعات المحلية المعزولة بشكل منهجي. وأكد أنه في مروره عبر البلاد أظهر أوجه القصور في المواطنين وقال إن التغيير ضروري.

فرانسيا ماركيز ترقص وتغني على ركضها لسينسيليخو

بالنسبة لماركيز، تمثل المرأة الكولومبية الحب والرعاية، وأضافت أن هذا هو المطلوب في هذا الوقت: أن تتولى النساء قيادتهن حتى يتمكنوا من شفاء البلاد من هناك.

تمت مشاركة هذه الرؤية من قبل غوستافو بترو، الذي، على الرغم من عدم وجود دور قيادي في هذا الحدث، كما كان بالنسبة للنساء، تدخلت لبضع دقائق. وأكد الزعيم السياسي أنه إذا وصل إلى كازا دي نارينيو، فإنه سيضمن أن تشغل النساء المزيد من مناصب السلطة حتى يتمكنوا من الحصول على مزيد من الاستقلال الذاتي.

و بالإضافة إلى التكافؤ في الوظائف العامة, أشير أيضا إلى أهمية حصول المرأة على عناصر أساسية و فرص لضمان استقلالها الذاتي. وأشير إلى أن هذا أمر مهم للغاية لأنه سيؤوي معظم السكان، وفي معظم الحالات، سيتم ضمان رفاه الأطفال والشباب من خلال هؤلاء النساء.

يجادل الميثاق التاريخي بأن «رعاية الحياة لها علاقة برعاية الأرض والعناية بالمياه». وأشير إلى أنه إذا امتلكته النساء، فيمكنهن ضمان رعاية الأطفال والطعام في كولومبيا بشكل جيد، لذلك ذكر بترو أنه إذا تم انتخابه رئيسًا، فسوف يقترح مشروعًا إسكانًا شعبيًا ويحافظ على إعانات لهؤلاء السكان.

«من بين 15 مليون أسرة في كولومبيا، أكثر من 5 ملايين امرأة عازبة. نريد إعادة بناء الأسرة, أن الدولة يمكن أن تعطي تلك المرأة يد بمفردها حتى تتمكن من الإنجاب, رعاية أطفالها. نقترح تنظيم الإسكان الشعبي، حيث تضع الدولة الكثير والخدمات، بما في ذلك الإنترنت، والمجتمع يبني الإسكان على أساس التنظيم المجتمعي والسلطة النسائية. إن برنامج «الأسر في العمل» يبقي النساء في حالة فقر، ولا يكفي لإطعام أطفالهن. نريد تحويلها، والتي أعطيت لكل امرأة رب أسرة مع أطفال قاصرين، نصف الحد الأدنى للأجور، 500 ألف دولار في الشهر»، قال بترو.

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