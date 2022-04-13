فيوريلا كايو: من هو ميغيل لابارث ولماذا انتهى بعد عامين من الزواج؟

ترك الفاصل بين فيوريلا كايو وميغيل لابارث السكان المحليين والغرباء أكثر من الدهشة. على الرغم من أنهما لم يكونا زوجين إعلاميين أو ظهروا على شاشة التلفزيون، إلا أن كلاهما لم يفشل في إظهار حبهما على الشبكات الاجتماعية.

ومع ذلك، في 12 أبريل، اعترفت الأخت الكبرى لستيفاني كايو بأن زواجها من ميغيل لابارث كان سينتهي وفي تصريحات كشفت الصحافة أن الفرق بين قيمهم الشخصية انتهى به الأمر إلى إبعادهم.

«أعتقد أنه كان هناك اختلاف في سلامة القيم. يمكن للمرء أن يغفر بعض الأشياء بروح محاولة رؤية أشياء ليست بيضاء جدًا، وليست سوداء جدًا. ولكن في النهاية هناك أشياء تتعارض مع جوهرك، عليك أن تقول حتى الآن لا أكثر. لم نكن متحالفين في نفس القيم, قالت الممثلة لكاميرات أمريكا اليوم خلال السجادة الحمراء للفيلم «لا تخبرني العانس 2".

من هو ميغيل لابارث؟

تزوج فيوريلا كايو وميغيل لابارث في 1 ديسمبر 2019 في تارابوتو في منطقة الصلصة بصحبة العائلة والأصدقاء المقربين. منذ ذلك الحين، كانت عيون وسائل الإعلام يقظة لأي مشاكل بينهما.

لا يُعرف سوى القليل جدًا عن ميغيل لابارث. كما يتضح من شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، يتمتع زوج الممثلة والراقصة البيروفية بخبرة واسعة في التسويق وكان مدير المشتريات لشركات مثل Saga Falabella. وقال انه سوف يعمل حاليا لعلامة Oechsle التجارية.

وبالمثل، على حسابه الرسمي على Instagram، لديه أكثر من 10,000 متابع ولا يزال نشطًا، لأنه لا يتردد في مشاركة الصور ومقاطع الفيديو لرحلاته المختلفة حول العالم مثل الصين وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة وغيرها من البلدان.

حتى أنه يظهر أنه لا يزال في حالة بدنية جيدة، لأنه ينشر صورًا لجسده أثناء وجوده على الشاطئ ويمارس الرياضة التي يحبها أكثر. ما أوضحه أيضًا هو حبه لفيوريلا كايو, لأنه استمر في نشر لقطات رومانسية معها باستمرار.

Miguel Labarthe en New York en el años 2016. (Foto: Instagram)

منذ متى تم فصلك؟

عندما سُئلت فيوريلا كايو عن موعد إنهاء علاقتهما, لم يكن لديها مشكلة في الرد على أن الانفصال حديث. بالإضافة إلى ذلك، أوضحت أنها لا تزال تعتبر زوجها شخصًا عظيمًا، على الرغم من أنهم لم يتفقوا على عدة أشياء أثناء زواجهما.

«ليس في الآونة الأخيرة وأتمنى له الخير، فهو شخص عظيم. لكننا لم نحاز على نفس القيم. قال أحد أفراد عائلة كايو لمجلة América Televisión الصباحية: «هناك أشخاص يدومون لسنوات عديدة في الزواج لأنهم، فجأة، ليس لديهم مخرج آخر ونحن نفعل ذلك».

تعلن فيوريلا كايو أنها انفصلت عن ميغيل لابارث «مؤخرًا». بالإضافة إلى ذلك، يروي المزيد من التفاصيل عن انفصاله | فيديو: America TV//أمريكا اليوم

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