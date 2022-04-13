فرناندو بيلاونزاران دعا Epigmenio Ibarra «goebbelcito» لهجمات على INE

بعد نتائج الموافقة على إلغاء الانتداب، أظهر مؤيدو حكومة أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO) دعمهم ورحبوا بنتائج المشاورة.

ومع ذلك، كانت الأرقام أقل من المتوقع وتم انتقاد أولئك الذين أشادوا بالنتيجة لتعليقهم بأن الإلغاء كان ناجحًا بسبب مشاركة أكثر من مليون شخص، صوت 90٪ منهم على اتباع تفويض AMLO.

وكان من بينهم رئيسة الحكومة، كلوديا شاينباوم، حيث كانت هي التي قالت إن المشاورة كانت ناجحة. على الرغم من أنها تعرضت لانتقادات في وقت لاحق من قبل مختلف مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وتذكيرها بأن أقل من 20٪ شاركوا.

آخر كان موضوع السخرية كان المخرج إبيغمينيو إيبارا، الذي وضع نفسه كواحد من المدافعين الرئيسيين عن الرئيس ومشروعه المسمى التحول الرابع (Q4). هذا، من ناحية أخرى، للدلالة على المعهد بعد اختتام المشاورة.

La participación en la consulta llegó a un 17% (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM) Galo Cañas

و منذ أن أدلى بعدة تعليقات ضد مستشاري المعهد الوطني لل انتخابات بتهمة تخريب نشر إلغاء الولاية. ليس فقط عند الإغلاق، ولكن طوال الحظر الانتخابي بأكمله.

وفي مواجهة المشاركة الضئيلة، احتفل رئيس الفريق فرناندو بيلاونزاران بـ «فشل» المشاورة. لكنه أدلى أيضا بتعليق حامض ضد مؤسس Argos Comunicación، الذي سماه AMLO «goebbelcito» في إشارة إلى الدعاية النازية جوزيف غوبلز.

وبالمثل، كان يؤيد انخفاض مشاركة الناس في التصويت لإقالة الرئيس من منصبه، الذي استبعده في مناسبات سابقة، في حين دعا الناخبين «حملوا بعيدا».

«يتم قياس النجاح من الهدف. - إذا صدق الناس على ولاية @lopezobrador_، 82٪ من الامتناع عن التصويت يشير إلى حجم الفشل -إذا كان لإثبات قدرة تحمل وراكون مورينا وحكوماتها دون خصم على الأرض، 15 مليون لا تذكر، «قال بانيستا.

Epigmenio Ibarra criticó al INE de sabotear la Revocación (foto: @epigmenioibarra)

جاءت التعليقات السابقة بعد أن قالت إيبارا في مؤتمر صحفي إن INE لم تف بمهمتها المتمثلة في ضمان ممارسة الديمقراطية. وبما أنه ذكر أن هدفه «هو تعزيز هذه الممارسة غير المسبوقة، وليس الترويج الذاتي، كان أن يشرح للجمهور ما هو على المحك».

إلى جانب جزء من الفيديو، علق قائلاً إن ما «لا يقوله سيرو موراياما هو أن الشيء القذر الوحيد في استشارة الإلغاء كان أدائه وأداء لورينزو كوردوفا؛ كلاهما خان الديمقراطية، وعدم احترام شعب المكسيك، وخرقوا واجبهم...».

تتطلب المشاورة، من أجل أن تكون ملزمة، مشاركة 40٪ من السجل الانتخابي. ووفقًا للإحصاء الذي أجرته INE، تم الوصول إلى إجمالي 17٪ فقط، لذلك لن يكون له آثار سياسية مباشرة.

وفقًا لعدد الأصوات، شارك أكثر من 16 مليون 503,636 شخصًا من أصل 92 مليون 823 ألف 216 التي تشكل القائمة الاسمية. من بين المشاركين، اختار 91.86٪ أن تظل AMLO مسؤولة عن السلطة التنفيذية حتى نهاية فترة مدتها ست سنوات في عام 2024، بينما صوت 6.4٪ لصالح إلغاء Tabasqueño، في حين ألغى 1.69٪ أصواتهم.

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