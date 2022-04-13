انتقد فرنانديز نورونيا سانتياغو كريل للإصلاح الكهربائي: «لا تجعل نفسك أنك لا تفهم»

بعد انتهاء إلغاء الانتداب، فإن القضية الصعبة التالية على الأجندة السياسية المكسيكية هي التصويت القادم على إصلاح الكهرباء، والذي تمت مناقشته أو أكثر من مشاورة الرئيس.

كان من المقرر أن يتم تصويتها يوم الثلاثاء 12 أبريل، ومع ذلك، تم تأجيله في اللحظة الأخيرة من قبل رئيس مجلس النواب، سيرجيو جوتيريز لونا، حتى يوم الأحد المقبل، 17، مما تسبب في خلاف مقاعد أولئك الذين يعارضون مشروع الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO).

في الواقع، قضى أعضاء حزب العمل الوطني (PAN) الليلة في الدائرة من أجل عدم منعهم من المرور، كما شجبوا أنه في يوم التصويت حركة التجديد الوطنية (مورينا) ستأخذ القديس لازاروس.

ومع ذلك، أكد الرئيس أنه إذا كان التصويت لا يميل لصالح المشروع، كان لديه خطة احتياطية لليثيوم: اقتراح مبادرة ل إصلاح قانون التعدين.

Los partidos que forman la coalición Va por México han mostrado oposición a la iniciativa de Reforma Eléctrica (EFE/LUIS TEJIDO) EFE

وقد شارك ذلك الرئيس التنفيذي خلال مؤتمره الصباحي يوم الاثنين 11 أبريل، الذي قال إنه يجب حماية الليثيوم حتى لا يكون في أيدي الأجانب. بالإضافة إلى ذلك، لا يلزم الحصول على أغلبية مطلقة لهذا، لذلك قال إنه يشعر «بالتأكد من أن ذلك سيتحقق».

لهذا السبب، وضع نائب رئيس مجلس النواب وعضو PAN، سانتياغو كريل ميراندا، نفسه من خلال حسابه الرسمي على تويتر، ضد استراتيجية الرئيس، بحجة أن المعادن مملوكة بالفعل للأمة.

الذي أكد فيه نائب حزب العمل، جيراردو فرنانديز نورونيا، أن الأمر يتعلق بضمان أن يكون المجال الوحيد للأمة، لأنه أكد أن الموارد في أيدي القطاع الخاص.

أجاب نائب الرئيس بأنه لا توجد حاجة إلى إصدار قانون عندما تكون الحكومة هي التي تنازل عن استخراج واستخدام الموارد الطبيعية للشركات الخاصة، لأن الدستور ينص على أن الليثيوم ينتمي إلى الأمة ويمكن التنازل عنه.

Santiago Creel contestó a Noroña (foto: @SantiagoCreelM)

«تخفيف استشارة غير مرغوب فيها - لا يسبب رسومًا -: ليست هناك حاجة لقانون جديد، لكي تمنح الحكومة جميع ودائع الليثيوم المتاحة لكيان عام. أكرر أن الليثيوم ينتمي إلى الأمة وأضيف، ينص الدستور على أنه أمر معقول، «المياه»، كتب النائب.

وقد اتخذت كريل موقفا ضد إصلاح الكهرباء في مناسبات سابقة وأكدت أن PAN سوف تمرد ضد المشروع جنبا إلى جنب مع الثورة المؤسسية (PRI) والثورة الديمقراطية (PRD) في ائتلافها الذهاب إلى المكسيك ودعا مورينا إلى التمرد أيضا.

كما أكد أن المبادرة «تؤذي المكسيك لأنها تلوث، وتؤثر على الصحة، وتغير المناخ، وستكلف توليد الكهرباء أكثر تكلفة وفي نهاية اليوم سيدفعها دافعو الضرائب أو المستخدمون، أي أن الناس سيدفعون ثمنها».

يوم الاثنين الماضي، 11 أبريل، تمت الموافقة على الإصلاح الكهربائي لوبيز أوبرادور في اللجان، وبالتالي التقدم إلى الجلسة العامة لمؤتمر الاتحاد. وتمت الموافقة عموما على الرأي بأغلبية 25 صوتا مؤيدا و 19 صوتا ضد لجنة الطاقة، وبأغلبية 22 صوتا مؤيدا و 18 صوتا ضد لجنة النقاط الدستورية.

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