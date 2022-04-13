تمويه المواقف المثيرة للجدل، استراتيجية اليمين المتطرف مارين لوبان للفوز بالانتخابات في فرنسا

Marine Le Pen, French far-right National Rally (Rassemblement National) party candidate for the 2022 French presidential election, gestures as she speaks during a news conference on democracy and the exercise of power in Vernon, France, April 12, 2022. REUTERS/Sarah Meyssonnier

بعد هزيمتها المريرة في الانتخابات الرئاسية لعام 2017، قررت مارين لوبان، المرشحة اليمينية المتطرفة التي تعود للتنافس مع إيمانويل ماكرون في 24 أبريل، التخلي عن خطابها التقليدي، وهو نوع من الطفرة التي ستسمح لها بالوصول إلى قصر الإليزيه هذه المرة.

يؤدي غربلة المواقف والتمويه، على الأقل خلال هذين الأسبوعين، بزعيمة المجموعة الوطنية إلى تركيز هجماتها فقط على الصعوبات الاقتصادية التي تواجه الفرنسيين. ويتهم المرشح الرئاسي RN، بهذه الاستراتيجية، حكومة إيمانويل ماكرون برفضها مواجهة «جدار التضخم» الذي يسبب أحزنًا بين مواطنيها.

«فرنسا ماكرون هي فرنسا التي ستتوقف»، مشددا على أن السقالات لزيادة حجمها الانتخابي للجولة الثانية.

ما الذي يختبئ لوبان؟ ويبدأ من مواقفه، أكثرها شجاعا ومشكوكا فيه، وآرائه حول الهجرة، وعضوية الاتحاد الأوروبي، وعلاقاته الدولية مع الرئيسين فلاديمير بوتين أو فيكتور أوربان. تعاريف حول ما إذا كانت إدارتك ستدفع في النهاية الخروج من اليورو, على الرغم من الوعد بعدم القيام بذلك, أو ما إذا كانت سيادة القانون الفرنسي على القانون الأوروبي ستسود. سياسات تتعارض مع معاهدات المجتمع. في الماضي، حتى لوبان شكك في حرية حركة البضائع والناس.

وقد تداخلت كل هذه القضايا في ظل مشكلة ارتفاع الأسعار. ومع ذلك، فهي برنامج يشكل قائمة متفجرة بما يكفي لإثارة أزمة كبيرة على المستوى الأوروبي، «Frexit»

مع التعبيرات المصقولة، يمكن أن يؤدي برنامجها السيادي العميق إلى استراحة مع الشركاء الأوروبيين. إن حماية السوق، فكرة «التفضيل الوطني» على الوحدة الأوروبية، ستكون ضربة لأساس الاستدامة لبناء المجتمع.

Dos proyectos contradictorios competirán el 24 de abril por la presidencia de Francia. REUTERS

مصممة على الإجابة على بعض هذه الأسئلة على الأقل، أشارت مارين لوبان إلى علاقاتها مع بوتين. يتم استجواب الزعيمة المحافظة المتطرفة حول قرض 9 ملايين يورو الذي تعاقد معه حزبها مع بنك روسي في عام 2014، للانتخابات الإقليمية والإدارات.

لتمويل حملتها الرئاسية لعام 2022، حصلت لوبان أيضًا على قرض بقيمة 10.6 مليون يورو من بنك مجري. دافعت المرشحة عن نفسها ضد أي صلة من التبعية ضد الخارج، بحجة:

«أنا مستقل تمامًا عن أي رابط، من أي سلطة، من الشركات من أي جنسية، للباقي. وقال خلال مؤتمر صحفى يوم الاربعاء «لقد قدمت قرضا لبنك روسى لاننى لم استطاع ابدا الحصول على قرض سواء فى فرنسا حتى الان او فى اوروبا».

وأضاف: «لا أعتقد أن البنوك التشيكية أو البنوك التشيكية الروسية تتلقى أوامر من القيادة الروسية، تماما كما لا أجرؤ على تخيل أو لا أريد أن أصدق أن البنوك الفرنسية تتلقى أوامر من رئيس فرنسا».

وأوضح زعيم اليمين المتطرف، الذي استقبله فلاديمير بوتين خلال الحملة الانتخابية الرئاسية لعام 2017، والذي اتهمه خصومه بانتظام بمعرفة السلطة الروسية، أنه لا يريد «الخضوع لموسكو» أو «متابعة إدارة بايدن»، لا سيما في آسيا- منطقة أوقيانوسيا.

حول روسيا، «المحاكمة ضدي غير عادلة بشكل خاص»، «لقد دافعت فقط عن مصلحة فرنسا»، مشيرا إلى «أوجه التشابه» مع إيمانويل ماكرون، عندما استقبل الرئيس الروسي في فرنسا.

الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي

من ناحية أخرى، وصل لوبان إلى مفترق طرق بسبب الغموض الذي يشير إليه ماكرون، كجزء من السياسة الفرنسية، حول علاقة فرنسا المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي، إذا احتلت الإليزيه. «لا يوجد غموض. أريد أن أقول إننا جميعا مدافعين عن أوروبا، وأعتقد أن تحويل الاتحاد الأوروبي إلى تحالف أمم أوروبي ينقذ أوروبا»، أصرت، خلال مؤتمرها الصحفي، المكرسة للدبلوماسية التي تريد القيام بها إذا نجحت في انتخابها.

«مشروعي هو مشروع من شأنه أن يوفق بين الشعب الفرنسي ومنظمة أوروبية هي منظمة أوروبية تحترم الدول الحرة وذات السيادة». إنها مسألة الاستقلال الذاتي الوطني، وهو أمر تم القيام به بالفعل من قبل المجر، فيكتور أوربان، أو من بولندا، ماتيوش مورافيتسكي، الذي واجه حكومة المجتمع في بروكسل، كان دائمًا على مرأى من هجماتهم نحو سن 27.

كما دعت الى «التقارب الاستراتيجى بين الناتو وروسيا» «بمجرد انتهاء الحرب الروسية الاوكرانية وتم حلها بموجب معاهدة سلام».

La líder de Agrupación Nacional ha debido responder sobre sus vínculos con Vladimir Putin. No obstante, la aspirante tambien tiene cercanías con Viktor Orban, el premier húngaro, enfrentado al gobierno europeo en Bruselas REUTERS

وقال «انه من مصلحة فرنسا واوروبا، ولكن ايضا اعتقد ان الولايات المتحدة ليس لديها مصلحة فى رؤية ظهور اتحاد صينىروى وثيق».

وبالإضافة إلى ذلك، فإن آثار أفكاره، التي تم تنقيحها الآن، يمكن أن تكون أكثر زعزعة للاستقرار بالنسبة للاتحاد، وخاصة القادمة من عضو مؤسس. أراد مرشح RN، في ذلك الوقت، خفض المساهمة الفرنسية من جانب واحد في ميزانية الاتحاد الأوروبي.

في حين ظهر الخروج من الاتحاد الأوروبي في البرامج الرئاسية لعامي 2012 و 2017، فإن هذا الأخير لم يعد، من حيث المصطلحات، وعد حملة لوبان. لكن إيمانويل ماكرون يتساءل عن خصمه اليميني المتطرف في الأيام الأخيرة حول هذه القضية، قائلاً إن «السيدة لوبان لا تزال تريد مغادرة أوروبا «دون أن تقول ذلك»، بالنظر إلى «الإجراءات التي تقترحها».

«لا أعتقد أن ترك المنظمات متعددة الأطراف يشكل انسحابًا أو توقف النمو. أقول هذا بسهولة أكبر لأن Frexit ليس بأي حال من الأحوال مشروعنا «، واصلت السيدة لوبان، في عرضها على سياستها الخارجية.

القضية البيئية

يحذر منافس الرئيس الحالي من أن «القضية البيئية الدولية لن تكون ألفا وأوميغا في سياستي الخارجية». وفقا للمرشح، «اتفاقية المناخ في باريس، التي حشدت تقريبا جميع الموظفين الدبلوماسيين الفرنسيين لعدة أشهر، تعتبر نجاحا لفرنسا، لكننا لم نعد نهتم بالدفاع ومصالح فرنسا»، ونددت، وسخرت من «COP21المقدس».

واضاف «بيد اننى لن اخرج من اتفاق باريس». «في الواقع، أنا أؤيد توجهات هذه الاتفاقية لأنني أريد التخلي عن الوقود الأحفوري قدر الإمكان لصالح الطاقة النووية المدنية»، أوضحت مارين لوبان.

الدستور مقابل الاستفتاء

نقطة أخرى، يتم استجوابها، هي أن خصم ماكرون يريد تنظيم استفتاء على مشروع قانون لمراجعة الدستور ليشمل «الأولوية الوطنية»، وهو الأمر الذي أثار الجدل في البلاد.

يسعى لوبان إلى اختصارات، من بين أمور أخرى، للتشكيك في التسلسل الهرمي للاتحاد الأوروبي على التسلسل الهرمي لفرنسا. وتسمح المادة 11 من دستور البلاد بشكل فعال لرئيس الجمهورية - من الناحية النظرية - بتقديم مشروع قانون مباشرة إلى الشعب دون تدخل البرلمانيين. ولكن هذا لا ينطبق إلا على القانون العادي، خلافا للمادة 89 التي تنص على إجراء مراجعة الدستور وتقتضي أن يتم التصويت على النص بعبارات متطابقة من قبل المجلسين قبل طرحه للاستفتاء.

وقد قالت مارين لوبان صراحة إنها تريد استخدام هذا الإجراء للتحايل على أي رقابة دستورية. وقد أثار هذا الجدل. وقد قال بعض الدستوريين بالفعل «سنكون على وشك الانقلاب أو نواجه تحديًا خطيرًا لمؤسساتنا».

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