تحدث دييغو ريباجلياتي بقسوة عن الجريمة الجنائية المثيرة للجدل ضد كريستال في كأس ليبرتادوريس

سبورتينغ كريستال ضد يو كاتوليكا: الصحفي دييغو ريبالياتي أشار إلى ركلة جزاء ضد فريق سيليست في المباراة لتاريخ 2 من المجموعة H من 2022 كأس ليبرتادوريس التي لعبت في ملعب سان كارلوس أبوكيندو في سانتياغو.

في محضر المباراة بين الفريق السماوي و «الصليبيين»، ادعى الحكم الأوروغواي ليودان غونزاليس ركلة جزاء مثيرة للجدل ناجمة عن يد داخل منطقة بيرسي ليزا عندما تنازع على كرة جوية مع المدافع نيهوين باز. أدى القرار إلى هدف الفوز للفريق التشيلي.

نشر صحفي Movistar Deportes على حسابه على تويتر تعليقًا يرفض قرار القاضي بشأن الخطوبة. «ما اخترع مجرم، شيء ما يحدث دائما في...»، اقتبس.

Sporting Cristal vs U. Católica: polémica por el penal cobrado en la Copa Libertadores

لم يكن الوحيد الذي علق عليه من خلال الشبكات الاجتماعية. كما علق زميله، هوراسيو زيمرمان، على الموضوع: «نتيجة غير عادلة لأن الفرق بين فريق وآخر كان من قبل الحكم. على أي حال، يجب أن يكون كريستال قد أغلقه أولاً. فشل بيرسي ليزا مرتين بمفرده. وحده».

Sporting Cristal vs U. Católica: polémica por el penal cobrado en la Copa Libertadores

«إنها ليست إجرامية. إنها يد لاعب كاثوليكي. أعطى ليودان غونزاليس المباراة إلى Universidad Católica (...) أعطى السكان المحليين عقوبة في النهاية»، اشترك جان مارتن دويناس، مراسل Rpp. وعلى نفس المنوال، غرد خوان كارلوس أورتيشو، وهو صحفي في نفس المحطة، قائلاً: «كريستال ليس مجرماً في سانتياغو. إنهم يسرقونه مع الإفلات من العقاب».

Sporting Cristal vs U. Católica: polémica por el penal cobrado en la Copa Libertadores

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Sporting Cristal vs U. Católica: polémica por el penal cobrado en la Copa Libertadores

اقتبس إيدي فليشمان من Willax Tv; يخترع الحكم مجرم كاثوليكي يو بيد لم تكن موجودة. هم 1-1 وكريستال لا يستحق أن يهزم. إنه لأمر مخز أن Conmebol لا يوجد VAR في كأس ليبرتادوريس».





Sporting Cristal vs U. Católica: polémica por el penal cobrado en la Copa Libertadores

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جدل بتهمة جنائية ضد يو كاتوليكا ضد سبورتينغ كريستال لكوبا ليبرتادوريس 2022. (فيديو: ESPN).





خسر سبورتينغ كريستال في مباراته الأولى في كأس ليبرتادوريس 2022 أمام فلامنجو البرازيلي (2-0) على الاستاد الوطني في ليما. فاز الفريق البرازيلي بأهداف من برونو هنريكي وماثيوزينيو. كما هزم الفريق السماوي في مباراته الأخيرة على يد بيرو ليغا 1 بعد خسارته 2-0 أمام جامعة سيزار فاليخو، وحصل على 12 نقطة واحتل المركز العاشر في ترتيب بطولة أبيرتورا.

ظهر يو كاتوليكا لأول مرة بالهزيمة في المجموعة H بعد سقوطه 1-0 أمام تاليريس دي قرطبة لأول موعد للمسلسل. لعبت المباراة في ملعب ماريو ألبرتو كيمبيس في الأرجنتين وسجل هدف الفوز من قبل هيكتور فرتولي. انخفض «الصليبيون» 2-0 أمام لا سيرينا في عرضهم الأخير في البطولة التشيلية ووضعوا المركز التاسع في الجدول برصيد 12 نقطة.

اصطف المدرب الرياضي كريستال روبرتو موسكيرا مع أليخاندرو دوارتي؛ يوهان مدريد، جيانفرانكو تشافيز، عمر ميرلو، نيلسون لويولا؛ خيسوس كاستيلو، هوراسيو كالكاترا، كريستوفر غونزاليس، لياندرو سوسا؛ إيرفين أفيلا وبيرسي ليزا.

وتدرب الخبير الاستراتيجي في الجامعة الكاثوليكية كريستيان بولوتشي مع سيباستيان بيريز؛ وخوسيه فوينزاليدا، وإروين أمبويرو، ونيهوين باز، وألفونسو باروت؛ ومارسيلينو نونيز، وخوان ليفا، وفيليبي غوتيريز، وغونزالو تابيا؛ ودييجو فالنسيا وفرناندو زامبيدري.

مباريات سبورتينغ كريستال القادمة

سبورتينغ كريستال مقابل ديبورتيفو البلدية

سينسيانو ضد سبورتينغ كريستال

تاليريس دي قرطبة vs سبورتينغ كريستال

سبورتينغ كريستال ضد ديبورتيفو ثنائية

ADT vs سبورتينغ كريستال

سبورتنج كريستال مقابل الجامعة الكاثوليكية

سبورتينغ كريستال ضد أياكوتشو

المباريات القادمة من الكاثوليكية U.

هواتشيباتو مقابل الجامعة الكاثوليكية

الجامعة الكاثوليكية مقابل كولو كولو

الجامعة الكاثوليكية مقابل فلامنجو

سبورتنج كريستال مقابل الجامعة الكاثوليكية

نيوبلينس ضد يونيفرسيداد كاتوليكا

يونيفرسيداد كاتوليكا vs يونيون لا كاليرا

فلامنجو ضد الجامعة الكاثوليكية

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