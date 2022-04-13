يوضح Deltacron و XE كيف يعيد فيروس كورونا ابتكار نفسه بشكل دائم

Coronavirus Moving Through the Blue Tunnel

تتغير الفيروسات طوال الوقت، غالبًا بطرق تؤذي حقًا فرصك في البقاء على قيد الحياة. ولكن من وقت لآخر، يمكن أن تعمل هذه الطفرات لصالح الفيروس. الفيروس لا يمكن التنبؤ به وقد أظهره في هذه السنوات الوبائية.

يتساءل العديد من الخبراء عن مستقبل جائحة الفيروس التاجي. هل يمكن أن يكون هناك متغير يعيدنا إلى ما شهدناه في عام 2020 ؟ هذا هو السؤال الكبير الذي يحاول العلماء الإجابة عليه.

«عندما يتكاثر الفيروس، هناك أخطاء عند إعادة إنتاج الكود الخاص به. وقال الدكتور مايك ريان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية التابع لمنظمة الصحة العالمية (WHO) إن معظم هذه الأخطاء تؤدي إلى فيروس غير كفء أو يختفي ببساطة».

Muchos expertos se preguntan cuál será el futuro de la pandemia de coronavirus y piden que continúen los testeos (REUTERS/Lam Yik/File Photo) REUTERS

في مارس، تحققت منظمة الصحة العالمية (WHO) من وجود متغير جديد يجمع بين دلتا وأوميكرون ويسمى Deltacron. «نحن على دراية بإعادة التركيب هذه. إنه مزيج من دلتا AY.4 و Omicron BA.1. وقد تم اكتشافه في فرنسا وهولندا والدنمارك، ولكن على مستويات منخفضة للغاية»، ذكرت الدكتورة ماريا فان كيرخوف، الرائدة في علم الأوبئة، في مؤتمر صحفي في جنيف. ومع ذلك، أوضح الخبير أنه في الوقت الحالي، لم يتم الكشف عن «أي تغيير في علم الأوبئة أو الشدة». واضاف «لكن هناك العديد من الدراسات الجارية». في الأدبيات العلمية، أطلق على هذا البديل الجديد بالفعل اسم «deltacron»، كما هو مذكور في مقال نشر في المجلة الطبية البريطانية، على الرغم من أنه في الوقت الحالي معترف به على أنه XD.

بصرف النظر عن هذا البديل الجديد، أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن قلقه من أن «العديد من البلدان تقلل بشكل كبير من الاختبارات التشخيصية» لـ COVID-19.

«هذا يمنع قدرتنا على معرفة مكان الفيروس، وكيف ينتشر ويتطور. لا يزال الاختبار أداة حيوية في معركتنا ضد الوباء، كجزء من استراتيجية شاملة»، قال المسؤول. وفي هذا الصدد، حذر من أن «العديد من البلدان في آسيا والمحيط الهادئ تواجه زيادة في الحالات والوفيات الناجمة عن COVID-19». وأضاف أن «الفيروس لا يزال يتطور، وما زلنا نواجه عقبات كبيرة في توزيع اللقاحات والاختبارات والعلاجات أينما كانت هناك حاجة إليها».

Un estudio afirma que XE es un 10% más transmisible que la variante BA.2, que ya contaba con un 75% de poder de infección respecto a la Ómicron original (Getty) Eugene Mymrin | Getty Images

وفقًا للدكتور فرناندو غونزاليس كانديلاس، من وحدة العدوى المشتركة والصحة العامة التابعة لمؤسسة تعزيز الصحة والبحوث الطبية الحيوية في مجتمع بلنسية (فيسابيو) وجامعة فالنسيا، تعترف منظمة الصحة العالمية فقط بالتغير المؤتلف XD كمتغير تحت المراقبة [VUM، البديل تحت المراقبة]. «متغير XD هو، في الواقع، متغير مع جزء من دلتا وجزء من Ómicron. على وجه التحديد، البروتين S (سبايك) هو من نوع Ómicron (BA.1) وبقية الجينوم يتوافق مع دلتا»، قال الخبير.

ويمضي في شرح أن هناك «متغير مؤتلف آخر، يتوافق مع نسب XE، والذي تم اكتشافه في المملكة المتحدة وبلدان أخرى ويبدو أنه مرتبط بقابلية انتقال أعلى قليلاً من الجينومات التي تتحد فيه، سواء من Ómicron، ولكن جزء واحد هو BA.1 والآخر هو BA.2. في الوقت الحالي، لا تعتبر منظمة الصحة العالمية أنه متغير يحتاج إلى مراقبة، على الرغم من أنه مخصص للصحة العامة في إنجلترا بسبب زيادة قابلية الانتقال المكتشفة في ذلك البلد». يدعو الخبراء إلى الهدوء ويذكرون أنها آلية أخرى للفيروس. «لا ينبغي أن يخيفنا. لقد كان يحدث طوال الوباء وسيستمر في الحدوث.

«هذه هي الديناميكية الفيروسية ونتيجة لقدرتها على التكرار، والتي تقوم بذلك مليارات المرات وتساعد الفيروس على تغيير خصائصه الجينية وإيجاد طرق للبقاء على قيد الحياة في بيئة معادية». هذه هي الطريقة التي بدأ بها عالم العدوى وعضو لجنة اللقاحات التابعة للجمعية الأرجنتينية للأمراض المعدية (سعدي) فرانسيسكو ناسينوفيتش (75,823) في شرح Infobae سبب ظهور البديل الفرعي الجديد. وتابع: «في بعض الأحيان تجعل هذه التغييرات (الفيروس) أكثر كفاءة في الاستمرار في التكاثر والانتشار والتسبب في الضرر، وفي أحيان أخرى تلك التغييرات، التي تجعلها عشوائيًا، تسمح فقط ببعض تلك الخصائص. ربما تجعلها فعالة للغاية في الانتشار ولكن مع تأثير أقل على الصحة، أو العكس».

Según la agencia sanitaria de Naciones Unidas, hoy hay un predominio global de la variante Ómicron del coronavirus (NHI)

يقول تقرير رسمي نشرته منظمة الصحة العالمية في 29 مارس أن متغير XE تم اكتشافه لأول مرة في المملكة المتحدة في 19 يناير من قبل وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة. تنص الدراسة على أن XE أكثر قابلية للانتقال بنسبة 10٪ من متغير BA.2، الذي كان لديه بالفعل 75٪ من قوة العدوى مقارنة بـ Omicron الأصلي، لذلك في غضون أسابيع قليلة يجب أن يصبح البديل الفرعي السائد. ومن المثير للاهتمام، ووفقًا للمركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن علماء الأوبئة العاملين لدى السلطات الصحية الأمريكية لا يراقبون XE، الذي لم يتم وصفه بعد بأنه «متغير من الاهتمام» أو «متغير مقلق». ومع ذلك، تحدد منظمة الصحة العالمية أيضًا أن مراقبة الطفرات الجديدة المحتملة ستستمر طالما كان ذلك ضروريًا.

وقد أثيرت بالفعل أسئلة حول المدة أو عدد المرات التي يمكن أن يتبع فيها SARS-CoV-2 تكراره مع ظهور البديل الفرعي BA.2، والذي، على الرغم من أنه ولد حالات خفيفة من المرض، إلا أن معدل انتقاله تسبب في تفشي المرض في جميع أنحاء العالم تقريبًا.

لا يعتقد الخبراء في علم الفيروسات وعلم الجينوم أن XE المؤتلف أكثر حدة أو مقاومة للقاحات من الأنواع الأخرى من Omicron. وقال البروفيسور فرانسوا بالو، عالم الوراثة في كلية لندن الجامعية، إن البديل من المرجح أن يتبع مسارًا مشابهًا لمسار سلالة AY.4.2 دلتا المنسية منذ فترة طويلة، والتي أثارت مخاوف في بريطانيا ولكنها فشلت في الإقلاع في مكان آخر. على شبكاته الاجتماعية، قال البروفيسور Balloux: «XE ليس البديل المقلق».

وفرت اللقاحات حماية جيدة ضد الأمراض الخطيرة والوفاة بسبب المتغيرات السابقة، لكن الخبراء يسلطون الضوء على أنه من المعروف أن هناك حاجة لجرعة ثالثة من اللقاح لتوفير نفس المستوى من الحماية ضد Omicron.

Los expertos advierten que cuando los niveles de transmisión del virus son altos y hay más posibilidad de que una persona se contagie al mismo tiempo con dos variantes (REUTERS/Toby Melville/File Photo) REUTERS

ولادة متغير فرعي

يحذر الخبراء من أنه عندما تكون مستويات انتقال الفيروس عالية وهناك فرصة أكبر أن يصاب الشخص في نفس الوقت بنوعين مختلفين. إذا حدث هذا، فإن البديل الناتج «يجمع» المواد الوراثية من كليهما «وإذا نجح ويتمكن من نقله بكفاءة يصبح متغيرًا جديدًا في التداول.

وفقًا لوكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة، هناك اليوم هيمنة عالمية لمتغير Ómicron لفيروس كورونا. يعتمد على النظر في تسلسل 382,789 الذي تم تحميله على منصة GISAID مع العينات التي تم جمعها في آخر 30 يومًا. 99.7٪ كانت عينات من المرضى الذين يعانون من متغير Omicron. كان 0.1٪ فقط دلتا، ولم يتم تعيين 649 تسلسلًا لسلالة Pango (0.2٪).

«ضع في اعتبارك أنه ينبغي تفسير التوزيع العالمي لمتغيرات فيروس كورونا المثيرة للقلق مع مراعاة قيود المراقبة، بما في ذلك الاختلافات في قدرات التسلسل واستراتيجيات أخذ العينات بين البلدان، فضلاً عن التأخير في الإبلاغ. بالإضافة إلى ذلك، قد تكون بعض البلدان قد غيرت سياساتها التحليلية والتسلسل»، علقت منظمة الصحة العالمية في نشرتها الإخبارية الأسبوعية.

La variante Ómicron sigue replicándose en todo el mundo y está originando subvariantes (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration) REUTERS

بالنسبة لـ González Candelas، في الوضع الحالي، نظرًا للطفرات المختلفة الموجودة في المتغيرات الرئيسية الثلاثة المعنية، دلتا و omicron BA.1 و BA.2، «ما زلنا مهتمين أكثر بما إذا كانت المجموعات الجديدة من الطفرات الناتجة عن إعادة التركيب لها تأثيرات مشتركة أكثر أهمية من بشكل منفصل، القدرة على زيادة قابلية الانتقال، أو تقليل فعالية اللقاح أو يؤدي إلى فشل في تشخيص تفاعل البوليميراز المتسلسل أو جعل بعض العلاجات القائمة على الأجسام المضادة وحيدة النسيلة غير فعالة».

في لحظة كل متغيرات XE المؤتلف، يبدو أنها الأسرع نموًا، ولكن ليس من الواضح ما إذا كان ذلك بسبب ظاهرة محلية في المملكة المتحدة أو بسبب المتغير نفسه. وحتى 5 نيسان/أبريل، تم تحديد 1125 حالة من حالات XE في المملكة المتحدة، بعد أن كانت 637 حالة في 25 آذار/مارس. أول حالة مؤكدة لها تاريخ عينة في 19 يناير من هذا العام، مما يشير إلى أنها ربما كانت متداولة في السكان لعدة أشهر. منذ ذلك الحين، تم اكتشاف XE في تايلاند والهند و إسرائيل. ويشتبه في أن الحالات الإسرائيلية الأخيرة ربما تكون قد تطورت بشكل مستقل. لم تبلغ الولايات المتحدة بعد عن أي حالات XE.

وردا على سؤال حول ما إذا كان XE يمكن أن يسبب موجة جديدة من الإصابات العالمية، قال ناسينوفيتش إنه «بالطبع يمكن أن ينتج تفشي المرض وهنا من المهم الإشارة إلى كيفية عمل العلم». «إنه مثال على أنه، خارج أي حدود جغرافية أو سياسية أو أيديولوجية، يعمل العلم بشكل تعاوني ومتضامن، وهذا واقع إيجابي للغاية يدعونا إلى التفكير في مدى أهمية الاستثمار في العلوم والتعليم، مما يسمح لنا بالنمو في جميع الجوانب وله آثار. في جميع سيناريوهات الحياة. الإنسان «، وقال انه يعكس.

واختتم ناسينوفيتش قائلاً: «نحن في حالة تأهب لهذا النوع من السيناريوهات التي تضعنا مع كل الإنذارات على استعداد لرؤية ما يحدث في البلاد، وكيف يصل هذا البديل إلى الأرجنتين».

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