تستمر حالات COVID-19 والوفيات في الانخفاض في العالم

Foto de archivo. Personas usando tapabocas para evitar el contagio de COVID-19 caminan durante la pandemia en una calle de Bogotá, Colombia, 10 de julio, 2020. REUTERS/Luisa González

استمر عدد الحالات المؤكدة الجديدة والوفيات الناجمة عن covid-19 في الانخفاض في جميع أنحاء العالم في الأسبوع الماضي، وفقًا للبيانات المنشورة اليوم في التقرير الوبائي الأسبوعي لمنظمة الصحة العالمية (WHO).

وهذا هو الأسبوع الثالث على التوالي الذي يتناقص فيه المؤشران بمعدل 24 في المائة و 18 في المائة على التوالي في الأيام السبعة الأخيرة.

بلغ المجموع العالمي للأسبوع الماضي 7 ملايين حالة إصابة جديدة بـ covid-19 و 22000 حالة وفاة إضافية، مع حدوث انخفاضات في جميع المناطق.

وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للأشخاص المصابين منذ بدء الوباء والذين خضعوا لاختبار تشخيصي إلى 496 مليون شخص، بينما تصل الوفيات إلى 6 ملايين شخص على مستوى العالم.

وأصرت منظمة الصحة العالمية على ضرورة تفسير هذه الاتجاهات الإيجابية بحذر لأن العديد من البلدان تغير استراتيجياتها للاختبار وقد انخفضت هذه الاتجاهات بشكل كبير، مما أدى إلى اكتشاف عدد أقل من الحالات الحقيقية.

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خلال الأسبوع الماضي، سجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من الوفيات (3682)، تليها كوريا (2,186) وروسيا (2,008) وألمانيا (1,686) والبرازيل (1,120).

وسجلت أوروبا ومنطقة غرب المحيط الهادئ، التي تشمل الصين، أكبر انخفاض في الحالات، بنسبة 26 في المائة في كلتا الحالتين.

كانت أفريقيا القارة مع الانخفاض الأكثر وضوحا في الوفيات الجديدة (-40٪).

وفي نفس التقرير الوبائي، أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أنها تواصل رصد العديد من المتغيرات الفرعية لمتغير الأوميكرون، الذي يمثل 99.2 في المائة من جميع التسلسل الجيني الذي يتم إجراؤه في العالم.

وبالتالي فإن العلماء يتابعون تطور المتغيرات الفرعية BA.1، BA2، BA3، بالإضافة إلى أحدث BA.4 و BA.5، بالإضافة إلى الشكل المعاد دمجه من BA.1 و BA.2، من أجل تحديد خصائصها وفهم تأثيرها المحتمل على الصحة العامة.

كما أكدت منظمة الصحة العالمية أنه على الرغم من أن omicron يمكنه تجنب المناعة التي توفرها اللقاحات، إلا أنه لا يزال يُنظر إلى اللقاحات على أنها فعالة في الوقاية من الأمراض الخطيرة والاستشفاء.

(مع معلومات من EFE)

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