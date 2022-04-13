Could sucralose sweeteners cause diabetes-like disorders?

سوكرالوسي هو التحلية الاصطناعية التي تعطي طعمًا حلوًا للأطعمة والمشروبات دون زيادة السعرات الحرارية. وقد أظهرت العديد من الدراسات بالفعل أن استهلاك السكرالوز يرتبط مع ضعف استقلاب الجلوكوز والأنسولين في جسم الإنسان لأنه يعطل توازن ميكروبيوم الأمعاء.

أجرى الباحثون في المكسيك الآن تجربة سريرية في البالغين الشباب والأصحاء لمعرفة تأثير استهلاك التحلية طويلة الأجل على الميكروبيوم. ووجدوا أن السكرالوز يمكن أن ينتج عنه تغييرات مماثلة لتطور مرض السكري من النوع 2.

تم تنفيذ العمل من قبل باحثين من المستشفى العام في المكسيك، والمعهد الوطني للطب الجينومي، وكلية الطب، والجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك (UNAM)، ومركز البحث العلمي والتعليم العالي في إنسينادا، وكلية الصحة العامة والتغذية من جامعة نويفو ليون المستقلة.

بعد التعرف على نتائج الدراسة في المكسيك، قال سيغوندو سيكلين، أخصائي الغدد الصماء من بيرو والرئيس المنتخب لجمعية السكري في أمريكا اللاتينية، في حوار مع Infobae: «تظهر الأدلة أن المحليات تغير الكائنات الحية الدقيقة المعوية وتحولها إلى كثافة منخفضة عامل التهابي يعطل استقلاب الجلوكوز ويزيد من مقاومة الأنسولين. باختصار، يزيد خطر الإصابة بمرض السكري في استهلاكه، خاصة في الأشخاص الذين يعانون من عوامل خطر الإصابة بمرض السكري مثل السمنة في البطن وارتفاع ضغط الدم ودسليبيدميا وغيرها».

«أجرينا تجربة سريرية في الشباب الأصحاء للتحقيق في تأثير ابتلاع السكرالوز على المدى الطويل على وفرة الأمعاء من أربعة أنواع بكتيرية ممثل phyls Actinobacteria و Bacteroidetes و Firmicutes كنتيجة أولية. كنتيجة ثانوية, اكتشفنا ما إذا كان dysbiosis الناجم عن السكرالوز يحتمل أن يكون مرتبطًا بالتغيرات في مستويات الجلوكوز والأنسولين أثناء حمل الجلوكوز عن طريق الفم, كتب الباحثون في الورقة المنشورة.

La microbiota intestinal es el conjunto de miles de bacterias de distintas especies que viven en nuestro intestino y contribuyen “a nuestra salud o a nuestra enfermedad”/Jonathan Bailey, NHGRI

يوصى باستخدام السكرالوز لمرضى السكري، لأنه يحافظ على المذاق الحلو دون زيادة السعرات الحرارية أو قمم نسبة السكر في الدم. ولكن، من المفارقات أن الاستخدام المتكرر للسوكرالوز في الأشخاص الأصحاء يمكن أن يزيد من مستويات الجلوكوز في الدم والأنسولين. قاد الدراسة الدكتور جاليليو إسكوبيدو، الباحث في وحدة الطب التجريبي في UNAM والمستشفى العام في المكسيك.

إن ميكروبيوتا الأمعاء، التي يمكن اعتبارها عضوًا إضافيًا يزن حوالي كيلوغرامين في شخص بالغ يبلغ وزنه 70 كيلوغرامًا، هي مجموعة الآلاف من البكتيريا من الأنواع المختلفة التي تعيش في أمعاءنا وتساهم «في صحتنا أو مرضنا».

أجريت التجربة السريرية في مجموعتين من الرجال والنساء. لمدة 10 أسابيع، أعطيت واحدة 48 ملليغرام من السكرالوز يوميا في الماء والآخر، المجموعة الضابطة، وهمي (الماء فقط). جرعة السكرالوز تدار «تساوي عصير نصف لتر أو أربعة ملفات تعريف الارتباط». هذا هو المبلغ الذي يمثل استهلاكًا متوسطًا ومعتدلًا، على الرغم من وجود أشخاص يستهلكون المزيد من هذه التحلية على أساس يومي.

في بداية ونهاية التعرض للسكرالوز، قام إسكوبيدو وزملاؤه بقياس مستويات الجلوكوز والأنسولين والليبتين، بالإضافة إلى إجراءات التسلسل و PCR لتحديد ملف ميكروبيوتا استجابة لتناول التحلية.

أظهرت الدراسة، التي نشرت في المجلة المتخصصة الكائنات الحية الدقيقة، أن السكرالوز يسبب dysbiosis المعوية، أي تغيير «دراماتيكي» في توازن أو نسبة البكتيريا المعوية التي لديها فرد. بادئ ذي بدء، في نفس الوقت الذي تزداد فيه بكتيريا Clostridium cocoides، المرتبطة بـ «طفرات في الجلوكوز والأنسولين في الدم والميل إلى تطوير مرض السكري من النوع 2»، فإن سكان Lactobacillus acidophilus، والبكتيريا المفيدة للصحة الأيضية و حتى أنها موجودة في بعض منتجات الألبان.

Según los investigadores mexicano, la sucralosa aumentaría la tendencia a desarrollar alteraciones metabólicas que se presentan durante la diabetes”/Archivo CAROL YEPES | Getty Images

بالإضافة إلى ذلك، يرتبط هذا التغيير في بكتيريا الميكروبيوتا بالميل إلى التهاب الأمعاء وزيادة تكرار اضطرابات الجهاز الهضمي. من المعروف، كما ذكر إسكوبيدو، في بيان صحفي، أنه إذا استمرت قمم نسبة السكر في الدم لفترة طويلة، فإنها تلحق الضرر بالأعصاب والأوعية الدموية، والتي بدأت تظهر في الأشخاص الذين لا يعانون من مرض السكري بعد، ولكن الذين سيطورون في غضون خمس أو 10 سنوات.

لوحظ شيء مشابه جدًا، على الرغم من أنه بدرجة أقل، مع السكرالوز: «كما لو أن استهلاكه يزيد من الميل إلى تطوير الاضطرابات الأيضية التي تحدث أثناء مرض السكري». على الرغم من أن مرض السكري هو مرض مع مجموعة من التعديلات التي تم إنشاؤها بالفعل، إلا أن هذه التعديلات نفسها لوحظت، بشكل منفصل، مع استهلاك السكرالوز.

أظهر فريق Escobedo أنه حتى مع هذه الكمية المعتدلة من السكرالوز (بعض الناس يستهلكون أكثر في ملفات تعريف الارتباط وعصير البرتقال وتحلية قهوتهم مع التحلية مع السكرالوز) «هناك تأثيرات مثيرة للإعجاب على البكتيريا المعوية: فهو يقضي على البعض ويعزز الآخرين الضار، المرتبطة الاضطرابات الصحية الأيضية والجهاز الهضمي»، وفقا للبيان الرسمي.

En personas sanas, recomiendan evitar el consumo de edulcorantes artificiales, tomar agua y endulzar los alimentos solo con pequeñas cantidades de azúcar/Mascha Brichta/dpa Mascha Brichta/dpa

بسبب ارتفاع استهلاك السكرالوز في السكان، وأنه قد يرتبط بتطور اضطرابات تشبه مرض السكري مثل فرط الأنسولين في الدم، وارتفاع السكر في الدم، وعدم تحمل الكربوهيدرات واضطرابات الجهاز الهضمي، أوصى الدكتور إسكوبيدو المرضى الذين يعانون من مرض السكري الذين يحتاجون إلى تناوله لأسباب صحية، فمن المستحسن القيام بذلك تحت إشراف طبي.

وحذر من أن مرض السكري الذي يتم التحكم فيه بشكل سيئ (ارتفاع مستويات السكر في الدم) يسبب تشوهات الأوعية الدموية الدقيقة والكلية التي تؤدي إلى تلف الأعصاب والأوعية الدموية ويمكن أن تؤدي إلى العمى، وفقدان الأطراف، والشعور بالألم الشديد أو فقدان كامل للإحساس، وحتى ارتفاع مخاطر القلب والأوعية الدموية التي يمكن يؤدي إلى نوبة قلبية.

وفي الوقت نفسه، بالنسبة للأشخاص الذين يتمتعون بأسلوب حياة صحي وخاصة الأطفال، «يوصى بتجنب استهلاك المحليات الاصطناعية ومياه الشرب وتحلية الأطعمة بكميات صغيرة من السكر، حتى لا تحفز على التعلق بالطعم الحلو لدى الفتيات والفتيان، الذين يمكن أن يصبحوا غدًا مرضى من النوع 2 مرض السكري»، أوصى الباحثون في البيان.

عندما سئل من قبل Infobae، قال الدكتور سيلفيو شراير، نائب مدير برنامج التخصص في التغذية في Fundación Barceló وعضو جمعية السكري الأرجنتينية، رأي آخر: «الدراسة التي أجريت في المكسيك لها قيود . تم ذلك مع عينة صغيرة من الناس وتمت مقارنة استهلاك السكرالوز بالماء. على ما يبدو، أولئك الذين تناولوا السكرالوز قد زادوا من إفراز الأنسولين، وهو تغيير منطقي. في الوقت الحالي، لا يمكن حتى الآن ربط استهلاك السكرالوز بتطور مرض السكري».

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