وافق الكونغرس على تشكيل لجنة تحقيق في الوفيات خلال مظاهرات أبريل

Riot police confront demonstrators during clashes which erupted in the framework of a partial strike of cargo and passenger carriers, in Ate, a district east of Lima, on April 4, 2022. - A partial strike of cargo and passenger carriers caused road blockades and suspension of classes in Peru, in the first strike against the government of leftist President Pedro Castillo. (Photo by Gian MASKO / AFP)

لجنة جديدة في كونغرس الجمهورية. وفي مساء الثلاثاء، 12 نيسان/أبريل، وافقت الجلسة العامة للبرلمان على تشكيل لجنة تحقيق متعددة الأحزاب تسعى إلى تحديد المسؤوليات السياسية والجنائية والإدارية المحتملة و الوفيات التي حدثت خلال المظاهرات التي بدأت في 28 آذار/مارس.

كان بنك التجديد الشعبي هو الذي قدم اقتراح جدول الأعمال 2348، الذي حصل على 65 صوتًا لصالحه، مقابل 38 صوتاً وعدم امتناع أي عضو عن التصويت.

تتكون هذه اللجنة من خمسة أعضاء على الأقل وسيكون لها فترة 90 يوم عمل لإعداد وتقديم تقريرها النهائي.

مونتويا يدافع عن لجنة

أيد عضو الكونغرس خورخي مونتويا (التجديد الشعبي) الاقتراح وأشار إلى أن احتجاجات المواطنين بدأت بإضراب شركات الشحن - التي انضم إليها المزارعون والناقلون. وأكد أنه ليس فقط بسبب ارتفاع الوقود والأسمدة، ولكن أيضا بسبب عدم اكتراث الحكومة الحالية لحل المطالب الشعبية.

وبالإضافة إلى ذلك، قال إنه من الضروري إنشاء هذا الفريق العامل المتعدد الأحزاب والحصول على صلاحيات التحقيق. كما جادل بأنه ينبغي أن يكون 90 يوما تقويميا وليس 60 يوما، كما طلب بعض البرلمانيين، لأنه تحقيق يشمل عدة مناطق من البلاد، حيث سيسافرون لجمع الشهادات.

مناظرة

من جانبهما، وافقت عضوة الكونغرس غير المجمعة سوسيل باريديس بيكيه وزميلها إدوين مارتينيز (العمل الشعبي) على أن يتم هذا التحقيق من قبل فريق عامل تابع للجنة مراجعة الحسابات.

وفي الوقت نفسه، قالت عضوة البرلمان روث لوك (معا من أجل بيرو)، إن وزير الداخلية يجب أن يمثل أمام الجلسة العامة لتقديم تفسيرات لوفاة هؤلاء المواطنين.

في المقابل، اقترح المشرع الحاكم، كاتي أوغارتي (بيرو الحرة)، أن يصل التحقيق إلى أولئك الذين روجوا للاحتجاجات والتوقف وحواجز الطرق في مختلف الدوائر الانتخابية في البلاد.

تصنيف: وفيات في الاحتجاجات

وتجدر الإشارة إلى أنه في ليلة السبت، 2 أبريل، أكد وزير الداخلية، ألفونسو شافاري، وفاة أربعة مواطنين، لكنه قال إن هذه لم تحدث نتيجة الاشتباكات مع الشرطة الوطنية. وقال «هناك اربعة قتلى، توفي احد بسبب عدم مساعدته، كان ذاهبا الى المستشفى، وطفل يسقط على الجسر، واثنان فى حوادث مرورية، ويضربونهم نفس المركبات التى كانت مضربة، ولم يكن هناك اى شىء اخر، وهناك اربعة».

تم تسجيل قتيلين آخرين في 5 و 6 أبريل. وفي الحالة الأولى، في هوانوكو، فقد صبي يبلغ من العمر 18 عاما يدعى ألكسندر تروخيو نولاسكو حياته بعد أن زُعم أنه أصيب في رأسه بقذيفة غاز مسيل للدموع. في اليوم التالي في إيكا، توفي يوني كوينتو كونتريراس، وهو صبي يبلغ من العمر 24 عامًا، بعد إصابته بقذيفة في الرأس.

الرئيس كاستيلو يعبر عن كوندول

في 7 أبريل، أعرب الرئيس بيدرو كاستيلو عن تعازيه لعائلات الذين لقوا حتفهم خلال المظاهرات المسجلة في الأيام الأخيرة.

في حديثه في مجلس الوزراء اللامركزي الرابع، في هوانكايو، في منطقة جونين، قال الرئيس: «سنضع الأسس التي مفادها أن حرية التظاهر والاحتجاج في بيرو يجب أن تكون حقًا» وأنه لا ينبغي أبدًا اضطهاد القادة.

وقال «مثلما يوجد زملاء يتظاهرون اليوم، مثل CGTP، فإن المعلمين والقادة لديهم الشوارع والساحات مفتوحة للتظاهر لأن هذه هي الديمقراطية».

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