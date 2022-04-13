تغير المناخ في 10 حالات يقين: من الأسباب والجناة إلى العواقب والحدود

تغير المناخ هو بالفعل حقيقة واقعة وهناك وقت أقل وأقل متبقية لعقل العواقب. لمعرفة ما يحدث للكوكب، منذ ما يقرب من 40 عامًا، شكلت الأمم المتحدة (UN) الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC). إنه يجمع العلماء من جميع أنحاء العالم الذين يحللون، لعدة أشهر، الأدبيات العلمية ويحددون حالة الاحتباس الحراري .

تم إعداد التقرير السابق في عام 2014 وعمل على وضع الأسس لاتفاقية باريس، التي وقعتها حوالي 200 دولة بعد عام . اليوم، المبادئ التوجيهية التي تم الاتفاق عليها في ذلك الاجتماع تحت المراقبة، إما لأنها لم تتحقق أو لأنها لم تصل إليها. وبينما يحذر الخبراء من أن الوقت ينفد وأنه إذا استمر هذا المسار، فإن الكوكب يتجه إلى كارثة مناخية، فإن نتائج التقارير الثلاثة الأخيرة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لا تترك مجالاً للشك.

1- ما هو الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ؟

وكما تشير الأمم المتحدة نفسها، فإن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) هي هيئة علمية مكلفة بتحليل «أحدث الأدبيات العلمية والتقنية والاجتماعية والاقتصادية المنتجة في جميع أنحاء العالم، ذات الصلة بفهم تغير المناخ». بمعنى آخر، لا تجري أي نوع من الأبحاث، ولا تراقب البيانات أو المعلمات المتعلقة بالمناخ. وفي الوقت الحاضر، تعترف 195 بلداً بالسلطة العلمية لهذه التقارير وهي أيضاً جزء من هذه الهيئة الحكومية الدولية.

El primer informe de la sexta entrega que realiza el IPCC fue tajante: el cambio climático es una realidad y el responsable es el humano

من جانبهم، يقوم العلماء المشاركون في الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ بذلك كمتطوعين وتكريم . من بين المهام التي يمكنهم القيام بها يمكن أن يكون المؤلفون والمؤلفون المساهمون والمراجعون. وقد تم إنشاؤها في عام 1988 وتهدف إلى إجراء تقييمات شاملة لتغير المناخ من خلال «المعرفة العلمية والتقنية والاجتماعية - الاقتصادية»، فضلا عن «أسبابه وآثاره المحتملة واستراتيجيات الاستجابة». حتى الآن، أنتجت هذه المجموعة 5 تقارير تتكون من عدة مجلدات. في عام 2022، تم عقد السادس، على الرغم من أنه سيتم الكشف عن بعض الجوانب بالكامل خلال النصف الثاني من العام.

2- هل تغير المناخ حقيقي؟ خطأ من هو؟

كان التقرير الأول للدفعة السادسة الذي أعده الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ مؤكدا: تغير المناخ حقيقة و الإنسان مسؤول. وفقًا للخبراء، فإن مسؤولية الإنسانية في الاحتباس الحراري «لا لبس فيها»؛ حيث كانت الأنشطة البشرية هي التي «تحسنت الغلاف الجوي والمحيط والأرض». تسبب هذا الوضع في «تغيرات واسعة النطاق وسريعة في الغلاف الجوي والمحيط والغلاف الجليدي والمحيط الحيوي».

3- لماذا تتحمل البشرية مسؤولية تغير المناخ؟

الجواب أساسي، كما يقول الخبراء. الأنشطة البشرية مسؤولة عن توليد غازات الدفيئة (ثاني أكسيد الكربون -CO₂- والميثان -CH⸺- وأكسيد النيتروز -N₂O-) التي ترفع درجة حرارة الكوكب. على الرغم من أنها كانت موجودة في الغلاف الجوي للأرض منذ ملايين السنين، إلا أن هذه المواد ساهمت بالفعل في قابلية الكوكب للسكن. ومع ذلك، فإن حرق الوقود الأحفوري وبعض الأنشطة الصناعية والصناعية والماشية كسر الميزانية العمومية.

Las actividades humanas son las responsables de generan los gases de efecto invernadero (dióxido de carbono -CO₂-, el metano -CH₄-, y el óxido nitroso -N₂O-) que elevan la temperatura del planeta © Marco Bottigelli | Getty Images

كان التوازن هو أن هذه الغازات المنبعثة يمكن أن يمتصها الكوكب. اليوم، كمية ثاني أكسيد الكربون التي أطلقتها البشرية هي الأعلى في المليوني سنة الماضية، في حين وصل الميثان وأكسيد النيتروز إلى أعلى مستوى في 800،000 سنة الماضية. لكن هذا الوضع له إضافة إضافية: يمكن أن يستمر ثاني أكسيد الكربون لعدة قرون في الغلاف الجوي والميثان لعقود، لأن الأخير لديه قوة أكبر من الاحترار العالمي.

4- كم زادت درجة حرارة الكوكب حتى الآن؟

في العقد الماضي، أي بين عامي 2011 و 2020، تقول القياسات أن درجة حرارة الكوكب ارتفعت بنحو 1.1 درجة مئوية مقارنة بالمرحلة الملخصة بين 1850 و 1900 (ما قبل الصناعة). وصل الاحترار العالمي إلى 1.6 درجة مئوية، بينما يقع في المنطقة المحيطية عند 0.9 درجة مئوية، وفي الوقت نفسه، يتم تسجيل العواقب الأكثر وضوحًا لهذا التقدم عند القطبين. الحد الذي حدده الخبراء هو 1.5 درجة مئوية إلى 2 درجة مئوية، ومع ذلك، يقول العلماء إن الانبعاثات يجب أن تصل إلى الحد الأقصى في عام 2025، ثم تنخفض بشكل كبير. خلاف ذلك، تشير بعض التقديرات إلى أن درجة الحرارة سترتفع إلى 4.4 درجة مئوية.

5- ما هو الحد الذي حدده الخبراء؟

في اتفاقية باريس، أشار العلماء إلى أن درجة حرارة الكوكب يجب أن ترتفع إلى 1.5 درجة مئوية بحلول منتصف القرن وأنه بحلول النهاية يمكن أن ترتفع إلى درجتين مئويتين، ومع ذلك، حذروا من أنه على الرغم من هذه المستويات، ستشهد البشرية عواقب الظواهر الجوية المتطرفة وما يترتب عليها من آثار ضرر.

Los científicos aseguran que es necesario que las emisiones toquen un techo en 2025, para luego caer drásticamente. Caso contrario, algunas estimaciones señalan que la temperatura aumentará hasta 4,4°C (Getty Images)

6- هل ينفد وقت البشرية؟

كان هذا التقرير الأخير مؤكدا: النافذة الزمنية لعكوس تغير المناخ تنطفئ. بحلول عام 2050، ينبغي للبشرية أن تخفض الانبعاثات لتحقيق زيادة قدرها 1.5 درجة مئوية، وبحلول نهاية القرن يجب أن يكون هناك انبعاث قريب من الصفر، وبالتالي يصل إلى 2 درجة مئوية. ومع انخفاض توليد هذه الغازات، يمكن البدء في تنفيذ بعض خطط الإصلاح. الحد الأقصى لانبعاثات غازات الدفيئة هو 2025، على الرغم من أنه في اتفاقية باريس تم تحديده في عام 2030. إذا تم احترام هذه الدورة، بحلول نهاية القرن، سيصل الاحترار إلى 2.8 درجة مئوية .

7- ما يجب القيام به، وفقا للخبراء

«تخفيضات عميقة، وفي معظم الحالات، تخفيضات فورية»، لخص العلماء الذين يشكلون الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ. هذا الإجراء وحده يمكن أن يحقق أهداف 1.5 درجة مئوية و 2 درجة مئوية إذا كان الهدف هو وضع زيادة درجة الحرارة أقل من 2 درجة مئوية، بحلول عام 2030 يجب أن تنخفض الانبعاثات بنسبة 27٪ و 63٪ في عام 2050 (مقارنة ب2019)، ولكن إذا كانت 1.5 درجة مئوية، يجب أن يكون الانكماش عند 43٪ في عام 2030 و 84٪ في عام 2050. هناك خيار ثالث: أنه في السنوات القادمة سوف يتجاوز الكوكب مؤقتًا 1.5 درجة مئوية ثم ينخفض بشكل حاد (23٪ في عام 2030 و 75٪ في عام 2050).

8- هل الوقود الأحفوري مسؤول؟

واحدة من النقاط التي تم التوصل إليها من قبل جميع الخبراء هي مسؤولية الوقود الأحفوري في درجات الحرارة المتزايدة. وفقا لهم، للوصول إلى زيادة 1.5 درجة مئوية، يجب أن ينخفض استخدام الفحم بنسبة 100٪، والنفط بنسبة 60٪ والغاز بنسبة 70٪ بحلول عام 2050. على حد تعبير الخبراء، 73٪ من الانبعاثات الناتجة عن البشرية تكمن في استخدام الكهرباء والصناعة والنقل . ولهذا السبب يتم محاربة الهجرة نحو الطاقة المتجددة.

“El cambio climático inducido por el hombre ya está afectando a muchos fenómenos meteorológicos y climáticos extremos en todas las regiones”, advierte el documento (iStock)

9- ما هي عواقب الاحتباس الحراري التي يتم إدراكها بالفعل؟

«إن تغير المناخ الناجم عن الإنسان يؤثر بالفعل على العديد من الظواهر الجوية والمناخية المتطرفة في جميع المناطق»، يحذر الوثيقة التي أعدها الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ ويؤكد أنه في الوقت الحاضر، ينظر إلى ظواهر مناخية «غير مسبوقة»، في حين أن بعضها بالفعل «لا رجعة فيه» على المدى القصير، ويجب الانتظار قرون أو آلاف السنين لعكضها. « إن نطاق وحجم آثار تغير المناخ أكبر مما كان مقدرا في التقييمات السابقة. إن تغير المناخ يشكل تهديدًا لرفاهية الإنسان وصحة الكواكب ». في الوقت نفسه، حذروا من فقدان التنوع البيولوجي وحذروا من أن ما بين 3٪ و 14٪ من أنواع النظام البيئي الأرضي سوف تكون مهددة بالانقراض في السنوات القادمة.

10- هل يمكن علاج تغير المناخ أو عكس اتجاهه؟

فقط عندما تكون انبعاثات غازات الدفيئة صفرًا، يمكن للكوكب أن يبدأ في الخضوع لانعكاس بطيء يمكن أن يستمر لقرون أو حتى آلاف السنين. «من خلال استعادة النظم الإيكولوجية المتدهورة والمحافظة على 30-50٪ من الموائل البرية والبحرية والمياه العذبة، بشكل فعال ومنصف، يمكن للمجتمع الاستفادة من قدرة الطبيعة على امتصاص وتخزين الكربون، ويمكننا تسريع التقدم نحو التنمية المستدامة، ولكن بما يكفي من الناحية المالية والسياسية الدعم ضروري»، قال الخبراء الذين أعدوا تقرير الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ. وخلصوا إلى: «يمكن التوفيق بين المصالح والقيم والطرق المختلفة لرؤية العالم. ومن خلال الجمع بين الخبرات العلمية والتكنولوجية والمعارف المحلية والمحلية، ستكون الحلول أكثر فعالية».

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