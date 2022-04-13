انتقد شوميل توريس AMLO بسبب حالات الاختفاء في المكسيك: «إنهم يشهدون سمعة الخريج»

انتقد منشئ المحتوى تشوميل توريس الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO) لضمان اختفاء من الأطفال في المكسيك يستخدم كحملة تشويه ضدهم.

من خلال حسابه الرسمي على تويتر، طلب سائق El Pulso de la República من الأطفال عدم الاختفاء، لأن غيابه يسبب سمعة الرئيس الفيدرالي وإدارته، ما يسمى بالتحول الرابع (4T).

إلى جانب المنشور، شارك الممثل الكوميدي تشيهواهوان مقتطفًا من المؤتمر الصحفي الصباحي، حيث تم استجواب الرئيس لوبيز أوبرادور حول إجراءات ضد اختفاء 14 طفلاً يوميًا، ومع ذلك، تهرب الرئيس الفيدرالي من القضية باتهامه بـ «حملة تشويه».

El conductor de "El Pulso de la República" pidió a los niños, de manera irónica, no desaparecer (Foto: Twitter/@ChumelTorres)

وفقا للجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري (الأمم المتحدة)، زادت حالات اختفاء الفتيات والفتيان من سن 12 عاما بشكل كبير في البلد، على الرغم من أن رئيس السلطة التنفيذية المحلية نفى هذه الادعاءات بالإشارة إلى أن الهيئة «لا تملك جميع المعلومات»، كما أنها لا «تتصرف وفقا للحقيقة».

وفي هذا الصدد، ذكر الرئيس لوبيز أوبرادور أن حكومته تعمل على ضمان السلام في البلد، بيد أنه انتقد وسائل الإعلام التي اعتبرها تدافع عن مصالح «النظام القديم»، مثل تلك التي ترأسها الصحفية كارمن أريستيغي، التي اتهمها ممارسة المحاكاة.

وقال «اننا نعمل طوال الوقت لضمان السلام ومواجهة مصالح النظام القديم ونواجه حملات تشويه مثل تلك التى تقوم بها كارمن اريستيجوى من بين وسائل اخرى».

Denise Dresser reclamó a AMLO por evitar dar respuesta ante el aumento de desapariciones en México (Foto: captura de pantalla)

لهذا السبب، مثل Chumel Torres، هرع العديد من السياسيين ومستخدمي الإنترنت ضد الرئيس الفيدرالي؛ كان هذا هو الحال بالنسبة لعالم سياسي دينيس دريسر، الذي دعا AMLO لتجنب الاستجابة لزيادة حالات الاختفاء في المكسيك.

وفي الوقت نفسه، أعربت الصحفية فيرونيكا كالديرون عن أسفها لأن الرئيس مقتنع بأن «الناس يسمحون لأنفسهم بالاختطاف والقتل من أجل تشويه سمعته».

ONU advierte que las cifras oficiales reportan una creciente tendencia a la desaparición de niñas y niños a partir de los 12 años (EFE/Mario Guzmán/Archivo) EFE

يوم الثلاثاء الماضي، 12 أبريل، قدمت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري تقريرها عن زيارتها في الفترة من 15 إلى 26 نوفمبر 2021، حيث حث خبراء مستقلون السلطات على اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء الإفلات من العقاب المطلق ووضع سياسة وطنية من شأنها أن تساعد على منع حالات الاختفاء.

وقالت رئيسة اللجنة كارمن رودا فيلا كوينتانا: «تحث اللجنة الدولة على اعتماد وتنفيذ سياسة وطنية لمنع حالات الاختفاء والقضاء عليها تتناول مجموعة الملاحظات والتوصيات المقدمة في تقريرها المقدم من اللجنة».

وأشار المسؤول إلى أن معظم المختفين هم من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 40 سنة، على الرغم من أنه لوحظ أن الأرقام الرسمية تشير إلى اتجاه متزايد نحو الاختفاء. من الفتيات والفتيان من سن 12، على الرغم من أن المراهقين والنساء مشمولين أيضا.

La funcionaria indicó que la mayoría de los desaparecidos son hombres de 15 a 40 años (EFE/Carlos Ramírez) EFE

وأضافت الخبيرة أن «هذه حالات اختفاء تهدف إلى إخفاء العنف الجنسي وقتل الإناث والاتجار والاستغلال الجنسي».

كما أعربت عن قلقها إزاء اختفاء المدافعين عن حقوق الإنسان وأكثر من 30 صحفياً بين عامي 2003 و2021، حيث «لم يتم تحديد مكان أي من هؤلاء الأشخاص ولم تحرز التحقيقات والعقوبات المفروضة على المسؤولين عنها تقدماً».

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