ستسمح الصين لثماني مدن بتقصير أوقات الحجر الصحي

(بلومبرج) - تسمح الصين لشنغهاي وقوانغتشو وست مدن أخرى بتقصير الحجر الصحي للمسافرين الأجانب وأولئك الذين كانوا على اتصال وثيق بالأشخاص المصابين بينما تختبر السلطات التعديلات المحتملة على الإجراءات الصارمة لمكافحة فيروس كورونا في البلاد، وفقًا لأشخاص مطلعين على هذه القضية.

المدن تخفض الفترة من 14 يوما إلى 10 أيام كجزء من تجربة لمدة شهر بدأت يوم الاثنين من هذا الأسبوع, قال الناس, الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين لمناقشة القضية علنا. وقالوا إن المجمعات السكنية ومحلات البيع بالتجزئة ومباني المكاتب وغيرها من الأماكن المغلقة بسبب العدوى ستكون قادرة أيضًا على فتحها بعد 10 أيام متتالية دون نتيجة اختبار إيجابية، مقارنة بـ 14 يومًا المطلوبة سابقًا.

وقال الناس ان المدن الاخرى فى المحاكمة التى ذكرت سابقا كايكسين هى سوتشو ونينغبو وشيامن وتشينغداو وتشنغدو وداليان. ولم يرد مكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة على الفور على طلب التعليق.

إن التزام الصين الصارم بالسياسة التي تسعى إلى إنهاء العدوى، على عكس تعلم التعايش مع الفيروس كما تفعل البلدان الأخرى، شهد ملايين الأشخاص محبوسين في منازلهم على أنهم أوميكرون، البديل الأكثر عدوى، ينتشر في جميع أنحاء البلاد. وقد أثار ذلك غضب الجمهور في أماكن مثل شنغهاي، حيث كافح السكان لتأمين الإمدادات الغذائية والضروريات اليومية الأخرى، وأبطأ النشاط في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث اضطرت شركات مثل Tesla Inc. إلى إغلاق المصانع.

بينما تحدث الرئيس شي جين بينغ عن الحاجة إلى تعديل سياسات الصين لمعالجة فيروس كورونا بحيث تولد تكلفة اجتماعية واقتصادية أقل, كما أكد من جديد أن البلاد تعتزم الالتزام باستراتيجية covid zero.

كما غيّر المسؤولون الصينيون تركيزهم لتحقيق انتشار صفري في المجتمع، بدلاً من هدف صارم لحالة الصفر، مثل النقطة التي يقومون عندها بتخفيف عمليات الإغلاق. وهذا يسمح للمدن برفع عمليات الإغلاق الجماعي في وقت أقرب، حتى لو كان لا يزال يتم الإبلاغ عن الحالات في مرافق العزل.

وقال الناس إن التجارب التي بدأت هذا الأسبوع تهدف إلى تجنب نقص الغرف للأشخاص الذين يجب عليهم الحجر الصحي وخفض تكاليف مثل هذه الإجراءات. قالوا إنهم لا يمثلون اختلافًا عن استراتيجية covid zero.

ملاحظة أصلية:

الصين تسمح لثماني مدن بتقصير أوقات الحجر الصحي في التجربة

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