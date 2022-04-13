لم يستبعد شيتشاريتو هيرنانديز إجراء مكالمة محتملة مع المنتخب الوطني: «مرحبًا بك»

March 26, 2019; Santa Clara, CA, USA; Mexico forward Javier Hernandez (14) celebrates after midfielder Erick Gutierrez (25) scored a goal against Paraguay during the first half at Levi's Stadium. Mandatory Credit: Kyle Terada-USA TODAY Sports

المكسيك لديها بالفعل مكان مضمون لنزاع كأس العالم قطر 2022. في خضم الجدل حول تشكيل التشكيلة التي ستسافر إلى الدولة الآسيوية للعب الكأس، لم يعط جيراردو مارتينو أي أمل في رؤية خافيير هيرنانديز مرة أخرى في المنتخب الوطني. على الرغم من ذلك، قالت أكاديمية شيفاس في نادي غوادالاخارا ديبورتيفو إنه مستعد للرد على دعوة محتملة من الخبير الاستراتيجي الأرجنتيني.

عشية مواجهة المباراة ضد شيكاغو فاير، وبعد تجاوز LAFC في MLS، تحدث هيرنانديز إلى وسائل الإعلام مرة أخرى. خلال مؤتمر صحفي، تم استجوابه حول الأسباب التي دفعته إلى عدم النظر فيه من قبل تاتا مارتينو. على الرغم من أنه لم يتعمق في التفاصيل، إلا أنه أعرب عن رغبته في العودة إلى المنتخب الوطني.

«مثل كل لاعب مؤهل، سأحاول القيام بذلك بأفضل طريقة ممكنة في ناديي، في مؤسستي، كما علمني والدي وجدي دائمًا. لذلك سأستمر في القيام بذلك بأفضل طريقة. سأستمر في العمل. رأسي 100٪ في هذا المشروع. من الواضح إذا جاءت أي مكالمات، أهلا بك. واذا لم اكن اريد ان اكون في المنتخب الوطني لكنت اعتزلت».

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