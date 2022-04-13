فضول الكلاب: 14 جانبًا من كلبك لم تكن تعرفه

Portrait of a cute mutt dog playing with a stick.

يعتقد البشر، في العديد من المناسبات، أنهم يعرفون كل شيء عن رفاقهم الكلاب. على الرغم من حقيقة أنه منذ حوالي 4 آلاف عام أصبحوا «أفضل صديق للرجل»، إلا أن الكلاب لا تزال لديها عدد كبير من السلوكيات غير المعروفة لأولياء أمورهم. هناك بعض الخصائص التي أصبحت بالفعل مؤكدة، مثل قدرتها الشمية، ولكن هل نعرف ما إذا كانوا يرون بالألوان أم أننا نعرف ما إذا كان هناك حب أمومي هزلي غير مشروط؟

La nariz de los perros es un poderoso detector de sustancias Getty harpazo_hope | Getty Images

1- أنفه: ترسانة كاشف

أنف الكلاب هو كاشف قوي وليس هناك شك في ذلك. وفقا لبعض الدراسات العلمية، لديها حوالي 300 مليون مستقبلات حاسة الشم، على عكس البشر الذين لديهم 6 ملايين فقط. ولكن هذا ليس كل شيء، هؤلاء الرفاق الأربعة أرجل يشمون 5-10 مرات في الثانية، بينما يقوم المعلمون بذلك مرة واحدة فقط كل ثانية ونصف. مع ذلك، في أنفه هناك ترسانة حقيقية من تحديد الرائحة.

Los perros pueden reconocer un gran número de compuestos orgánicos, incluidos los que produce el humano cuando se encuentra enfermo (Foto:Captura)

2- أنف الكلب: أفضل طبيب لك؟

توفير المستقبلات الشمية وقدرتها على شم مواقع الكلاب ككاشفات قوية، حتى من الأمراض. قبل الوباء، كان قد ثبت بالفعل قدرته على التعرف على عدد كبير من المركبات العضوية، بما في ذلك تلك التي ينتجها البشر عندما يكونون مرضى. لهذا السبب، على سبيل المثال، يمكن تدريبهم على اكتشاف السرطان أو COVID-19، كما هو موضح أثناء الوباء.

Los perros pueden descifrar las emociones de sus compañeros humanos mediante las expresiones de su rostro

3- الكلاب هي أفضل خبراء مدرسيهم

العلاقة بين الكلب والوصي عليها فريدة من نوعها؛ ولا توجد شكوك متبقية. لكن هذه الرابطة تتخذ خطوة أخرى: يمكنهم فك مشاعر رفاقهم من البشر من خلال التعبيرات على وجوههم. حتى، هذه هي حاجتهم لفهم صديقهم ذو الدراجة النارية التي تمكنوا من التعلم وفهم ما بين 200 و 500 كلمة.

Los perros han logrado aprender y entender entre 200 y 500 palabras Foto: difusión.

4- الحب الكلب موجود

يعتقد البشر أن كل مشاعر الكلاب تلخص ذيله: إذا تحرك فهو سعيد أو إذا كان يخفي فهو خائف، على سبيل المثال. ومع ذلك، يمكن أن تقع الكلاب في الحب وقد أظهرت الدراسات العلمية التي اكتشفت أنها تطلق الأوكسيتوسين، المعروف أيضًا باسم هرمون الحب. تجدر الإشارة إلى أن هذا يحدث عندما يرون معلميهم، ومع الكلاب الأخرى.

Los perros pueden enamorarse tanto de sus tutores, como de otros canes (iStock)

5- اكتئاب الكلاب

من الشائع الحديث عن الاكتئاب لدى البشر، لكنهم ليسوا الوحيدين الذين يمكن أن يعانون منه. يمكن أن تعاني الكلاب أيضًا من الاكتئاب، وفي كثير من الحالات، قد يقع الخطأ على أولياء أمورهم. والخبر السار هو أنه يمكن منع هذا الشعور في خطوتين بسيطتين: انتبه إلى رفيق الكلاب الخاص بك واصطحبه في نزهة بانتظام.

Los perros también puede sufrir depresión y, en muchos casos, la culpa puede ser de sus tutores (iStock)

6- الأنف كبصمة

بصمات الأصابع لها قرون من التاريخ. في عام 1850، كان السير ويليام جي هيرشل، وهو ضابط في الجيش البريطاني في الهند، أول من استخدم بصمات الأصابع لتوقيع العقود، ثم ظهر اسم dactyloscopy (من daktylos اليونانية: الأصابع و skopein: الفحص). بعد عدة ذهابا وإيابا بين عالمين: هنري فولدز وفرانسيس غالتون، كانت المرة الأولى التي استخدمت فيها هذه الطريقة كنمط فريد لتحديد الهوية عندما أنتج خوان فوسيتيش، في عام 1891، بصمات الأصابع الأولى في العالم. ما وراء هذا التاريخ البشري، فإن «بصمات» الكلاب هي أنفها، لأنها ميزة مميزة وفريدة من نوعها لكل كلب.

Las “huellas dactilares” de los perros son su nariz, ya que es un rasgo distintivo y único de cada can REUTERS/Bernadett Szabo REUTERS

7- العالم من خلال عيون هزلي

من أجل إعطاء بيانات دقيقة، من الضروري أولاً كسر الأساطير. الكلاب لا ترى بالأبيض والأسود، إنها كذبة . وفقًا لبحث أجراه العالم مارسيلو سينيسكالشي، ترى الكلاب بالألوان على الرغم من أنها تعاني من عمى الألوان وتربك بين الأحمر والأخضر. كما أوضحوا، يرجع هذا الوضع إلى حقيقة أن الكلاب تصطاد عند شروق الشمس وغروبها، لذلك لم تكن بحاجة إلى رؤية اللون.

Los perros ven en colores aunque sufren de daltonismo y confunden el rojo y el verde Andres A Ruffo | Moment Editorial/Getty Images

8- فقط المس وأنفك

على عكس العديد من الأنواع، لا تسمع الكلاب عند ولادتها ولا ترى ولا تملك أسنان أيضًا. يمكنهم فقط معرفة بيئتهم، والتي تركز في المراحل المبكرة على أمهم، عن طريق اللمس والرائحة.

Los perros cuando nacen no oyen, no ven y tampoco tienen dientes

9- على الرغم من وجود العديد من الجراء، فإن حب الكلاب الأم غير مضمون

بعد الحمل بين 45 و 55 يومًا، يمكن للكلب الذي يعيش في ظروف منزلية أن يلد، وفي وقت واحد، ما يصل إلى 15 جروًا. ومع ذلك، على الرغم من قدرتهم الكبيرة على الإنجاب، فإن ولادة هؤلاء الأطفال لا تضمن قبول أمهم، خاصة إذا تم إجراء الولادة عن طريق الولادة القيصرية . هذا هو السبب في أن التوصية للمتخصصين هي عدم غسلها كثيرًا.

El nacimiento de estos pequeños no garantiza la aceptación de su madre, en especial si el parto se realizó por cesárea (Getty Images)

10- أرقام غريبة

كما لو كانت لعبة رقمية، فإن الكلاب لديها بعض الأرقام المدهشة على أجسادهم. على سبيل المثال، لديهم 42 سنًا و 18 عضلة في آذانهم (والتي تسمح بعدم تفويت صوت واحد).

Los perros tienen 42 dientes y 18 músculos en sus orejas Foto: Pixabay.

11- الكلاب لا «تتعرق» فقط من خلال ألسنتها

على عكس البشر، الكلاب لديها آليتان للتخلص من الحرارة . يركز الأول على لسانه، والذي، على الرغم من أنه لا يتعرق، إلا أنه يعمل على خفض درجة حرارة جسمه . كما أوضح جاك بولانت, عالم فيزيولوجيا حرارية في جامعة ولاية أوهايو, عندما تلتصق الكلاب بألسنتها وتلهث بضحلة, نفس سريع, تتبخر الرطوبة في ألسنتهم وتتسبب في سقوط حرارة جسمها. تقع الآلية الثانية في مخالبهم، حيث يوجد تعرق الكلاب الحقيقي في منصات أرجلهم الصغيرة.

En las patas de los perros se pude detectar a verdadera sudoración canina Pixabay.

12- الكلاب تهتم بالمطر

على الرغم من أنه قد يكون مرتبطًا بالماء أو البلل، إلا أن الكلاب غير مرتاحة للمطر بسبب سمعها. إنه أن هذا الصوت يعمل كمكبر صوت لأصوات أخرى، مما يجعله مزعجًا للغاية بالنسبة لهم.

Los perros se sienten incómodos con la lluvia por su oído, ya que funciona como un amplificador de otros ruidos (Foto: Pixabay)

13 - يمكن أن يعاني الكلب من مرض ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي

مثل الشياطين التسمانية والبشر، لإعطاء بعض الأمثلة، يمكن أن تعاني الكلاب من مرض ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي. في هذه الحالة، هو سرطان ينتشر أثناء التزاوج، والذي يمكن أن يشوه أعضائك التناسلية.

Los omóplatos de los perros no están unidos a su esqueleto y les permite ser más flexibles

14 - شفرات كتف مجانية

على عكس الأنواع الأخرى، لا ترتبط شفرات الكتف للكلاب بهيكلها العظمي، لكن عظم العضد يدخل مباشرة في الكتف. بفضل هذه الميزة، لا تكون الكلاب أكثر مرونة عند الجري فحسب، بل يمكنها أيضًا القيام بذلك بشكل أسرع.

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