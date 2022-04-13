الاتصال: 15 منح دراسية لدرجة الماجستير في الصحة العامة متاحة للسكان الأصليين والأفرو

حتى 25 أبريل، سيتم فتح دعوة القوة العرقية في الصحة العامة لعام 2022، حيث تقدم 15 منحة دراسية لإكمال درجة الماجستير في الصحة العامة في جامعة لوس أنديس خلال الفصل الدراسي الثاني من هذا العام.

وتستهدف المبادرة المهنيين في أي مجال، الذين يعتبرون أنفسهم من السكان الأصليين أو الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي، والذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 30 سنة ولديهم مصلحة في تعلم وتطوير السياسات العامة في مجال الصحة.

بعد مراجعة المتطلبات المشار إليها في صفحة الأيدي المرئية والامتثال لها، يجب على الأطراف المهتمة إعداد اقتراح للمشاركة في البرنامج وكتابة خطاب التحفيز، وكذلك ملء نموذج التسجيل.

سيتعين على المهتمين الاستقرار في مدينة بوغوتا خلال العامين اللذين يستمر فيهما البرنامج.

هذه هي متطلبات التقدم بطلب للحصول على المكالمة:

- إظهار ودعم خبرة مهنية محددة و/أو اهتمام بالصحة العامة.

- توفر الوقت لأخذ البرنامج.

- الحصول على توافر وتمويل للسفر أو الاستقرار في مدينة بوغوتا خلال الدورة التدريبية. لن تغطي الأيدي المرئية نفقات السفر أو الإقامة أو تلك المتكبدة أثناء تطوير البرنامج.

- من المهم جدًا استخدام اللغة الإنجليزية كلغة ثانية.

«سيتم الاتصال بالأفراد المؤهلين الذين يقدمون استمارة مكتملة حسب الأصول واقتراح قوي لإجراء مقابلة هاتفية أو افتراضية. بعد ذلك، سيتم اختيار هؤلاء الأشخاص الذين يظهرون الاهتمام والمهنة المهنية والقيادة القوية «، توضح شركة Manos Visibles. ستتم عملية الاختيار المسبق للمكالمة خلال شهر مايو.

بالإضافة إلى ذلك، من الضروري أيضًا تطوير اقتراح للتقدم إلى المكالمة في نص بحد أقصى 300 كلمة حيث يجب الإشارة إلى مشكلة بحثية يهتم الطالب بتطويرها أثناء درجة الماجستير. يمكن العثور على تعليمات عمل النص هنا.

أخيرًا، يجب على الأشخاص المختارين إكمال عملية التسجيل في جامعة لوس أنديس، لبدء الفصول الدراسية في الفصل الدراسي الثاني من عام 2022 في برنامج ماجستير الصحة العامة.

درجة الماجستير في الصحة العامة في جامعة لوس أنديس هو برنامج أكاديمي 44 ائتمانية، يستمر لمدة عامين، حيث تعتمد الخبرة التدريبية على الكفاءات، مما يسمح للطلاب بممارسة ممارستهم المهنية في كل من مجالات الاستشارات والبحوث.

إنها منظمة غير ربحية تمكن وتربط قادة المناطق في ظروف الاستبعاد، وتوليد نظم إيكولوجية تحول الأراضي وتعزز الإدماج.

طورت هذه المنظمة نموذجًا للتدخل تفكر فيه منظمات مثل المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2018، أو مبادرة الإنصاف العالمية التي منحتها جائزة الإنصاف 2019.

بحسب مانوس فيسيبلز, ولد عملهم لأن, «كولومبيا هي واحدة من أكثر البلدان غير المتكافئة في القارة, حيث المناطق التي تضم أعلى نسبة من السكان المنحدرين من أصل أفريقي والسكان الأصليين لا تتمتع بأعلى معدلات الفقر والإقصاء فحسب، بل هي المناطق الأكثر تضررا من العنف».

لذلك، فإن المنظمة «تعمل من وإلى الإقليم، بحيث تظهر المواهب والقادة الإقليميين الذين يستفيدون من مجتمع أكثر عدلاً وإنصافًا، مما يسمح لكولومبيا بتحقيق قفزة حقيقية إلى الأمام في تنميتها».

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