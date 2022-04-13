تم إنقاذ أتلتيكو مدريد مرتين على التوالي: فشل غوندوغان في التسجيل لمانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

أتلتيكو مدريد ضد مانشستر سيتي: فشل لاعب الوسط إيلاي غوندوغان في ذلك تحويل الهدف الأول لـ «المواطنين» مرتين على التوالي في الإياب الثاني من الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا 2022 يوم الأربعاء 13 أبريل والذي لعب في ملعب واندا متروبوليتانو في إسبانيا.

في غضون 30 دقيقة من الشوط الأول، عانى أتلتيكو مدريد من جريمة مانشستر سيتي الملبس من جانب إلى آخر ومع سلسلة من الارتدادات التي تمكنوا من الدفاع عنها بفعالية ولحسن الحظ.

أعطى مهاجم المدينة رياض محرز تمريرة دقيقة في العمق لكايل ووكر حيث وصل إلى خط الأساس تمكن من سحب صليب أرضي انتهى به المطاف في نهاية منطقة الجزاء لوصول فيليب فودن.

سيطر فودن واستسلم لزميله إيلاي غوندوغان الذي أطلق النار على كرة القدم وحطمها في المركز الأيمن لمرمى أتلتيكو مدريد. تم ترك الارتداد للتوجه مرة أخرى وجاء فيليبي، الذي رفض الخطر.

واجه أتلتيكو مدريد مانشستر سيتي في مباراة الإياب الثانية من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

كان أتلتيكو مدريد جزءًا من المجموعة B من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا جنبًا إلى جنب مع ليفربول وبورتو وميلانو. تأهل «Colchoneros» لمرحلة الإقصاء المباشر من المركز الثاني في السلسلة. فاز فريق دييغو سيميون على مانشستر يونايتد في جولة 16 بنتيجة إجمالية لصالح 2-1 بعد التعادل والفوز بأدنى فرق.

من جانبها، وصل مانشستر سيتي إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على سبورتينغ لشبونة. فاز «المواطنون» في الجولة التأهيلية وكان الأول في المجموعة A جنبًا إلى جنب مع باريس سان جيرمان ولايبزيغ وبروج.

اصطفت مدرب أتلتيكو مدريد دييغو سيميون مع جان أوبلاك، وستيفان سافيتش، وفيليبي، ورينيلدو، ورينان لودي، وجيفري كوندوغبيا، وكوكي، وتوماس ليمار، وماركوس لورينتي، وأنطوان غريزمان، وجواو فيلكس.

تدرب الخبير الاستراتيجي في مانشستر سيتي بيبي جوارديلا مع إيدرسون مورايس، كايل ووكر، جواو كانسيلو، أيميريك لابورت، جون ستونز، إيلاي غوندوجان، كيفين دي بروين، برناردو سيلفا، رودري، فيليب فودن، رياض محرز.

مباريات أتلتيكو مدريد القادمة:

أتلتيكو مدريد ضد الإسبانية

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إلتشي ضد أتلتيكو مدريد

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مباريات مانشستر سيتي القادمة:

مانشستر سيتي ضد ليفربول

ولفرهامبتون واندررز ضد مانشستر سيتي

مانشستر سيتي ضد برايتون وهوف ألبيون

مانشستر سيتي ضد واتفورد

ليدز يونايتد ضد مانشستر سيتي

مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد

وست هام يونايتد ضد مانشستر سيتي

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