انتقل Ale Capetillo إدواردو كابيتيلو مع تحية عيد ميلاد العطاء: «حب حياتي»

تحتفل عائلة Capetillo Gaytán، حيث بلغت قطعة أوبرا الصابون وعضو Timbiriche السابق 52 عامًا يوم الأربعاء 13 أبريل. أول شخص هنئه كان ابنته أليخاندرا كابيتيلو، التي، بفضل فارق التوقيت الموجود بين إسبانيا، حيث عاش لعدة أشهر، وفاجأت المكسيك والده خلال الساعات الأولى من عيد ميلاده برسالة مؤثرة.

انتقلت العارضة والمؤثرة إلى حسابها على Instagram لتكريس بعض الكلمات المؤثرة تكريما لإدواردو كابيتيلو. كما فتح صندوق ذاكرته لمشاركة سلسلة من الصور لوالده خلال شبابه، والبعض الآخر حيث ظهر مع بيبي غايتان خلال سنوات زواجهما الأولى، وبعضها الآخر التقط لحظات لا تنسى عاشوا فيها كعائلة.

بدأت أليخاندرا كابيتيلو رسالتها من خلال التعرف على مسار والدها والعلامة التي تركتها في المنتصف مع أبطالها في telenovelas مثل Marimar, الوصول إلى نجمة, بايلا كونميجو, كاميلا, لا أوترا كارا ديل ألما, ووقتها في فرقة الثمانينيات الشهيرة Timbiriche. ذكرت المؤثرة أنها أتيحت لها الفرصة لمرافقته في بعض المشاريع وتمكنت من رؤية مهنيته في كل منها.

Eduardo y Biby formaron una familia junto a sus cinco hijos. (Captura: @alecapetilloga/Instagram)

ومع ذلك، فإن الجانب الذي يقدره أكثر هو وجهه كأب: «لقد كان لي شرف رؤيتك على أنها 'أب' والأهم، كإنسان. بغض النظر عن الدور الذي يجب عليك اتباعه، فقد كان لي شرف رؤيتك عن قرب، كما أنت، بدون تسميات، بدون دور [...] تعني كل شيء بالنسبة لي، وعندما أقول «كل شيء» أعني ذلك. ما زلت لا أستطيع العثور على كلمة واحدة توحد كل ما كنت عليه بالنسبة لي».

اعترفت أليخاندرا بأنها خلال الأشهر التي كانت تعيش فيها في إسبانيا، لم تتمكن فقط من أن تصبح مستقلة وتحقق انتصارات مهنية، ولكن ذلك الوقت ساعدها أيضًا على التفكير في قربها من عائلتها، خاصة من والدها، الذي تعتبره مثالًا في جميع الجوانب.

«أود أن أشكرك على وضع سعادتي وسعادة عائلتك بأكملها قبل سعادتك دائمًا، لأن الحمد لله أننا لم نفتقر أبدًا إلى أي شيء، لإعطائنا كل الفرص التي كانت في متناول يدك، لصبرك، على كل عناقك، على دروسك، لحمايتي أولاً وقبل كل شيء أشكرك لكونك أنت والسماح لي ليس فقط أن أراك كأب ولكن كصديق يمكنني دائما الاعتماد عليه».

Eduardo Capetillo y Biby Gaytán protagonizaron "Camila" en 1998 (Foto: @alecapetilloga/Instagram)

علقت عارضة الأزياء البالغة من العمر 22 عامًا بأنها كانت تود خلال هذا اليوم الخاص أن تتاح لها الفرصة للقيام بالنشاط المفضل لديها مع والدها، والاستمتاع بأمواج البحر: «حتى الآن تلك «اللحظة» لكيفية عانقتني في أمواج البحر حتى لا أحملها التيار، تلك اللحظة لا تزال مكاني الآمن، عندما شعرت أكثر بالحماية والسعادة».

أخيرًا، ذكرت أليخاندرا أنها ستستمر في اللجوء إلى والدها كما فعلت طوال حياتها. مع هذا، كشف المؤثر عن التواطؤ والتقارب والعلاقة الوثيقة الموجودة بين الأب وابنته. لم تكن ردود الفعل طويلة قادمة وسرعان ما رد إدواردو كابيتيلو من قصصه على Instagram بتقدير صادق.

(Foto: @alecapetilloga/Instagram)

«حب حياتي، أحبك بكل روحي. ابنة جميلة، أنت الأفضل. شكرا لك على كلماتك الجميلة، دائما لك، حياتي»، وكتب.

لم تكن بيبي غايتان بعيدة عن الركب وبعد قراءة مشاركة ابنتها علقت قائلة: «فتاتي الثمينة!!! لقد جعلتني أبكي!!! نحن نحبك بما يتجاوز ما هو ممكن!!»

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