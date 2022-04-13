الحوادث على الطرق والازدحام في المحطات: هكذا بدأت خطة الخروج للأسبوع المقدس في أنتيوكيا

كالعادة، بدأ شعب ميديلين بالفعل في مغادرة منازلهم للاستمتاع بالأسبوع المقدس في بلديات أنتيوكيا الأخرى. على هذا المنوال، منذ ليلة الثلاثاء 12 أبريل، بدأت هناك انتقالات مسجلة، وحوادث على الطرق وغيرها من المضايقات التي تم تسجيلها بالفعل على الشبكات الاجتماعية.

كل شيء جزء من خطة الخروج التي سيعيشها قسم Antioquia بأكمله. على سبيل المثال، ليلة الثلاثاء كانت هناك خطوط كبيرة من السيارات والدراجات النارية والحافلات على الطريق المؤدي إلى واد لا إيغوانا، الذي يربط غرب تلك المنطقة.

ما هو أكثر من ذلك، أن حركة مرور المركبات ولدت حادثين تورط فيهما راكبي الدراجات النارية الذين غزا ممرات بديلة واصطدموا بسيارات تسير على الطريق، وفقا للصحافة المحلية.

مشكلة أخرى يواجهها مواطنو أنتيوكيا هي أنهم عندما وصلوا إلى محطات النقل في ميديلين، وجدوا أنه لا توجد تذاكر للانتقال إلى قطاعات أخرى من الإقليم الوطني.

على هذا المنوال، أصبح من المعروف أن العديد من paisas لا يمكنها الوصول إلا إلى شراء التذاكر حتى صباح يوم الأربعاء 13 أبريل. الطرق التي كانت نادرة، وفقًا للركاب وبعض شركات النقل في الساعات الأخيرة، هي تلك التي ستسمح لهم بالذهاب إلى أوراميتا ودابيبا وبوريتيكا وكاريبا وأبارتادو وشيغورودو وتوربو ونيكوكلي.

وأكدت السلطات أنها تعمل على حل هذه المشاكل والتأكد من أن المواطنين يمكنهم الذهاب إلى وجهاتهم خلال الأسبوع الرئيسي. في الواقع، أفاد اتحاد ناقلات Utrans أن الممرات قد انتهت بسبب الأضرار التي لحقت بها طرق تلك الإدارة خلال الأيام القليلة الماضية.

ومع ذلك، تؤكد شرطة المرور في أنتيوكيا أن العديد من محاور الطرق التابعة للإدارة يتم التدخل فيها بالفعل لضمان تنقل المواطنين. وقال العقيد فابيو إنريكي سييرا، رئيس قسم النقل والمرور في أنتيوكيا، للصحافة المحلية: «على هذه المحاور، التي تمثل الطرق الرئيسية للاتصال مع الإدارات والعواصم الأخرى، لم تكن هناك سوى آثار على الطرق المؤدية إلى بوغوتا وكيبدو وأورابا».

من ناحية أخرى، حث العقيد سييرا السائقين على التخطيط لرحلاتهم مسبقًا وتجنب السرعة وعدم القيام «بمناورات خطيرة» أثناء طريقهم إلى وجهاتهم حتى لا يتسببوا في حوادث الطرق.

في الواقع، بسبب حالة الطرق، وفقًا لصحيفة Antioquia El Colombiano، ارتفع سعر تذاكر الأراضي بنسبة تصل إلى 35٪، مما تسبب في تلف عدد الحافلات التي تغادر وتدخل محطات أراضي ميديلين.

وقد أثار الوضع الكثير من الانزعاج لدرجة أن العديد من شركات الطيران اضطرت إلى اللجوء إلى طرق أخرى لنقل الناس، مثل استئجار الشاحنات والحافلات والمركبات الأخرى لنقل الناس إلى وجهاتهم.

تتوقع حكومة أنتيوكيا أن يسافر خلال هذا الأسبوع المقدس حوالي 310 ألف راكب على طرق الإدارة. في الواقع، أبلغت إدارة البنية التحتية في إدارة المقاطعة عن بعض أقسام الطرق التي تأثرت بالشتاء والأمطار التي ضربت القسم مؤخرًا.

-فيا هيليكونيا - إشبيلية - إيبيجيكو:

-فيا إيبيجيكو - لا ميسيرينجا

- في الشرق، غرناطة - إل شوكو - طريق سان كارلوس السريع

- في وادي أبورا، عبر سانتا إيلينا

-فيا سان بيدرو دي لوس ميلاغروس، والتي في قطاع باجاريتو

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