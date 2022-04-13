تم الإبلاغ عن حالة قتل الإناث في إل كوليجيو (كونديناماركا)

Dos mujeres participan el 19 de junio de 2020 de un plantón para protestar por los feminicidios ocurridos este año en el país, especialmente durante la cuarentena nacional para contener la expansión del COVID-19, en Medellín (Colombia). EFE/Luis Eduardo Noriega A.

في الأحداث التي وقعت فجر الثلاثاء الماضي, هاجم رجل مرارًا وتكرارًا امرأة كانت تغادر العمل في مركز ميسيتاس ديل كوليجيو في كونديناماركا بسكين, قتلها هناك.

حدد الشهود الشخص المسؤول عن الهجوم على أنه الشريك الرومانسي السابق للضحية. بعد الهجوم، هرب الرجل، ولكن تم القبض عليه صباح الثلاثاء من قبل السلطات.

بعد مقاضاة المعتدي المزعوم، أفاد كل من محافظة كونديناماركا ومكتب أمين المظالم أنهما سيطلبان من المدعي العام تصنيف الجريمة على أنها قتل للإناث في إطار القانون 1761 لعام 2015، المعروف باسم قانون روزا إلفيرا سيلي.

حالة أخرى من قتل الإناث في فالدوبار

وفي يوم الاثنين الماضي، حوالي الساعة التاسعة مساءً، قُتلت ماريا دي لوس أنخيليس أراوجو البالغة من العمر 26 عامًا بعد إطلاق النار عليها عدة مرات بسلاح ناري أثناء عملها في جناح إمبانادا الخاص بها في فالدوبار، عاصمة قيصر.

ووفقا لأدالبرتو أنيبال كورونيل، الشريك السابق للضحية، كان في نقطة البيع، الواقعة في حي سان مارتين، عندما اقترب منه أربعة رجال على دراجتين دراجتين دراجتين، وبدون حوار، أطلقوا النار عليه في ظهره. قام المجرمون، الذين يبدو أنهم أيام دفع، بتشغيل دراجاتهم النارية وبدأوا في الفرار دون منحهم الوقت للرد.

أولئك الذين شهدوا الحدث ساعدوا المرأة، التي تم نقلها إلى عيادة سانتا إيزابيل. ومع ذلك، توفي بعد دقائق من دخوله بسبب شدة إصاباته.

وأفادت المعلومات الواردة من وسائل الإعلام المحلية أن الضحية، وهو يحمل الجنسية الفنزويلية، قُتل لأنه لم يسدد ديناً كان مستحقا له لمدة أربعة أشهر. حتى أن كورونيل ذكر أنه في 1 أبريل حدث مماثل وقع مع المقرضين «قطرة»، الذين اقتربوا من منزلها وتخويفها.

«على ما يبدو أنه يدين لهم 300،000 بيزو، ولكن بسبب تأخير من ثلاثة أحرف، زادت الفائدة. في المرة الأولى التي كان فيها قتال وهددوا بقتل أخ, ركلوا قضبان المنزل وخرجت ماريا دي لوس أنجلوس للدفاع عن نفسها بعصا مما تسبب في تلف دراجة نارية لهواة الجمع, الذي حذرها على الفور من أنها لن تبقى على هذا النحو,» هو قال.

في وسائل الإعلام «Diario del Cesar» علموا أنه عندما وقع هذا الحادث الأخير، أوصى العديد من الأقارب بأن تقدم ماريا دي لوس أنغيليس الشكوى إلى مكتب المدعي العام. وذلك بسبب ظهور اسم على بطاقة التحكم في الدفع التي يمكن ربطها بأجهزة الاستقبال.

أكد أندريس ألبرتو بالينسيا، مدير النيابات العامة في سيزار، النسخ التي تشير إلى قرض لم يتم الوفاء به كسبب رئيسي لجريمة القتل: «كانت المرأة تعاني من مشاكل مالية، ولجأت إلى الأشخاص الذين يقرضون المال بشكل غير قانوني ويبدو أنها لم تمتثل المواثيق أو المواعيد النهائية لتسليم الأموال, مما أدى إلى اتخاذ القرار, على ما يزعم, من قبل المنظمة التي تقرض المال لاغتيالها».

وقالت السلطات إن التحقيقات تتقدم للقبض على المسؤولين، بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لأقارب أراوخو، تم بالفعل تحديد لوحات ترخيص الدراجات النارية: «نأمل ألا تمر هذه الجريمة دون عقاب، وأن تتحقق العدالة لأن هذا للأسف عمل cobradiarians ولا أحد يفعل أي شيء»، وأضاف أدالبرتو كورونيل.

ماريا دي لوس أنخيليس أراوخو هي خامس امرأة تُقتل في فالدوبار حتى الآن هذا العام. ومن بين هذه الحالات، تم توضيح ثلاث حالات من قبل مكتب المدعي العام. وفي الوقت نفسه، أبلغت سلطات سيزار عن 12 حالة قتل في عام 2022.

في الربع الأول من عام 2022، تم الإبلاغ عن 55 عملية قتل أنثى في البلاد، حيث الأسلحة الأكثر استخدامًا هي الأسلحة النارية (36) والأسلحة الحادة (13)، وفقًا للأرقام التي قدمها مرصد كولومبيا لمقتل الإناث.





استمر في القراءة: