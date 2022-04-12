زاكاتيكاس: تم العثور على ست جثث مع آثار تعذيب بالقرب من الحدود مع سان لويس بوتوسي

Soldiers and police officers patrol near at crime scene where unknown assailants left the bodies of men wrapped in blankets in Fresnillo, in Zacatecas state, Mexico February 5, 2022. REUTERS/Arturo Cardena NO RESALES. NO ARCHIVES

في صباح يوم الثلاثاء 12 أبريل، تم العثور على ست جثث تحمل علامات تعذيب واضحة في بينوس، زاكاتيكاس، وهي بلدة بالقرب من حدود الولاية مع سان لويس بوتوسي، لذلك تم الإبلاغ في المقام الأول عن إيداع الجثث في الدولة المجاورة.

أفاد سائقو السيارات الذين يقودون على الطريق السريع المحلي في بلدة سانتياغو للسلطات بوجود الجثث الخمس في حالات الطوارئ رقم 911، لذلك انتقلت شرطة الولاية إلى المكان لتأمين المنطقة وبعد ذلك توفير الحماية لخبراء مكتب المدعي العام في ولاية زاكاتيكاس (FGE).

وصلت سلطات زاكاتيكان إلى المكان في حوالي الساعة التاسعة، حيث وجدت الجثث مقيدة وأظهرت عليها علامات عنف قبل وفاتهم. رفع موظفو المديرية العامة لخدمات الخبراء (DGSP) الجثث ونقلوها إلى دائرة الطب الشرعي، حيث سيتم إجراء الدراسات المقابلة.

(Foto: Cuartoscuro) Adolfo Vladimir

وبعد تأمين المنطقة، قام أفراد زيكاتيكاس بالزي الرسمي باستكشافات في المناطق القريبة من المنطقة، حيث تمكنوا من الكشف عن وجود جثة أخرى كانت تحرسها أيضا قوات أمن الدولة.

بعد ظهر يوم الثلاثاء، أبلغت FGE عما حدث في بيان، حيث «تؤكد اكتشاف ست جثث، في حالة خمسة رجال وامرأة واحدة؛ في الوقت الحالي يقوم موظفو الطب الشرعي الخبراء بمعالجة المكان لإزالة ونقل الجثث إلى الطبية خدمة الطب الشرعي».

وبنفس الطريقة، ذكرت الوكالة أنها ستبقى على اتصال دائم مع مكتب المدعي العام لولاية سان لويس بوتوسي من أجل تبادل المعلومات «مما يؤدي إلى تحديد سريع للهيئات، بالنظر إلى أنه نظرا لقرب النتيجة إلى حدود لا يستبعد أن يكون الضحايا أو بعضهم قد ينحدرون من ذلك المكان «, كما ذكر فريق الدفاع عن زاكاتيكاس.

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