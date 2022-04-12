الذين كانوا في السيارة التي تحطمت فيها لاعب كرة القدم فريدي رينكون

يتصدر فريدي رينكون جميع العناوين الرئيسية في الصحافة الرياضية في البلاد بعد أن تورط في اشتباك هائل بالقرب من ملعب باسكوال غيريرو في كالي. هناك، اصطدمت الشاحنة التي كان يركب فيها ExAmérica de Cali وريال مدريد بحافلة الخدمة العامة MIO.

تعرض رينكون، البالغ من العمر 55 عامًا وهو الآن معلق رياضي، بأكبر قدر من المضاعفات على المستوى البدني، حيث كان يجب إحالته إلى عيادة قريبة للعلاج في حالات الطوارئ بسبب شدة الإصابات. ومع ذلك، في الشاحنة، من المتوقع أن يكون هناك 3 أشخاص آخرين لم تتمكن السلطات من تحديد سوى امرأتين.

تم إعطاء المرأتين اختبار تحليل التنفس الذي كان سلبيًا بالنسبة لكورتيس، بينما غادرت ماريا باتينيو المستشفى دون مزيد من المعلومات، كما علق الرئيس:

لا توجد يقين حول من سيقود الشاحنة، على الرغم من أن المرأتين اقترحتا أن فريدي رينكون كان مسؤولاً عن السيارة، ومع ذلك، سيتم إثبات ذلك، نظرًا لعدم معرفة أي معلومات حتى الآن عن الراكب الرابع.

تخضع الحقائق للتحقيق المناسب من قبل مكتب المدعي العام، الذي سيكون مسؤولاً عن توضيح كيفية وقوع الأحداث التي كانت رينكون اليوم في حالة حرجة. ومع ذلك، فإن ما تمكنت السلطات من تقدمه بالإضافة إلى هوية النساء اللواتي كن في الشاحنة هو أيضًا أن سائق حافلة النقل العام لم يكن اختبارًا إيجابيًا لـ breathalyzer وأن كل شيء حدث بسبب التهور الواضح للشخص الذي يقود الشاحنة التي كان الرياضي السابق مسافرًا.

من ناحية أخرى، تم اكتشاف أن فورد التي تضررت لم يكن لديها SOAT وأنها تدين أيضًا بعدة غرامات بسبب انتهاك لوائح المرور.

حتى الآن، خضع فريدي لعملية جراحية ووفقًا لعائلته لا يزال في غيبوبة مستحثة وتحت تشخيص محجوز. حالته حرجة وفقا للأطباء الذين يعتنون به ويراقبونه. وقد بعثت العديد من الشخصيات ذات الصلة بكرة القدم برسالة تشجيع لعائلة مهاجم المنتخب الوطني السابق لكولومبيا وتتمنى له الشفاء العاجل.

في الساعات القليلة القادمة، سيتم تحديث التقرير الطبي عن صحة فريدي رينكون، الذي يعالج في عيادة إمباناكو في كالي.

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