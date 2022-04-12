يعرض whatsapp الآن المدة التي يستغرقها تحميل مستند ووصوله

FILE PHOTO: A 3D printed Whatsapp logo is placed on a computer motherboard in this illustration taken January 21, 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

أضاف whatsapp ميزة جديدة تعرض لمستخدمي الإصدار التجريبي الخاص به على Android و iOS و الويب وسطح المكتب الوقت المقدر الذي يستغرقه تحميل والوصول إلى مستند تمت مشاركته. من خلال الرسائل.

يسمح خيار whatsapp الجديد لكليهما بمعرفة متى سيتم تنزيل مستند بالكامل على جهاز المستلم أو تحميله على خوادم النظام الأساسي لإرساله داخل الدردشة.

وصلت هذه الأداة الجديدة على whatsapp Desktop في مارس الماضي وهذا الأسبوع يتم نشرها بين بعض مستخدمي الإصدار التجريبي على كل من Android (v2.22.8.11) و iOS (v22.8.0.74).

لتوفير هذه المعلومات للمستخدم، يتم عرض نسبة مئوية أسفل المستند المعني، وعلى يمينه، بين قوسين، الوقت المقدر لإكمال العملية إلى 100 في المئة.

تؤكد WABetaInfo، التي طورت هذه الجدة، أنها ميزة مفيدة للغاية، خاصة لمستخدمي Beta في الأرجنتين، البلد الوحيد حتى الآن الذي يسمح whatsapp بمشاركة المستندات التي يصل حجمها إلى 2 جيجابايت.

في 23 مارس، زاد التطبيق، لهذا البلد، الحد الحالي لحجم الملفات التي يمكن إرسالها عبر whatsapp من 100 ميغابايت إلى 2 غيغابايت. هذه أداة بديلة يمكن الاستمتاع بها من قبل كل من مستخدمي whatsapp الكلاسيكيين وإصدار Business.

Se presiona en el clip y se hace uso de la opción "documento" para tener el límite de 2GB de tamaño

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التمديد للحد حتى 2 غيغابايت هو في بعض الأحيان للمستندات ولكن ليس لملفات الوسائط المتعددة. في هذه الحالة، الصور ومقاطع الفيديو والرسائل الصوتية، الحد الأقصى المسموح به للحجم 16 ميغابايت. في معظم الأجهزة، يعادل هذا ما بين 90 ثانية و 3 دقائق من الفيديو، على الرغم من أن الطول سيعتمد كثيرًا على الجودة.

من المهم أن تعرف أنه إذا كنت ترغب في إرسال ملفات من هذا النوع ولكنها تتجاوز حد 16 ميغابايت، فستكون الحيلة هي إرسالها كمرفق. بالإضافة إلى ذلك، بهذه الطريقة، لا يفقد الفيديو أو الصورة الدقة.

في حالة وجود ملفات كبيرة جدًا تتجاوز حتى حد 2 جيجابايت، يمكنك استخدام خدمات سحابية تابعة لجهات خارجية مثل Google Drive أو Dropbox، من بين أمور أخرى.

في هذه الحالة، ستحتاج إلى تحميل المواد إلى السحابة وإنشاء رابط للمشاركة. في حالة Drive، يمكنك أيضًا منح وصول مباشر إلى مستخدمين آخرين، وإنشاء ملف تعريف محرر أو قارئ. سيتلقى المستخدم إشعارًا عبر البريد الإلكتروني لإدخال المستند المشترك.

إنهم يحذرون من عملية احتيال يتم تداولها على whatsapp

في هذه الأيام، بدأت عملية احتيال تنتشر من خلال التطبيق الذي يسعى إلى سرقة بيانات المستخدم بحجة مشاركتهم في سحب لبيضة عيد الفصح وغيرها من الفوائد ذات الصلة.

تعد المواقع المزيفة التي تتم إعادة توجيه الروابط إليها في الرسائل التي تصل على whatsapp بالوصول إلى بيضة عيد الفصح المجانية أو بطاقة gif. في جميع الحالات، يُطلب من المستخدمين الإجابة على استبيان وتذكر الرسالة أن جهة الاتصال التي أرسلت الرسالة على whatsapp قد حصلت بالفعل على جائزتها، من أجل منحها المصداقية، وفقًا لاستشارات الأمن السيبراني BTR Consulting.

في بعض الحالات، يسعى المجرمون إلى الخلط بين المستخدمين والحملات التسويقية الحقيقية التي تقوم بها شركات الشوكولاتة، والتي تستخدم الوسائط الرقمية، لتشغيل حملات تعرف باسم Worldwide Hide (Worldwide Treasure Hunt)، والتي تشجع المستخدمين على إخفاء بيضة عيد الفصح الافتراضية في أي مكان في العالم وإرسال دليل إلى شخص ما من يمكنه البحث عن البيضة على خريطة العالم الافتراضي.

عندما يفتح المستخدمون الرابط الذي يصل مع الرسالة، يتم تقديمهم مع قائمة قصيرة من الأسئلة للإجابة عليها، ثم طلب إدخال البيانات. وبالتالي، يدخلون إلى موقع ويب مزيف يطلب معلومات شخصية وفي بعض الحالات تتم مشاركة الرسالة تلقائيًا مع قائمة جهات الاتصال الخاصة بالضحية المحتملة من أجل إضفاء الطابع الافتراضي على الخداع.

ينصح الخبراء بعدم إدخال الروابط التي تأتي مع عروض ترويجية مزعومة مثل هذه، وكذلك التحقق دائمًا من الشركات التي يفترض أنها تقدم مزايا إذا كانت هذه العروض حقيقية. في الوقت نفسه، من المهم الحفاظ على أنظمة التشغيل محدثة، وتمكين العامل الثاني للمصادقة، وعدم استخدام نفس كلمات المرور لجميع الحسابات.

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