ما الذي ستفعله الهجرات للتعويض عن التأخير في تسليم جوازات السفر لعشرات المتضررين؟

توقفت طباعة جوازات السفر في مطار خورخي تشافيز الدولي بسبب مشكلة في النظام أدت إلى طوابير كبيرة وعدم الراحة بين المسافرين الذين لم يتمكنوا من السفر بسبب عدم وجود هذه الوثيقة. . أوضح رئيس الهجرة، خورخي فرنانديز: «المسألة ليست عدم وجود أجهزة الكمبيوتر المحمولة، ولكن عدم تحديد نظام الكمبيوتر المحمول. وتتم طباعتها بالفعل فى المطار ونأمل فى حل حالة الطوارئ فى اقرب وقت ممكن».

وأوضح أنه عندما يدخل دفتر جوازات السفر إلى نظام الطباعة يكون فارغًا لأنه لا يوجد هوية. «إنه لا يصبح جواز سفر، وهذه هي المشكلة التي نواجهها الآن.»

وتعرض عشرات الأشخاص للأذى بسبب عدم تمكنهم من الحصول على وثيقة سفرهم واشتكوا إلى السلطات. حتى أن هناك عائلات أجبرت على دفع عدة آلاف من النعال لتغيير تاريخ تذاكرهم.

فيما يتعلق بالإجراءات التي سيتخذونها للتخفيف من وضع المصابين، علق فرنانديز قائلاً: «تهدف هيئة الإشراف على الهجرة إلى خدمة المجتمع، وجميع المستخدمين، والحالات الفردية ستلقى دعمنا للحصول على حل متناغم، لكننا لا نستطيع، ككيان، نشير إلى أننا سنحل الحالات الفردية».

وفيما يتعلق بالحالة المحددة لراكب سيغيب عن رحلتها لأنها لم يكن لديها وثيقتها، قال رئيس الهجرة: «أنا أفهم وضع السيدة، لكننا أعطينا توجيهات عامة».

واعترف بأنه بما أنه لم يكن شيئا مبرمجا، فإنهم لم يتمكنوا من تحذير الناس مسبقا. وكان الأمر متروك لنا للبحث عن الحل في أسرع وقت ممكن. وقال إن جميع موظفي الهجرة وضعوا أكتافهم للخروج من هذه المشكلة.

«بمجرد أن علمت أنني ذهبت إلى المطار في الساعة 9 صباحًا، أخذت زمام المبادرة للتحدث مع الحاضرين وتزويدهم بالحلول. تم حل مشكلة الكمبيوتر الآن. اليوم عملنا حتى الساعة 8 مساءً في المقر الرئيسي لحضور كل شخص آخر كان في قائمة الانتظار. وفي المطار واصلنا الحضور».

وأشار إلى أن كونه نظام كمبيوتر يعود تاريخه إلى عام 2014، فإنه مثل مطالبة بلاك بيري أن يفعل ما يفعله جهاز iPhone اليوم. وقال فرنانديز لحزب الشعب الروبي «ان ما نقوم به هو اصلاح المشاكل المطروحة لحلها فى اسرع وقت ممكن، بيد انه اوضح اننا لم نقلل من شأن اى شخص او نسيء معاملته».

وقد فوجئ بأنه لم تخطط أي إدارة من أي وقت مضى لتعديل نظام الكمبيوتر هذا من قبل. وعلى هذا المنوال، قال إنه يجري العمل على مشروع سيقدم إلى وزارة الاقتصاد والمالية (MEF)، والذي يشمل 301 مليون باطن، مما سيسمح بتحديث نظام الموردين الأجانب واستقلاله، وعدم الاعتماد على أطراف ثالثة لإصدار جوازات السفر.

INDECOPI يتخذ إجراءات

وبعد التعرف على المشاكل التي صودفت في النظام الإلكتروني لإصدار جوازات السفر في مكتب الهجرة في مطار خورخي شافيز الدولي، أفادت الهندكوبي بأنها تنسق مع هيئة الرقابة الوطنية للهجرة لتوفير الاهتمام والتوصل إلى حل مناسب.

وبالتالي، بصفته الهيئة الوطنية لحماية المستهلك والهيئة الإدارية للنظام الوطني المتكامل لحماية المستهلك، أكد أن الهدف هو معرفة الإجراءات التي يتم اتخاذها لحل هذا الوضع في أقرب وقت ممكن.

كما أوضح أنه سيعقد شركات الطيران اليوم، من أجل تعزيز الحوار بين هذه الشركات والركاب المتضررين حتى يتمكنوا من الوصول إلى الحل الأكثر ملاءمة لهم.

بدون عقوبة

أشارت خطوط لاتام الجوية بيرو اليوم إلى أنها لن تفرض أي نوع من العقوبة على المرونة في استبدال أو إرجاع تذاكر عملائها الذين تأثروا بفشل نظام مراقبة الهجرة في مطار خورخي شافيز الدولي.

جاء ذلك من قبل إدارة شؤون الشركات في شركة الطيران في بيان ذكرت فيه ما يلي:

«بعد تسجيل المشاكل الناجمة عن فشل النظام المستخدم من قبل مكتب الإشراف على الهجرة في مطار خورخي شافيز والسعي للتخفيف من الإزعاج الذي قد يسببه هذا في نقل عملائنا، تم تعريف أن الركاب المتضررين لديهم المرونة الخاصة بالتبادلات و/أو العوائد دون أي عقوبة»، قال.

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