ما هو أقرب شاطئ إلى CDMX وكم يكلف الوصول إلى هناك؟

مثل كل موسم عيد الفصح، يغادر الآلاف من الناس مكسيكو سيتي (CDMX) للاستمتاع بعطلتهم على أحد شواطئ الجمهورية أو في إحدى المدن السحرية بالقرب من العاصمة. على الرغم من أن أكابولكو هي واحدة من الوجهات الأكثر شعبية للسفر هذا الموسم، إلا أن هناك خيارات أخرى يمكنك الذهاب إليها وهي أربع ساعات فقط من CDMX في حالة سفرك بالسيارة الخاصة.

هذه هي حالة شاطئ تيكولوتلا، في ولاية فيراكروز. وفقًا لخرائط Google، يقع معلم الجذب السياحي هذا على بعد 312 كيلومترًا فقط من مكسيكو سيتي. للوصول إلى هناك، سيتعين على المهتمين دفع ثمن خمسة أكشاك، وبالتالي فإن الرحلة إلى الشاطئ هي 367 بيزو. بهذه الطريقة، سيكون المسار الكامل 734 بيزو.

هذه هي الأكشاك التي سيتعين عليك دفعها للوصول إلى Tecolultla:

1. سان كريستوبول جانكشن - تيبكسبان إنترونك (إيكاتيبيك، ولاية المكسيك): 83 بيزو

2. تولانسينغو تجاوز (أسونسيون، هيدالغو): 46 بيزو

3. Tejocotal Entronque - نويفو نيكاسا إنترونك (نويفو نيكاكسا، بويبلا): 30 بيزو

4. أفيلا كاماتشو جانكشن - تيهواتلان إنترونكي (مياهوابان، فيراكروز): 160 بيزو

4. توتوموكستل جانكشن - تيكولوتلا (توتوموكستل، فيراكروز): 48 بيزو

El costo de las casetas de peaje para llegar a Tecolutla es de menos de 800 pesos (Foto: Facebook - Tecolutla, Veracruz) Samuel Elías Gaona Hernández

أما بالنسبة لتقدير الوقود الذي يمكن أن تنفقه السيارة للوصول إلى الوجهة، فإن تطبيق تتبع مسارك الممكّن من قبل وزارة البنية التحتية والاتصالات والنقل (SICT)، أشار إلى أن المبلغ التقريبي للوصول سيكون 596.8 بيزو، وهذا إذا كانت السيارة أربع أسطوانات و يستخدم البنزين الممتاز.

لعرض هذه المعلومات، يمكن للأطراف المهتمة الانتقال إلى الموقع التالي: http://app.sct.gob.mx/sibuac_internet/ControllerUI?action=cmdEscogeRuta واختيار مدينة المنشأ والوجهة، بالإضافة إلى السيارة التي ستقوم بها باستخدام الطرق السريعة، أي إذا كنت ستسافر بالسيارة أو الدراجة النارية أو الشاحنة أو الشاحنة، فهذا من أجل أن يوفر التطبيق معلومات أكثر دقة حول المبلغ الذي سيتعين عليك دفعه للوصول إلى شاطئ تيكولوتلا أو أي وجهة أخرى.

من ناحية أخرى، إذا كنت ترغب في الوصول إلى الوجهة المذكورة أعلاه بالحافلة أو الشاحنة، فيمكنك الصعود إليها في محطة الحافلات الشمالية على خط ADO. تبلغ تكلفة التذكرة 566 بيزو والجولة ست ساعات و 20 دقيقة. ومع ذلك، لا يوجد سوى مغادرتين، واحدة في الساعة 23:59 وفي الساعة 06:19.

Uno de los destinos más accesibles para acudir durante Semana Santa es la playa de Tecolutla (Foto: Facebook - Tecolutla, Veracruz) Samuel Elías Gaona Hernández

إذا كنت تبحث عن أخذ قسط من الراحة بالقرب من العاصمة، يمكنك زيارة مدينة كويرنافاكا، لأن الرحلة من مكسيكو سيتي هي ساعة واحدة فقط و 42 دقيقة واستهلاك الوقود للوصول إلى هناك بالسيارة هو الحد الأدنى. في عاصمة ولاية موريلوس، يمكن للزوار زيارة تل Tepozteco، وكذلك الاستمتاع بالمركز الاستعماري الذي يضم قصر كورتيس في القرن السادس عشر ومتحف التاريخ، حيث توجد جداريات للفنان الجرافيكي دييغو ريفيرا.

من أجل الوصول إلى هذه الوجهة، يجب على سائقي السيارات دفع رسوم قدرها 126 بيزو حتى يتمكنوا من استخدام الطريق السريع Mexico-Cuernavaca. على الرغم من أن هناك أيضًا إمكانية استخدام الطريق السريع الفيدرالي، إلا أن الوصول إلى وسط موريلوس سيكون أبطأ بكثير وسيتعين على سائقي السيارات التنقل في طريق يتميز بعدد كبير من المنحنيات.

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