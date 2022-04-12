لدينا بيرسي جاكسون جديد! سوف يلعب ووكر سكوبيل دور البطولة في سلسلة Disney+

NEW YORK, NEW YORK - FEBRUARY 28: Walker Scobell attends The Adam Project World Premiere at Alice Tully Hall on February 28, 2022 in New York City. (Photo by Monica Schipper/Getty Images for Netflix)

انتهى البحث عن خليفة لوجان ليرمان. اختارت Disney+ الجديد بيرسي جاكسون للمسلسل التلفزيوني القادم الذي سيدمج كتالوج الإنتاج الأصلي. سيكون ووكر سكوبيل الممثل التالي الذي يعطي الحياة لهذه الشخصية الشهيرة التي ولدت في الملحمة الأدبية للمغامرة والخيال التي أنشأتها. الكاتب ريك ريوردان.

سيتكون بيرسي جاكسون وآلهة أوليمبوس من تكييف تلفزيوني للكتب الأكثر مبيعًا التي تحمل نفس الاسم والتي تم نشرها بين عامي 2005 و 2009 . بعد أن أدت الروايات الناجحة إلى ظهور فيلمين في الماضي، ستراهن منصة البث على سرد القصة في شكل حلقات ومواسم مع سكوبيل كأول من انضم إلى فريق التمثيل، حيث لم يتم تأكيد من النجوم الآخرين الذين سيرافقونه في تلك الرحلة.

Walker Scobell y Ryan Reynolds protagonizaron la película de ciencia ficción que dirigió Shawn Levy. (Netflix) DOANE GREGORY/NETFLIX

قدم الفنان الشاب مؤخرًا فيلمه لأول مرة مع The Adam Project، وهو فيلم من تأليف شون ليفي تم إصداره هذا العام من خلال Netflix. في اقتراح الخيال العلمي والدراما هذا، أعطى الحياة لآدم الشاب وشارك الصدارة مع ريان رينولدز، الذي لعب نسخته القديمة. كما كانت شخصيات هوليوود البارزة الأخرى مثل مارك روفالو وجنيفر غارنر وزوي سالدانيا جزءًا من فريق التمثيل.

بدايته في التمثيل جديدة للغاية ويبدو أن هذا هو الملف الشخصي الذي يناسب دور بيرسي جاكسون في إعادة تشغيل امتياز الحركة الحية. في عامي 2010 و 2013، تولى لوغان ليرمان مسؤولية وضع نفسه في حذاء نصف الآلهة الأيقوني للشاشة الكبيرة ولعب دور البطولة إلى جانب ألكسندرا داداريو وبراندون تي جاكسون ودوغلاس سميث وجيك هابيل وليفين رامبين. تم إخراج كلا الفيلمين من قبل المخرج الأمريكي كريس كولومبوس.

Shawn Levy, Zoe Saldana, Ryan Reynolds, Walker Scobell, Jennifer Garner y Mark Ruffalo posan juntos en la premiere de "El proyecto Adam". (Noam Galai/Getty Images para Netflix) NOAM GALAI | Getty Images for Netflix

ريك ريوردان سعيد بانتخاب ووكر سكوبيل

بعد فترة وجيزة من أن أصبح الإعلان رسميًا، شارك ريك ريوردان بضع كلمات حول توقيع المؤدي التالي لبيرسي جاكسون. « ووكر سكوبيل هو شاب موهوب بشكل لا يصدق الذي فجر لنا بعيدا مع أشرطة الاختبار له لدور بيرسي »، وكتب في وظيفة على موقعه على الانترنت. بالإضافة إلى كونه منتجًا تنفيذيًا، سيكون المؤلف أكثر مشاركة في التطوير وسيكتب الحلقة التجريبية مع جون شتاينبرغ.

«اكتشف الكثير منكم مؤخرًا مدى روعة ووكر عندما شاهدت مشروع آدم، حيث أضاء ووكر الشاشة كنسخة أصغر من شخصية ريان رينولدز. كنا محظوظين بما فيه الكفاية لتجربة أداء ووكر قبل أشهر من ظهور ذلك الإنتاج، ولكن الفيلم أكد فقط ما كنا نعرفه بالفعل عن موهبته. كان من الواضح لي ولبقية الفريق أن ووكر كان لديه مزيج مثالي من التوقيت الهزلي والحلاوة والتمرد والسخرية والبطولة للعب بطلنا بيرسي جاكسون».

La saga literaria de Rick Riordan volverá a ser adaptada, pero esta vez para la pantalla chica. (Disney)

بدأ الخيال التلفزيوني، الذي سيحمل لقب بيرسي جاكسون وآلهة أوليمبوس، رسميًا كمشروع Disney+ في يناير من هذا العام. تركز المؤامرة على صبي يبلغ من العمر 12 عامًا يكتشف نفسه على أنه نصف إله ويبدأ في التعامل مع حقيقة أصوله الخارقة للطبيعة والصلاحيات التي مُنحت له. ومع ذلك, تنقلب حياته رأسًا على عقب تمامًا عندما يتهمه زيوس بسرقة شعاعه الرئيسي, لذلك يجب عليه القيام برحلة عبر الولايات المتحدة لاستعادتها في إطار مهمة مهمة للغاية: إعادة النظام والهدوء إلى أوليمبوس.

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