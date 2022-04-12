شاهد مباشرة ريال مدريد ضد تشيلسي: العودة إلى ملعب برنابيو لدوري أبطال أوروبا 2022

شاهد ريال مدريد ضد تشيلسي لايف. هناك مباراة رائعة للتأهل قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا. سيتم لعب المبارزة في ملعب سانتياغو برنابيو. في المحطة الأولى، فاز «البيض» 3-1، لذلك يصلون أكثر هدوءًا أمام شعبهم. وتجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد هدف مزدوج على الطريق.

تحدث Casemiro، أحد شخصيات فرقة «merengue»، في السابق. «مفتاح هذا هو الدرع. يعيش هذا النادي على ذلك: الفوز بمباريات مستحيلة، من المباريات التي لا يعتقد أحد. نحن نعيش على هذا. وكما تقول الأغنية: «دعنا نذهب إلى ريال، حتى النهاية». هذا كل شيء. هذا هو أفضل نادي في العالم»، بدأ.

«لا يمكننا التحدث عن أسلحتنا، لكننا نطعم المنافس. لن تكون مباراة سهلة. نحن لا نثق ببعضنا البعض. سيكون الأمر معقدًا، لكن لدينا جمهورنا. الأفضل سيتأهل إلى الدور قبل النهائي. نحن نحترم المنافس»، أضاف البرازيلي.

«الشيء الوحيد الذي تغير في كريم بنزيمة مرتبط بالأهداف. الآن ضع المزيد في. ولكن ما يشبه داخل وخارج الميدان هو نفسه. يرى الكثيرون الهدف فقط. إنه تاريخ النادي. إنه لشرف لنا أن نمتلكه. لقد استمتعنا به»، واختتم بالثناء على شريكه.

كما أعطى كارلو أنشيلوتي انطباعاته. «يعلم الجميع أنها ستكون مباراة صعبة، كما هو الحال دائمًا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. ما وراء ما حدث في المحطة الأولى. علينا أن نعتقد أنه يجب علينا التنافس والقتال والتركيز. ونتوقع من منافس سيبذل قصارى جهده للفوز بالتعادل».

«سنرى التشكيلة. نود أن نتخذ نفس النهج في المحطة الأولى. لكننا نعتقد أن تشيلسي ستغير لعبتها لأنها لم تنجح بالنسبة لها في لندن. علينا ان نكون مستعدين ومستعدين لكل شيء».

«لدي طاقم يعرف جيدًا ما حدث ويمكن أن يحدث. نحن لن نخرج مسترخيًا. مزاجنا اليوم هو مزاج فريق سعيد بلعب هذه المباراة لأنها فرصة رائعة للوصول إلى الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا. لا يزال تشيلسي خصمًا قويًا»، قال مدرب ريال مدريد.

من ناحية أخرى، قال توماس توشيل، مدرب تشيلسي، إن لديهم فرصة ضئيلة للتقدم، لكنهم سيلعبون بكل شيء. «الاحتمالات؟ ربما لا تفكر كثيرًا في نتيجة المحطة الأولى والمنافسة والمنافسة والملعب. لكن جهودنا ولن تعتمد أبدًا على الخيارات المتاحة لدينا لتحقيق النتيجة. إنه يستحق المحاولة».

فاز ريال مدريد على تشيلسي 3-1 لدوري أبطال أوروبا

جدول ريال مدريد ضد تشيلسي

- جواتيمالا/1:00 مساءً

- هندوراس/1:00 مساءً

- السلفادور /1:00 مساءً

- كوستاريكا/1:00 مساءً

- بنما/ 2:00 مساءً

- المكسيك/2:00 مساءً

- بيرو/ 2:00 مساءً

- كولومبيا/ 2:00 مساءً

- الإكوادور/2:00 مساءً

- بوليفيا /3:00 مساءً

- فنزويلا/ 3:00 مساءً

- باراجواي/ 3:00 مساءً

- الولايات المتحدة (ميامي) /3:00 مساءً

- شيلي/ 4:00 مساءً

- الأرجنتين/ 4:00 مساءً

- أوروجواي/ الساعة 4.00 مساءً

- براسيل/ 4:00 مساءً

- إسبانيا/9:00 مساءً

قنوات لمشاهدة ريال مدريد ضد تشيلسي

- الأرجنتين/ESPN وستار+.

- بوليفيا/ESPN وستار+.

- البرازيل/تي إن تي سبورتس، HBO ماكس وGUIGO.

- تشيلي/ESPN وستار+.

- كولومبيا/ESPN وستار+.

- كوستاريكا/ESPN وستار+.

- السلفادور/ESPN وستار+.

- غواتيمالا/ESPN وستار+.

- هندوراس/ESPN وستار+.

- المكسيك/تي إن تي سبورتس و HBO Max.

- نيكاراغوا/ESPN وستار+.

- بنما/ESPN وستار+.

- بيرو/ESPN وستار+.

- باراغواي/ESPN وستار+.

- إسبانيا/موفيستار +.

- الولايات المتحدة/TUDN الولايات المتحدة الأمريكية، Univision و Paramount+.

- أوروغواي/ESPN وستار+.

- فنزويلا/ESPN وستار+.



