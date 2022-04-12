فيديو: «هل سيكون هذا قانونيًا؟» ، يفرسون كوسيو مستاء من الشركة التي تروج جولة لرؤية منزله

يفرسون كوسيو هو أحد المؤثرين الذين يولدون أكبر إعجاب بين متابعيه على الشبكات الاجتماعية، لأن الإجراءات التي يقوم بها بأسس مختلفة تعزز رعاية الحيوانات المهجورة في الشوارع، تجعله فرقًا مع منشئي المحتوى الآخرين. ومع ذلك، فقد تحدث أيضًا عن الانزعاج الذي تسببه وسائل الإعلام والأشخاص عديمي الضمير الذين يستخدمون اسمه لتحقيق الربح، كما ذكر مؤخرًا على شبكاته الاجتماعية عندما لاحظ أن شركات السياحة التي تقوم بجولات في خزان غواتابي لها وجود أمام منزله.

«هذا قانوني... هناك pu$٪ & شركة سياحية تجلب الناس بالقارب للنظر إلى منزلي، هل هذا chimbada قانوني حتى؟» ، استجوب المؤثر نفسه في «InstaStories» بينما أظهر كيف اقترب القارب من الرصيف الصغير الذي لديه في قصره الفاخر.

سرعان ما انتشرت ردود الفعل على المحتوى الذي تشاركه بوابة الترفيه «Rechismes» حول ما تم نشره بواسطة paisa. في وقت قصير وصل بالفعل إلى ما يقرب من 250،000 مشاهدة وأكثر من 8،700 إعجاب مع تعليقات من المستخدمين الذين انتقدوا كلماته لأنه لا يملك السد.

«الأشخاص الذين يذهبون في تلك الجولات لن يعرفوا حتى من هو»؛ «إنه بالفعل كبير جدًا»؛ «حتى أولئك من هوليوود لا يشكون وهذه جولة حقيقية»؛ «بالطبع، في الواقع، لقد قمت بالجولة عدة مرات ويظهرون منزل جيمس رودريغيز، بابلو إسكوبار، من بين آخرين»؛ «ولكن إذا إنهم يمرون فقط، إنهم لا يدخلون المكان»؛» الآن يعتقد أنه يمتلك السد»، من بين أمور أخرى.

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فيما يلي المحتوى الكامل لـ Yeferson Cossio :

أعرب المؤثر عن عدم موافقته على حسابه في Instagram

بعد أن لعب دور البطولة في واحدة من أكثر حالات الانفصال الإعلامي منذ حوالي شهر, بسبب بعض مقاطع الفيديو التي تسربت عن اتحاد محتمل بين يفرسون كوسيو وعايدة فيكتوريا ميرلانو, بدأ المتابعون في التكهن بالمصالحة بين البلاد مع جين موريل.

حدث كل ذلك بعد أن أخذ الزوجان مسافة وبدأت صفحات من القيل والقال في التقاطهم وهم يستمتعون بشواطئ جمهورية الدومينيكان وكانكون. حدث آخر شوهدوا فيه معًا كان عند إطلاق علامتهم التجارية للبيرة حيث رافقه المؤثر أيضًا.

حسنًا، انتهت الشائعات عندما وصلت إلى نهايتها، من خلال مقطع فيديو شاركته موريل في «InstaStories»، الذي تم تكراره بواسطة صفحة القيل والقال، قبلة عاطفية تنعشها أغنية «All of Me» لجون ليجند.

لم يفوت مستخدمو الإنترنت الفرصة لتذكيره بالمأزق والشائعات عن علاقة مزعومة مع ابنة عضو الكونغرس السابق ميرلانو، حيث أدلوا بتعليقات قوية ضد المؤثر ومصالحته.

هذا هو الفيديو للمصالحة :

ختم الزوجان عودتهما بقبلة على ضوء الشموع وبأغنية لجون ليجند في الخلفية.

«عندما قبل مع ميرلانو كان أيضا ابتلع جدا بالتأكيد»، «متى انتهت؟» ، «حرفي، يا له من مهرج، لن ألعب هكذا بعلاقة سنوات»، «لم يتركوا وحدهم أبدًا كان «عرض»، «الكثير من الهراء من أجل لا شيء»، «إذا عادوا حبيبي السابق وأنا لماذا لا»، هي بعض التعليقات التي تمت قراءتها في المنشور.

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