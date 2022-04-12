توقع فيكتور تروخيو «ليلة حزينة أخرى» لـ AMLO أثناء التصويت على إصلاح الكهرباء

MEXICO D.F. 11OCTUBRE2006.- Victor Trujillo durante su ultimo programa ¨El Cristal con que se mira¨. Concluye el conductor después de dos años su programa de noticias en Canal 4. FOTO: Televisa/CUARTOSCURO.COM

اتفق مجلس النواب مع مجلس التنسيق السياسي (Jucopo) على أن التصويت على إصلاح الكهرباء الذي يروج له الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO) سيتم في 12 أبريل؛ ومع ذلك، تغير الوضع في اللحظة الأخيرة.

أمام مقاعد حركة التجديد الوطني (مورينا) وحلفائها، طلبت أحزاب العمل (PT) وعالم البيئة الخضراء في المكسيك (PVEM) تأجيل هذه الجلسة حتى يوم الأحد المقبل، 17 أبريل، بدءًا من الساعة 10:00 صباحًا.

كما ذكر المشرع Morenist Ignacio Mier، كانت الدعوة في مجلس النواب على أساس وجود «تنشئة اجتماعية أكبر»، بالإضافة إلى ضمان أن المواطنين على دراية تامة برأي هذا التعديل التشريعي بشأن الطاقة. لذلك، طلبوا يومًا وتاريخًا جديدين للمناقشة.

قام رئيس مجلس النواب، عضو حزب غوتيريز لونا، سيرجيو غوتيريز لونا، بعد الاستماع إلى هذا الطلب، بإجراء الدعوة ليوم الأحد المقبل، 17 أبريل الساعة 10:00 صباحًا، وهو الوضع الذي نشره على شبكاته الاجتماعية مع صورة يبتسم فيها توقيع الوثيقة.

على الفور، خرجت شخصيات المعارضة، بما في ذلك السياسيين والمؤثرين والمحللين، للتعبير عن انزعاجهم من هذا القرار الذي يفيد مورينا والبحث المحتمل عن أصوات لمواجهة المعارضة.

(Twitter)

كان من بين التعليقات تعليقات فيكتور تروخيو، وهو تواصل معروف وناقد قوي للتحول الرابع (Q4)، الذي أنقذ في هذه المناسبة رسالة جوتيريز لونا لإرسال تذكير إلى لوبيز أوبرادور.

ومن المفارقات أنه قارن هذا التصويت على الطاقة بالعملية التشاورية لإلغاء الانتداب التي جرت في 10 أبريل. وأكد أن 17 أبريل المقبل ستكون «ليلة حزينة أخرى مثل ليلة 10″.

«إذا قاومت المعارضة الهجوم الصباحي، والمفاوضات الشبيهة بمشهد آدم أوغسطس وإعدام القلادة الشاقة، فيمكننا ذلك. شاهد في السابع عشر، ليلة أخرى حزينة مثل تلك من 10 ″، كتب خالق الشخصية Brozo.

علق مستخدمو هذه الشبكة الاجتماعية على هذه التغريدة للإشادة بعمل نواب المعارضة الذين، بالإضافة إلى تقديم إصلاح مضاد، استعدوا لقضاء الليل في مجلس النواب لتجنب «الصباح الباكر» من قبل مورينا وحلفائها لتمرير تشريع AMLO.

كما شاركوا موقف مجلس تنسيق الأعمال (CCE) فيما يتعلق بتأجيل التصويت. وأكدت هذه الوثيقة أن هذا القطاع لم يكن يتفاوض «لا شيء على الإطلاق» مع هذا الرأي في مجلس النواب.

El CCE también se posicionó respecto a la reprogramación (Foto: CCE)

وكنقطة ثانية، أوضحوا أن قرار تأجيل التصويت كان حصريًا للنواب، حتى أعربت لجنة الانتخابات المركزية عن مخاوفها بشأن هذا الإصلاح، وتحديدًا في أحد البرلمانات المفتوحة التي تم تنظيمها في هذا الشأن.

«لقد سبق لنا أن أعلنا بوضوح مخاوفنا ومقترحاتنا القيمة. وقد تم ذلك أيضًا من قبل عدد كبير من منظمات الأعمال والمتخصصين والأكاديميين ودعاة البيئة والناشطين ومنظمات الشباب، التي لم يتم حضورها. لسوء الحظ، لم يتضمن الرأي تلك التوصيات»، كما تقول الجريدة الرسمية.

وفي وقت لاحق، حث الحكومة على إرساء سيادة القانون مع «قواعد واضحة وسياسات عامة فعالة» تولد الثقة في الاستثمار، وهو الوضع الذي كانت لجنة الانتخابات المركزية قد أعربت عنه سابقا.

وأخيراً، لوحظ أن القطاع الخاص ملتزم بالمكسيك وبضمان حصول الأسر المعيشية على طاقة «كافية ورخيصة ونظيفة»، وهو هدف يتطلب جهداً ورؤية للمستقبل ونهج شامل إزاء جميع الأفكار.

«تتطلب المكسيك إطاراً قانونياً شفافاً وموثوقاً يشجع الاستثمار والابتكار والمنافسة. ويكرر مركز السيطرة على الأمراض اهتمامه بالمساعدة في تهيئة هذه الظروف».

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