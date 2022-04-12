بدأت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مناورات عسكرية أولية وسط توتر في شبه الجزيرة

Estados Unidos y Corea del Sur han alcanzado un principio de acuerdo sobre el reparto de los costes asociados a la presencia de tropas estadounidenses en el país asiático. EFE/Jeon Heon-Kyun/Archivo

بدأ الجيوش الكورية الجنوبية والولايات المتحدة اليوم مناورات تمهيدية لتدريبات الربيع السنوية في وقت يزداد فيه التوتر في شبه الجزيرة، حيث من المأمول أن يتمكن النظام الكوري الشمالي قريبًا من إجراء تجربة نووية جديدة.

وقالت مصادر عسكرية كورية جنوبية لوكالة يونهاب إن البلدين بدأا اليوم تدريباتهما التدريبية لموظفي إدارة الأزمات، والتي تجري قبل بدء التدريب المشترك لمركز القيادة (CCPT).

تمرين إدارة الأزمات, بقيادة رئيس هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية (JCS), يتضمن محاكاة لسيناريوهات ما قبل الحرب, بينما CCPT هو محاكاة حاسوبية, والتي قد تنطوي أو لا تنطوي على نشر أصول عسكرية على الأرض, بناءً على خطط الطوارئ في حالة حرب الجيشين المتحالفين.

كان من المفترض في الأصل أن يتم عقد CCPT في مارس ولكن تم تأجيله بسبب الانتخابات الرئاسية وتأثير متغير omicron لفيروس كورونا في كوريا الجنوبية، ومن المقرر أن يبدأ في 18 أبريل، وكما هو الحال في كل عام، يستمر حوالي 10 أيام.

ويعتقد المحللون ان سول وواشنطن يمكن ان تنظر هذه المرة فى اجراء تدريبات ميدانية لارسال رسالة الى بيونج يانج التى حققت عددا قياسيا من عمليات اطلاق القذائف 12 حتى الان هذا العام بما فى ذلك اول صاروخ باليستى عابر للقارات منذ خمس سنوات.

تتزامن المناورات مع إرسال الولايات المتحدة لحاملة طائرات يو إس إس أبراهام لينكولن إلى المنطقة، وهي المرة الأولى التي تكتسب فيها واشنطن عضلاتها بهذه الطريقة منذ عام 2017، وهو العام الذي نشرت فيه ثلاث حاملات طائرات في مياه شبه الجزيرة والتي نفذت فيها بيونغ يانغ العديد من اختبارات ICBM.

أكد المعهد البحري للولايات المتحدة اليوم على موقعه على الإنترنت أن حاملة الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية موجودة بالفعل في مياه بحر اليابان (تسمى البحر الشرقي في كلتا الكوريتين).

يضاف إلى ذلك حقيقة أن النظام كان يعد موكب عسكري واسع النطاق للاحتفال في 15 أبريل بالذكرى السنوية 110 لميلاد مؤسسه حيث يمكنه عرض أسلحة جديدة، وأن الأقمار الصناعية التقطت أيضا الاستعدادات لما سيكون أول تجربة نووية لها في أكثر من أربع سنوات.

(مع معلومات من EFE)

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