اعترضت القوات الأوكرانية طائرة روسية بدون طيار وفتحتها لدراسة تقنيتها

اعترضت القوات الأوكرانية طائرة روسية بدون طيار وفتحتها من أجل التعرف على التكنولوجيا التي تعمل بها. يظهر شريط فيديو نشرته وزارة الدفاع في البلاد رجل عسكري يتفقد الجهاز.

تحطمت الطائرة بدون طيار، وهي طائرة أورلان-10، في مكان ما في أوكرانيا والتي لم يتم الإبلاغ عنها من قبل سلطات البلاد.

في الفيديو، يظهر الجندي مكونات الطائرة العسكرية بدون طيار. وفقا لبعض الخبراء، فإن بعض جوانب المركبة الجوية الروسية بدون طيار (UAV) تبدو أشبه بقطعة أثرية من صنع الهواة أكثر من كونها قطعة من تكنولوجيا التجسس العسكرية عالية التقنية، وفقا لما ذكرته بيتا بكسل.

El militar ucraniano muestra la cámara que traía el dron

اكتشف الجندي أن إحدى الكاميرات الرئيسية للطائرة بدون طيار هي Canon EOS Rebel T6i. الكاميرا هي واحدة من أبسطها في السوق، والتي تكلف حوالي 750 دولارًا.

على رأس السيارة الجوية، تم صنع غطاء خزان الوقود بنوع من زجاجة المياه البلاستيكية. بالإضافة إلى ذلك، تم إصلاح عدة أجزاء من الطائرة بدون طيار بشريط لاصق.

معظم الطائرات بدون طيار العسكرية الروسية هي نماذج صغيرة وخفيفة الوزن نسبيًا. حتى أن بعضها مصمم ليتم إلقاؤه يدويًا. يتكون الجزء الأكبر من الأسطول من نماذج غرنات 1، غرنات 2، إليرون-3، زالا، أورلان-10، تاخيون وزستافا. كلها صغيرة بما يكفي «لتختفي» بمجرد ارتفاعها إلى ارتفاع يتراوح بين 1.5 و 2 كيلومتر.

La tapa del combustible del dron ruso para ser hecha con una botella de plástico

من ناحية أخرى، أظهرت أوكرانيا استخدامًا جيدًا لطائراتها بدون طيار ضد القوات الروسية. في منتصف مارس، أعلنت الولايات المتحدة عن شحن أسلحة مضادة للطائرات «بعيدة المدى» و 100 طائرة بدون طيار أمريكية.

في حالة الطائرات بدون طيار، هذه هي Switchblades، المصنعة من قبل الشركة الأمريكية AeroVironment، والمعروفة أيضًا باسم «طائرات الكاميكازي بدون طيار» أو «الصواريخ الانتحارية»، والتي بفضل حجمها الخفيف - على غرار حجم الرغيف الفرنسي - تتمتع بدقة كبيرة وأكثر دقة من، على سبيل المثال، صواريخ Javelin المضادة لل دبابات, التي قدمتها أيضا قوات الولايات المتحدة.

هناك نموذجان لهذه «الذخيرة المتسكعة». Switchblade 300 هي الأصغر. يقيسون حوالي 30 سم، ويزن ما يقرب من 2.5 كجم، ويتم إلقاؤهم من أنبوب صغير يشبه هاون. مع هجوم دقيق بالذخيرة المتقدمة، لديهم مدى 10 كيلومترات ومدى 15 دقيقة. تبلغ سرعة الإبحار 101 كيلومترًا في الساعة، وتبلغ سرعة السباق 161 كيلومترًا في الساعة. تعمل على ارتفاع أقل من 152 مترًا.

Drones Switchblade

رأسها الحربي، بحجم قنبلة يدوية، فعال ضد المركبات غير المدرعة ومجموعات القوات؛ لا يمكنها اختراق درع الدبابات.

النموذج الآخر هو Switchblade 600. بالمقارنة مع السابق، فهي أكبر وأكثر فعالية ضد الأهداف المدرعة: تزن حوالي 22.5 كجم وقياس 1.3 متر. إنها تتميز بهجوم دقيق برأس حربي مضاد للدروع، مما يجعله مفيدًا ضد المركبات. لديهم ارتفاع تشغيلي أقل من 200 متر، مداها 40 كيلومترًا، ونطاق الطيران 40 دقيقة. تبلغ سرعة الإبحار والجري 113 و 185 كيلومترًا في الساعة، على التوالي.

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