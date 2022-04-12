ستقدم لجنة الحقيقة أعمالها في مهرجان المسرح الأيبيري الأمريكي في بوغوتا

لا تبعد النسخة السابعة عشرة من مهرجان المسرح الأيبيري الأمريكي في بوغوتا سوى بضعة أيام. منذ 1 أبريل الماضي، عادت الطاولات وجهاً لوجه لتزويد الآلاف من العواصم والسياح بعروض تستحق العاصمة العالمية لهذا الفن. استضافت أماكن مثل خورخي إليسير غايتان وكاسا إي بوريرو وخوليو ماريو سانتودومينغو ألقاب ومعارض تغطي الأعمال الرئيسية والموضوعات المعاصرة، مثل النزاع المسلح واتفاق السلام النهائي.

على وجه التحديد، يمكن رؤية هذه العناصر في المهرجان نيابة عن لجنة الحقيقة، التي ستقدم، في إطار المهرجان، سردًا رمزيًا للصراع الداخلي المسمى «Unveils: أغنية للرياح الأربع» والتي تضم أكثر من 100 فنان، كونهم أحد الفنانين الكبار يعمل التنسيق لهذا الحدث.

سيتم تنظيم جميع آلام ضحايا 60 عامًا من العنف المسلح في البلاد من أجل إجراء تمرين في التعاطف ولكن أيضًا المصالحة، كما ذكر الأب فرانسيسكو دي رو، رئيس الكيان، الذي أشار أيضًا إلى أنه تكريم لأولئك الذين عانوا مباشرة من العنف في أقاليم.

وبالمثل، أشار الكاهن اليسوعي إلى أنها «أغنية أمل» تسمح برعاية الرغبة في السلام في المجتمعات المنقسمة، مثل المجتمعات الكولومبية. واضاف «اننا نعلم ان هناك ابعادا للحقيقة لا يمكن التوصل اليها من خلال الحجج العقلانية فى عالم ممزق وان الفن وحده يمكنه تمرير جميع الجدران ويهز كل الشظايا».

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تم عرض هذا العمل لأول مرة في ديسمبر من العام الماضي لمجموعة صغيرة من الناس, الذين ذكروا أن التدريج كان يتألف من معارف وتقاليد ثقافية متنوعة من قبل فنانين إقليميين, أولئك الذين تعرضوا للكسر بسبب الصراع مع وفاة القادة, حكام الشعوب الأصلية والقابلات الذين كانوا مسؤولين لنقل العادات المناسبة لشعوبها.

من أجل تنفيذ هذا العمل، كانت لجنة الحقيقة مسؤولة عن جمع الشهادات والخبرات ليس فقط من الضحايا، ولكن أيضًا من فنانين من مناطق مختلفة، مثل الحرس الأصلي، وجماعة أمهات الإيجابيات الكاذبة لـ Soacha والمبدعين الشباب تشوكو، من بين أمور أخرى.

والنتيجة: إنتاج لوحات أداء توضح العمل الذي قام به الكيان بعد إنشائه، كما هو متوخى في اتفاقية السلام النهائية الموقعة في عام 2016. يقول ملخص المعرض: «يقترح العمل نغمة ملحمية تدمج الآفاق وتكشف عن قسوة الحرب من شعرية الصورة وقوة الأصوات والحضور القوي للرجال والنساء والشباب».

«يكشف النقاب: أغنية للرياح الأربعة» سيكون على خشبة المسرح من 14 إلى 16 أبريل في مسرح عمدة خوليو ماريو سانتودومينغو، مع خمسة عروض: واحد يوم الخميس الساعة 8:00 مساء؛ اثنان يوم الجمعة (3:00 و 8:00 مساء) واثنين يوم السبت 16، الساعة 3:00 مساء و 8:00 مساء. الأوزان، كونها المواقع عرض جزئي وعمدة Balcón الأكثر اقتصادا.

لوحة جانبية: 64.000

اللوحة الخلفية: 61.000

أول شرفة أمامية: 58,000

أول شرفة خلفية: 56,000

الشرفة الأمامية الثانية: 53,000

شرفة أكبر: 35,000

عرض جزئي (مقعدان متاحان): 26,000

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