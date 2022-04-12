أنها تقدم مكافأة تصل إلى 50 مليون دولار للمسؤولين عن قتل مشجع أمريكي

قبل بضعة أيام، تم تسجيل مقتل أحد محبي أمريكا في شرق كالي. وفقًا لتقارير السلطات، تم تسجيل الأحداث في حديقة في حي ديسيباز.

في مواجهة هذا الموقف، أعلن مكتب عمدة كالي عن مكافأة تصل إلى 50 مليون بيزو للحصول على معلومات من شأنها تحديد المسؤولين والقبض عليهم.

وبالمثل، أفاد مكتب رئيس البلدية أنه في نهاية اجتماع بين كبار المسؤولين في مكتب المدعي العام، والشرطة الوطنية، وCTI، وأعضاء الحانات المحلية وأمانات الأمن والعدالة والسلام وثقافة المواطنين والرياضة والترفيه، تقرر أن سريع سيتم إحراز تقدم نحو توضيح هذا القتل للهواة البالغ من العمر 35 عامًا.

بالإضافة إلى ذلك، «سيستمر العمل على بناء حي اجتماعي حقيقي يحترم الحياة ويسمح لعشاق هذه الرياضة بالاستمتاع بمشهد كرة القدم في سلام وهدوء»، قال مكتب عمدة كالي.

وقال وزير الأمن والعدل في كالي: «لن نسمح بأي نوع من الصراع بين قضبان فرق فالي ديل كاوكا ومدينة كالي».

كما حث قائد المحفظة جميع أعضاء الحانات في الفرق المحلية على التفكير خلال الأسبوع المقدس في قيمة الحياة واحترام الاختلاف: «لا يستحق الأمر خرقة أكثر من الحياة. لن ندخر جهدًا لحماية جميع المواطنين وتعزيز السلام والتعايش في سانتياغو دي كالي».

مقتل المشجع الأمريكي في شرق كالي

وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، تم تسجيل جريمة قتل المعجبين الأمريكيين في 7 أبريل.

كان دييغو فرناندو روبيانو، 35 عامًا، مع مشجعين آخرين لفريق كرة القدم هذا في حديقة في حي ديسيباز. على ما يبدو، كان هناك حوالي 30 شخصًا كانوا يشاركون في الأماكن العامة.

فوجئ هؤلاء الناس برجلين كانا يركبان الدراجات النارية. يبدو أن الأشخاص جاءوا إلى الحديقة وفتحوا النار دون كلمة واحدة. في خضم إطلاق النار، كان دييغو فرناندو روبيانو هو الشخص الذي أصيب على ما يبدو بأكبر عدد من الجروح بالرصاص، مما أدى إلى وفاته.

وفقًا للنسخ الأولى التي سلمتها السلطات المحلية، سيكون نزاعًا بين مشجعي فريقين حول سرقة الأعلام أو «الخرق».

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