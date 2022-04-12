قالت الولايات المتحدة إن أوكرانيا هي «صفحة أخرى» في نفس كتاب «الوحشية الروسية»

وقد جادلت الولايات المتحدة بأن أوكرانيا هي «صفحة أخرى» في نفس كتاب «الوحشية الروسية»، حيث أن موسكو «تحتقر» قوانين الحرب في إطار تعيين ضابط العمليات الروسي الجديد في أوكرانيا، ألكسندر دفورنيكوف.

وقال كيربي في مؤتمر صحافي «لا اقصد ان اقول اننا نعرف على وجه اليقين ان هذا الجنرال الجديد (دفورنيكوف) سيكون مؤلف بعض التكتيكات الجديدة والدموية الاضافية، ولكن يمكننا بالتأكيد ان نقول ذلك مما رأيناه (في سوريا)».

واضاف «يمكننا جميعا ان نأمل فى ان تستمر هذه التكتيكات الوحشية نفسها، وهو نفس التجاهل لحياة المدنيين والبنية التحتية المدنية، لانها تتركز الان فى منطقة محصورة جغرافيا فى دونباس».

وعلى نفس المنوال، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن هذا التغيير في القيادة من قبل موسكو هو مؤشر على أنه سيتم رؤية المزيد من جرائم الحرب، كما هو الحال في بوشا أو كراماتورسك، كما قال في مقابلة مع شبكة سي بي إس.

في الواقع، في مقابلة أخرى مع سي إن إن، أشار سوليفان إلى أن هذا الجنرال بالذات لديه منهج يتضمن الوحشية ضد المدنيين في أماكن أخرى، كما هو الحال في الحرب السورية.

دفورنيكوف, 60 سنة, هو قائد المنطقة العسكرية الجنوبية, مع خبرة واسعة في العمليات الروسية في سوريا, وستكون مهمته تنظيم القادة المختلفين العاملين في أوكرانيا في الوقت الحالي, والذين كان تنسيقهم حتى الآن «ضعيفًا حقًا.

عودة الانبعاث في دونباس

من ناحية أخرى، حدد المتحدث باسم البنتاغون أن القوات الروسية ستستخدم أماكن مثل بيلغورود وفاليوكي شمال الحدود الأوكرانية كمحطات تجديد ومحطات عبور للتزود بالوقود.

El asesor de seguridad nacional estadounidense Jake Sullivan REUTERS

«لقد رأينا بعض المؤشرات المبكرة على أنهم ما زالوا يرسلون القوات التي كانت لديهم في شمال أوكرانيا حول كييف، على وجه الخصوص، وتشرنيغوف، ونقلهم شمالاً إلى بيلاروسيا. لقد بدأنا نرى علامات مبكرة على الحركة شرقا والعودة الى روسيا».

بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أن قافلة من المركبات تتجه إلى مدينة إيزيوم وقامت بتشفير السفن الروسية في البحر الأسود على ما يقرب من بضع عشرات. واضاف «نعتقد ان هذه هي المراحل الاولى من جهود التعزيز التي يبذلها الروس في دونباس».

وفي الوقت نفسه، أشار مسؤول أمريكي كبير في مؤتمر صحفي إلى أن القوات الروسية «بدأت في تعزيز بعض مواقعها جنوب غرب دونيتسك» وأنها لا تزال شمال خاركيف.

«بالأمس شهدنا غارة جوية على المطار الدولي في دنيبرو. وقمنا بتقييم انها دمرت جزءا من البنية التحتية للمطار، ولكن ليس لدينا دليل يستنتج انها دمرت نظام اس - 300».

كما أشار إلى أن مدينة ماريوبول لا تزال تحت الحصار وأشار إلى أن المقاتلين موجودون على السطح في بحر آزوف للمساعدة في تجديد القوات التي تقاتل في جميع أنحاء المدينة.

واكد المسؤول الاميركي الكبير «بشكل عام، نؤكد ان خيرسون ما زال تحت السيطرة الروسية، لكن ميكولاييف مازال تحت السيطرة الاوكرانية بشدة والمناطق المتنازع عليها بين هاتين المدينتين».

كما قامت بتشفير مجموعات الكتيبة التكتيكية التي تمتلكها موسكو في الشمال الغربي - تجمع القوات الواقعة شمال لوهانسك وبوباسنا وإيزيوم, وكذلك شرق خاركيف - وفي جنوب البلاد.

(مع معلومات من يوروبا برس)

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