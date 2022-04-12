طالبت الولايات المتحدة بالإفراج الفوري عن الخصم الروسي كارا مورزا

دعت الإدارة الأمريكية إلى «الإفراج الفوري» عن الخصم الروسي فلاديمير كارا مورزا، الذي اعتقلته الشرطة اليوم الاثنين في موسكو بعد إدانته علنا الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر: «تشعر الولايات المتحدة بالقلق إزاء قيام السلطات الروسية باعتقال زعيم المجتمع المدني البارز فلاديمير كارا مورزا اليوم في موسكو».

واضاف «اننا نتابع الوضع عن كثب ونحث على اطلاق سراحه فورا».

تم تأكيد اعتقال كارا مورزا عند مغادرتها منزلها على الشبكات من قبل الخصم إيليا ياشين، الذي قال إنه لا يعرف السبب.

وقد انتقد كارامورزا البالغ من العمر 40 عاما ما يعرف فى روسيا بانه «عملية عسكرية خاصة» فى اوكرانيا اعتبرها غير مبررة على الاطلاق.

بالإضافة إلى ذلك، اتهم ضد «التعتيم التام» الذي تعرض له الروس منذ بداية الحرب، والذي يجب أن يضاف إليه القانون الذي يعاقب على نشر «الأخبار المزيفة» عن الجيش الروسي مع السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا.

في ذلك الوقت، طالب بفتح قضية جنائية للتسمم الذي تعرض له في عامي 2015 و 2017 بعد أن ظهر تورطه في محاولته قتل نفس فريق السموم لزعيم المعارضة أليكسي نافالني في وسائل الإعلام المستقلة.

El crítico del Kremlin Alexei Navalny REUTERS

كشف تحقيق مستقل أن فريق الخبراء في الأسلحة الكيميائية والطب التابع لجهاز الأمن الفيدرالي (FSB، KGB السابق) يُزعم أنه متورط في تسمم نافالني في عام 2020، يتبع أيضًا كارا مورزا.

من جانبها، وافقت السلطات اليابانية يوم الثلاثاء على حزمة جديدة من العقوبات الإضافية ضد روسيا تشمل تجميد أصول 398 مواطنًا روسيًا، بما في ذلك بنات الرئيس فلاديمير بوتين وزوجة وزير الخارجية سيرجي لافروف.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية اليابانية، فإن هذا الإجراء، الذي أعلنه سابقا رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، يسعى إلى المساهمة في الجهود الدولية من أجل السلام الدولي بهدف حل النزاع.

مع هذه الحزمة الجديدة من العقوبات، ستقوم طوكيو بتجميد أصول أكبر بنك روسي، سبيربنك، وأكبر بنك تجاري خاص روسي، ألفا بنك، مع حظر الاستثمارات الجديدة في الدولة الأوروبية الآسيوية.

وهكذا، ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا، قررت السلطات اليابانية رسميا حظر الاستثمارات الجديدة في روسيا بعد 12 مايو، فضلا عن فرض حظر على استيراد الخمور والأخشاب والآلات.

وقد برر رئيس الوزراء اليابانى قبل بضعة ايام فى مؤتمر صحفى "ان العقوبات جزء من الجهود الاخيرة التى تبذلها اليابان لاضافة ضغوط اقتصادية ودبلوماسية على روسيا لمنع مزيد من التصعيد للحرب فى اوكرانيا وتسهيل وقف اطلاق النار».

مع هذه العقوبات، ستقوم السلطة التنفيذية اليابانية بتوسيع قائمة الأفراد الذين سيرون أصولهم في الدولة الآسيوية محجوبة من 400 إلى 550 الحالية، بما في ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومرؤوسيه، الذين عرفتهم مجموعة السبعة بأنهم «مهندسو» غزو أوكرانيا.

(مع معلومات EFE)

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