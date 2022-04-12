ندد رئيس بلدية ماريوبول بأن القوات الروسية قامت بترحيل آلاف الأشخاص بالقوة.

FOTO DE ARCHIVO: Refugiados ucranianos desembarcan de un tren procedente de Odesa en la estación de tren de Przemysl Glowny, tras huir de la invasión rusa de Ucrania, en Przemysl, Polonia, 27 de marzo de 2022. REUTERS/Hannah McKay

قامت القوات الروسية بترحيل ما بين 20 ,000 و 30,000 مدني قسراً من مدينة ماريوبول المحاصرة، في جنوب أوكرانيا، إلى الأراضي التي تسيطر عليها روسيا، كما أفاد رئيس البلدية فاديم بويتشينكو.

وفقا لرئيس بلدية المدينة الساحلية، تم إجلاء 50٪ من سكان ماريوبول وترك حوالي 60،000 من خلال الممرات الإنسانية إلى أراضي أوكرانيا التي تسيطر عليها القوات المسلحة الأوكرانية.

وذكرت صحيفة برافدا الاوكرانية انه تم ترحيل 20 الى 30 الف شخص اخرين من قبل القوات الروسية الى الاراضى التى تحتلها روسيا او الى روسيا، وفقا لما ذكرته صحيفة برافدا الاوكرانية.

وفقًا لـ Boychenko، «يمكننا اليوم التحدث عن إخلاء 50٪ من سكان ماريوبول من أصل 540,000 شخص عاشوا هنا قبل الحرب».

عندما بدأت الحرب للتو وبينما كانت خدمة القطار لا تزال تعمل ولا يزال من الممكن استخدام الطرق، تمكن ما يقرب من 140،000 مدني من مغادرة ماريوبول.

ثم بقي 100,000 آخر وتم إجلاء حوالي 60,000 عبر الممر الإنساني وبمساعدة المتطوعين. لكن يجب أن نتذكر أن هناك أشخاصًا في ضواحي المدينة يحتاجون أيضًا إلى الإخلاء، كما قال رئيس البلدية.

Miembros de servicio de las tropas prorrusas conducen un vehículo blindado durante el conflicto entre Ucrania y Rusia en la ciudad portuaria de Mariúpol REUTERS

«منذ اليوم السادس من الحرب، كنا نحاول أن نفعل كل ما في وسعنا لتنظيم طريق الإخلاء. لكن القوات الروسية كانت ولا تزال تبذل قصارى جهدها لضمان عدم توفر حافلة واحدة في ماريوبول. لقد احرقوا 150 حافلة جديدة الى رماد».

وأضاف أن العاملين في الخدمة العامة والمتطوعين في المدينة أعلنوا متى كان من الممكن المغادرة عبر ممر إنساني، حيث أنه لم يتم وقف إطلاق النار على الإطلاق: فقد غادر الناس مع قذائف تنفجر حولهم.

«قاد بعض الناس، والبعض الآخر سار للتو إلى الساحل. من هناك قمنا بإخلاء الناس أولاً إلى بيرديانسك ثم إلى زابوريا بقوافل متطوعين أو مشاركة الرحلات مع الآخرين, قال رئيس البلدية.

حدد العمدة الأول أن عدد سكان ماريوبول الذين تم ترحيلهم قسراً إلى روسيا ليس سوى تقدير في الوقت الحالي.

وفقًا لـ Boychenko، «إنهم [الروس] ينشرون حاليًا قوائم، لكن لا يمكن الوثوق بهم. وفقا لتقديراتنا، يمكن أن يكون هناك ما بين 20،000 و 30،000 من سكان ماريوبول»، وتضيف اليومية المحلية.

«من الصعب تحديد سبب قيامهم بذلك. ولكن، على سبيل المثال، اتصل بي جارتي أمس على الهاتف، الذي تم ترحيله قسرا. ذهب للحصول على الماء وأخذوه بعيدا. وهو حاليا في نوفوازوفسك (البلدة) التي تحتلها روسيا».

ماريوبول، وهي مدينة تقع على شواطئ بحر آزوف، تخضع لحصار القوات الروسية منذ بداية الغزو في 24 فبراير.

وقد دمرت عمليات القصف أكثر من 80 بالمئة من مباني المدينة، كما أن السكان الذين ما زالوا هناك، الذين يقدرون ما بين 100ألف و 160،000، لا يملكون المياه أو الغاز أو الكهرباء أو الضروريات الأساسية.

(مع معلومات من EFE)

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