الانتخابات العامة في باراغواي ستكون في 30 أبريل 2023

Personas asisten a votar durante las elecciones municipales hoy, en la escuela República de Chile, en Asunción (Paraguay). EFE/Nathalia Aguilar

عقدت المحكمة العليا للعدالة الانتخابية في باراغواي (TSJE) انتخابات عامة وإدارية يوم الاثنين في 30 أبريل 2023، عندما ستصوت للرئيس والمشرعين والمحافظين والسلطات الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك، صدقت على 18 ديسمبر كتاريخ للانتخابات التمهيدية المتزامنة لجميع الأطراف.

خلال حفل شارك فيه رئيس باراغواي ماريو عبده بينيتز، أكد رئيس TSJE، خايمي بيستارد، أنه «من الآن فصاعدًا، تم وضع قواعد اللعبة بوضوح».

واضاف المسؤول «لقد تم وضع جدول انتخابي يجب احترامه بدقة وصرامة».

وقال ان الاحترام المطلق للقواعد التى وضعها هذا التقويم «هو احد مفاتيح نجاح اى عملية انتخابية».

Una mujer vota en Paraguay (EFE/Nathalia Aguilar)

وقال «اننا نعرف حالات فى بعض الدول التى حدثت فيها تأخيرات فى الجداول او كانت هناك ضغوط سياسية اجبرت ظروفا معينة على التغيير وذهبت هذه العمليات مباشرة الى الفشل، وهذا هو السبب فى ان ذلك مهم جدا».

أعلن TSJE الجدول الزمني بعد الأربعاء الماضي وافق النواب على مشروع قانون لتعديل التاريخ الأصلي للانتخابات التمهيدية, الذي يتزامن هذا العام مع نهائي كأس العالم.

المبادرة، التي أثارت الجدل بين بعض القطاعات، لم يتم تحليلها من قبل مجلس الشيوخ. لم يتأهل منتخب باراغواي لقطر.

في أبريل من العام المقبل، سينتخب الباراغواي في الأصوات العامة، بالإضافة إلى الرئيس ونائب الرئيس، و 45 عضوا رئيسيا في مجلس الشيوخ و 30 مناوبا.

أثناء وجودهم في الإدارات، سيصوتون لصالح 80 نائبًا ومناوبيهم، بالإضافة إلى 17 محافظًا و 17 مجلسًا إدارًا، من بين آخرين.

كما سيشارك المواطنون المقيمون في الأرجنتين والبرازيل والولايات المتحدة وإسبانيا في هذه الانتخابات.

وفقًا للتقويم الانتخابي، سيتم فتح تسجيل الناخبين حتى 31 مايو.

بالنسبة لانتخابات 2018، التي انتخب فيها الحاكم الحالي ماريو عبده بينيتز، تم استدعاء 4,260,816 من باراغواي فوق سن 18 عامًا للتصويت.

(مع معلومات من EFE)

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