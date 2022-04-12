حذر الاتحاد الأوروبي من أن الهجوم الروسي على دونباس يفتح «مرحلة جديدة» في الحرب

FOTO DE ARCHIVO: El responsable de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell, en el edificio del Consejo de la UE en Bruselas, Bélgica, 4 de marzo de 2022. REUTERS/Olivier Douliery

إن التهديد بشن هجوم كبير على دونباس، منطقة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المستقلتين اللتين نصبتا ذاتهما، وحذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي منها، يفتح «مرحلة جديدة» في الصراع، «في الميدان المفتوح ومع وسائل الإعلام»، كما حذر الممثل السامي للاتحاد للسياسة الخارجية الأوروبية (الاتحاد الأوروبي)، جوزيب بوريل.

مع هذا الهجوم «ندخل مرحلة جديدة أخرى من الحرب (...) حرب المواقف، خارج المدينة، في الميدان المفتوح، مع وسائل الإعلام،» قال بوريل، في اجتماع مع الصحفيين في مدريد، حول سياق جديد يمكن أن يجبر إعادة التفكير في القدرة الدفاعية الأوكرانية.

وفي هذا السياق، لا يزال الاتحاد الأوروبي على استعداد لمواصلة تقديم الدعم المالي لتمويل الأسلحة لأوكرانيا.

وخلال زيارته لكييف، أعلن الممثل السامي أن الاتحاد الأوروبي يخطط لتخصيص 500 مليون يورو أخرى من صندوق السلام الأوروبي، وهو اقتراح لا يزال قيد الموافقة في البرلمانات الوطنية لبعض الدول الأعضاء التي من شأنها أن تجلب المعونة ذات القيمة النوعية الكبيرة إلى 1.5 مليار يورو - أول مرة يستخدم فيها الاتحاد الأوروبي الأموال لإعطاء السلاح لبلد في حالة حرب.

ومع ذلك، فإن جهود المساعدات العسكرية لأوكرانيا لا يقوم بها الاتحاد الأوروبي فحسب، بل يأتي الكثير منها من المساهمات التي أنفقها أفراد من النادي المجتمعي، وخاصة أولئك الذين يشعرون بتهديد أكبر من روسيا، حوالي أكثر من 300 مليون يورو، وآخرون، ثلث جيشهم ميزانية.

أصر بوريل، على أي حال، على أن السبعة والعشرين ليسوا «يقودون الحرب»، ولا «يشجعها على الانتشار»، بل «يحاولون احتوائها، سواء في بعدها المكاني»، لمنع الصراع من الرش على البلدان الأخرى، «وفي بعدها الرأسي، بحيث لا تكون الأسلحة الأكثر فتكًا المستخدمة»، أكد الممثل السامي.

على هذا المنوال، جادل السياسي الإسباني بأن تقديم الدعم العسكري للبلاد يتماشى مع خطاب قادة المجتمع بأن «أوكرانيا تدافع عن القيم الأوروبية وتشن حربًا تدافع عنا». وقال «ان القيام بشيء اخر سيكون نفاق».

كما سلط رئيس الدبلوماسية الأوروبية الضوء على «الجهد الدبلوماسي الكبير» الذي بذله السبعة والعشرون وما زالوا يبذلون فيما يتعلق بالحرب، وشدد على أن الاتحاد الأوروبي «يهتم بكيفية انتهاء الصراع».

وقال فى مؤتمر صحفى عقد فى موسكو عقب الاجتماع ان احد الأمثلة على هذه الارادة الدبلوماسية هو الزيارة التى قام بها المستشار الفيدرالى النمساوى كارل نيهامر يوم الاثنين للرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وهو اجتماع كان النمساوى بعده «متشائما» لانه رأى بوتين «منغمس فى منطق الحرب».

على أي حال، يعتقد بوريل أن الحرب «ستنتهي دائمًا بمفاوضات»، لكنه أعرب عن أسفه لأنه «في الوقت الحالي، لا يريد بوتين إيقافه».

(مع معلومات من EFE)

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