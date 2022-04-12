الحياة التجارية لبنات بوتين، يعاقب الآن

(بلومبرغ) لعقود، كانت حياة ابنتي فلاديمير بوتين منذ زواجهما الأول لغزا. الآن، العقوبات المفروضة عليهم وعلى أعمالهم المحجبة جعلتهم مركز الاهتمام.

إن التدابير المتخذة ضد ماريا فورونتسوفا وكاتيرينا تيخونوفا، التي لا يعترف بها بوتين علنًا كبناته، رمزية إلى حد كبير، لأنه ليس من الواضح ما إذا كان لديهم أصول كبيرة خارج روسيا.

في عام 2011، قال بوتين في مقابلة على التلفزيون الحكومي أن بناته يعيشن «حياة طبيعية». وقال للقناة الأولى في ذلك الوقت: «إنهم لا يشاركون في السياسة أو الأعمال، والحمد لله». يبدو أن هذا قد تغير في السنوات التالية، حيث شغلت كلتا البنتين مناصب في الشركات أثناء وجودهما في الأوساط الأكاديمية.

فورونتسوفا، 36 عامًا، هي أخصائية في الغدد الصماء. وهي المالك المشارك لشركة طبية تسمى نوميكو، والتي تتخصص في التشخيص والعلاجات ذات التقنية العالية.

تم ربط تيخونوفا، 35 عامًا، الابنة الصغرى لبوتين، بمشروع بقيمة 1.6 مليار دولار لتطوير مركز علمي وحاضنة ناشئة بالقرب من جامعة موسكو الحكومية. كما أدار مركز الذكاء الاصطناعي لمدرسة النخبة والصندوق الوطني للتنمية الفكرية. تتم إدارة كلاهما من قبل مؤسسة Innopraktika, التي لديها شركاء بوتين مثل المدير التنفيذي لروسنفت إيغور سيشين ورئيس شركة غازبرومبانك أندريه أكيموف كأمناء لمجلس الإدارة.

حقق زوج تيخونوفا السابق، كيريل شامالوف، ثروة من خلال الاستثمار في شركة سيبور القابضة العملاقة للبتروكيماويات، بمساعدة قرض من بنك تسيطر عليه الدولة. باع الأسهم في وقت لاحق بعد طلاقه.

بوتين, الذي يحمي حياته الخاصة بصرامة, قال القليل جدًا علنًا عن بناته مع زوجته السابقة ليودميلا. خلال أكثر من عقدين من الزمن كان في السلطة، لم يقدم بوتين سوى القليل من المعلومات حول المكان الذي يعيشون فيه، وبعض اهتماماتهم الفكرية مثل علم الأحياء والثقافة اليابانية، وأنهم يتحدثون عدة لغات.

وقد أجرت البنات مقابلات مع وسائل الإعلام، ولكن لم يتم التعرف عليهن على أنهن بنات بوتين. نادرًا ما ظهرت على الكاميرا كبالغين، على الرغم من أن تيخونوفا شوهدت تشارك في مسابقة موسيقى الروك أند رول البهلوانية في سويسرا في عام 2013.

وقد نجت ليودميلا، مضيفة طيران سابقة، حتى الآن من العقوبات التي أثرت على حلفاء زوجها السابق والشركات المرتبطة بهم وعائلاتهم.

الملاحظة الأصلية:

الحياة التجارية لبنات بوتين، اللواتي يواجهن الآن عقوبات

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