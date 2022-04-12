يقترح سيرجيو فاجاردو تعيين مسجل مخصص

El exgobernador del departamento de Antioquia Sergio Fajardo Sergio Fajardo. EFE/José Méndez/Archivo

المرشح لرئاسة كولومبيا لتحالف سنترو إسبيرانزا، سيرجيو فاجاردو، قدم سلسلة من الانتقادات للمسجل ألكسندر فيغا، وألمح إلى أن الشكوك التي أثارتها الهيئة الانتخابية تشكل خطرا على الأمن القومي.

يبدو أن Fajardo هو الطامح الوحيد الذي لا يستفيد من العطلة للراحة. على العكس من ذلك، تقوم بجولة في محور القهوة لتقديم خطتها الحكومية للجولة الأولى، والتي ستكون في 29 مايو. بعد قضاء يوم الاثنين في مدينة بيريرا (ريسارالدا)، وصل فاجاردو هذا الثلاثاء إلى مانيزاليس.

في صباح يوم 12 أبريل، حضر المرشح مؤتمرًا صحفيًا في فندق El Carretero، في عاصمة كالديا. من هناك أطلق انتقادات قوية لإدارة فيغا، التي قبلت ليلة الاثنين قبل الأخبار آر سي إن نيوز أن الأصوات تعافت بعد مراجعة الاستمارات وسرد تصل إلى مليون.

وفقًا لمرشح المركز، لم يتم شرح الناخبين تربويًا لما هي المخالفات المستحقة، وما الذي سيتم فعله هذه المرة لضمان حساب أصواتهم بشكل صحيح وكيف سيتم تغيير تكوين هيئات المحلفين.

ونتيجة لذلك، فقد الناخبون الثقة في مكتب المسجل. قد يلعب ذلك ضد استقرار المؤسسات، حيث يعتقد سيرجيو فاجاردو أن البلاد قد تكون على وشك اندلاع اجتماعي آخر.

وفي مواجهة هذا الوضع، دعا فاجاردو إلى حضور أكبر لبعثة المراقبة الانتخابية والمجتمع الدولي في الانتخابات المقبلة. كما دعا وسائل الإعلام إلى المطالبة بالشفافية في العملية.

ثم ذهب عالم الرياضيات إلى أبعد من ذلك: قبل أنه يعتبر من الجيد تعيين مسجل مخصص للانتخابات القادمة. وقال إن الانتخابات لا ينبغي أن يقودها «نفس الشخص الذي قادنا إلى هذه الأزمة التي لدينا؛ وهذا يثير الكثير من عدم الثقة وتقع على عاتق الحكومة مسؤولية ضمان احترام الانتخابات في كولومبيا». على أي حال، يدرك Fajardo أنه لن يحدث شيء مع Vega.

بعد هذا المؤتمر الصحفي، ذهب فاجاردو لتناول غداء مع رجال أعمال من مانيزاليس واجتماع مواطن. الأربعاء المقبل، 13 أبريل، سيصل المرشح إلى أرمينيا، عاصمة كوينديو.

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