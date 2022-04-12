تنصل بوتين في رياضته المفضلة: بعد التعليق في اتحاد الجودو، كرس أحد قادته انتقادات لاذعة له

انتقد أحد شخصيات الجودو الأكثر تميزًا في اليابان بشدة غزو روسيا لأوكرانيا من قبل الرئيس فلاديمير بوتين، وهو صديق شخصي للجودوكا اليابانية وصفه بأنه «جبان» بسبب قسوة أفعاله.

أدان ياسوهيرو ياماشيتا، رئيس اتحاد الجودو لعموم اليابان، أكبر جمعية للجودو في البلاد، الغزو الروسي وانضم إلى انتقادات الشخصيات العالمية ضد الرئيس الروسي.

وقال ياماشيتا ان «الرئيس بوتين جودوكا وهذه الاعمال تتعارض مع روح وغرض الجودو».

جاءت شكوى اللاعب الأولمبي المتقاعد الآن يوم الاثنين، عندما بلغ عدد القتلى المدنيين 1842 على الأقل، وهو رقم سيرتفع حتما لأنه لا يوجد حتى الآن نهاية واضحة لهذه الحرب.

كان لدى ياماشيتا علاقة ودية مع بوتين على مر السنين, لأنهم يشتركون في شغف الجودو والمثل العليا التي يمثلها.

ومع ذلك، بسبب غزو أوكرانيا، علق الاتحاد الدولي للجودو الشهر الماضي بوتين كرئيس فخري وسفير له. وفي فبراير، قام فريق التايكوندو العالمي بتجريد بوتين من حزامه الأسود الفخري التاسع دان، الذي جعله غراند ماستر.

أدت العلاقة بين الجودو الياباني والرئيس الروسي إلى المشاركة في مساحات وسيناريوهات مختلفة مرتبطة بالجودو، حتى أنهم سجلوا مقطع فيديو تعليمي معًا في عام 2008 بعنوان: «دعونا نتعلم الجودو مع فلاديمير بوتين».

El presidente ruso Vladimir Putin fue destituido como presidente honorario y embajador de la Federación Internacional de Judo por su invasión militar a Ucrania. REUTERS

وأضافت ياماشيتا على موقعها الشخصي: «بصفتي جودوكا، حزني وأعمق أفكاري مع شعب أوكرانيا، وكذلك مع جميع محبي الجودو في جميع أنحاء العالم».

الجودو هي واحدة من العديد من الرياضات التي يلعبها بوتين، الذي حافظ دائمًا على صورة عامة لرجل قوي وقائد رياضي، شارك مع الهوكي القمة في تفضيلات الرئيس الروسي.

في عام 2000، زار زعيم الكرملين معهد كودوكان جودو المرموق في طوكيو، المقر الدولي لهذه الرياضة، حيث حصل على دان السادس من «كودوكان جودو». في ذلك الوقت، قال بوتين: «عندما جئت إلى كودوكان، لدي شعور بالسلام كما لو كنت في المنزل»، ذكرت صحيفة أساهي شيمبون اليابانية.

كما وصف مبادئ الجودو واحترام الشريك أو الخصم والدفاع عن النفس بأنها نصائح لتطوير العلاقات بين روسيا واليابان في وقت سعت فيه الدولتان للتعاون مع بعضهما البعض كشريكين دبلوماسيين.

وقد أشار بوتين إلى أن لديه علاقات جيدة مع ياماشيتا، وحتى وصف الأولمبي 1984 بأنه «رجل طيب جدا». مع هجمات روسيا في أوكرانيا، لم تستطع ياماشيتا أن تقول نفس الشيء عن الجودوكا السابقة.

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