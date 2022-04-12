وصل كيرينو أورداز إلى السفارة المكسيكية في إسبانيا على الرغم من ضغينة PRI

استقر كيرينو أورداز كوبيل أخيرا في السفارة الإسبانية في المكسيك، بعد رحلة مضطربة أدت إلى طرد حزبه السابق , و الثورة المؤسسية (PRI), التي كان نشطا من أجلها منذ عام 1985.

تجدر الإشارة إلى أن الحاكم السابق لسينالوا اقترحه الرئيس نفسه، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO): إجراء داخل المكسيكي يتم إدراج السياسة كجائزة أو انسحاب أو نوع من تهميش الحياة العامة الداخلية لموظفي الخدمة المدنية السابقين.

ومع ذلك، أثار هذا جدلاً قويًا في حزب الألوان الثلاثة - وفي تحالف Va por México - لاعتبار التعيين خطوة من قبل أندريس مانويل إلى «تفكيك المعارضة».

من جانبه، دافع أورداز كوبل دائمًا عن أن تعيينه لا يعني مصالح حزبية، بل هو قال إنه تمييز لمواطني سينالوا وشخصهم؛ ليس قبل الاعتراف وشكر PRI على الفرص التي أتاحها له في مسيرته السياسية.

حتى لوبيز أوبرادور خرج دفاعًا عن أورداز وحث المعارضة على عدم أخذ دمج أعضائها بشكل سيء الحكومة الاتحادية، لأنه، كما علق، هذا لا يعني التخلي عن المثل العليا: «لن يمثل حزبا، وقال انه لن يتخلى عن عضويته (...) نحن لا نطلب منه كشرط أن يتخلى عن حرياته، وهذا أمر غير أخلاقي».

Quirino Ordaz Coppel aseguró que su nombramiento no implicaba intereses políticos. (Foto: Cuartoscuro)

حتى مع منصب السفير المكسيكي في إسبانيا والرئيس التنفيذي، أعلن أليخاندرو أليتو مورينو، الزعيم الوطني للحزب الديمقراطي PRI، أن مقاعد البدلاء لم تأذن بدعوة كويرينو، لذلك إذا قبل الدعوة وتم التصديق عليه، فسيتم طرده من حفلة.

على الرغم من التحذير، صدق مجلس الشيوخ في الجمهورية على PRI السابق بأغلبية 73 صوتا مؤيدا، 20 ضد و 12 عضوا عن التصويت، في 8 مارس.

وهكذا، وافقت اللجنة الوطنية للعدالة الحزبية التابعة للحزب بأغلبية الأصوات على طرد أورداز كوبيل بتهمة ارتكاب «أعمال خطيرة من عدم الانضباط» ضد قواعد المجلس السياسي الوطني.

"Ya llegamos a instalarnos en la Embajada. Saludos y que tengan una buena semana, a descansar para iniciar trabajando desde el primer día", escribió el diplomático. (Foto: Twitter @EmbaMexEsp)

وبهذه الطريقة، في 11 أبريل، أكدت الوحدة الدبلوماسية وصول الشخص المكلف بتعزيز العلاقة المكسورة بين المكسيك وإسبانيا أن لوبيز نفسه أوبرادور قد تصدع مع هجماته المستمرة على الأمة الأوروبية.

وذلك لأن الرئيس التنفيذي لم يصافح يده لانتقاده البلد المدرج كشريكه التجاري الثاني للاتحاد الأوروبي، مثل اللوم على غزو 1521 أو على التشغيل «الفاسد» لشركات الطاقة في أراضي الأزتك خلال فترات السنوات الست السابقة. .

لكن أيا من هذه لم يخلق هدير مثل اقتراح AMLO بـ «إيقاف» الرابط الثنائي، بحيث «لا يروننا كأرض من الفتح». على الرغم من أنه تجدر الإشارة إلى ذلك، تم توضيح ذلك بعد وقت قصير من فهم الانفصال المحتمل عن إسبانيا، مشيرًا إلى أن اقتراحه نابع من المخالفات التي ارتكبتها شركاته في المكسيك.

«أننا لم نعد نفكر في أن المكسيك سوف تُنهب مع الإفلات من العقاب. (...) انها ليست رهاب او كراهية الاجانب، انها يجب ان نحترم بعضنا البعض ونفس الشيء في الادارة السياسية». في 10 فبراير.

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