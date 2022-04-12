ستقوم وحدة الحماية بسحب مخطط الأمن من عضو مجلس الشيوخ الأصلي

En la imagen, la consejera del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) Aida Quilcue. EFE/Ernesto Guzman Jr./Archivo

وأبلغت السيناتور المنتخبة عن دائرة السكان الأصليين في الحركة البديلة للسكان الأصليين والاجتماعية، عايدة كويلكو، من خلال حسابها على تويتر أن وحدة الحماية الوطنية قد أخطرتها بتفكيك وتخفيض تدابير الحماية التي اتخذتها.

وقال كويلكو إن مثل هذا التفكيك لا يضمن اتباع نهج تفاضلي لحمايته لأنه، كما قال، في «خطر وشيك» مع أكثر من مائة تهديد ضده.









وكانت السيناتور قد انتقدت في السابق تفكيك مخططها، لا سيما خلال الفترات الانتخابية، مما جعلها في وضع ضعيف فيما يتعلق بنوايا الجهات المسلحة ضد نزاهتها.

«لقد كان لدي مخطط محفوف بالمخاطر للغاية بمعنى أنه ليس أنا فقط، ولكن العديد من القادة الاجتماعيين، يتم إعطاؤهم أقدم دبابة مع أسوأ الظروف الميكانيكية. وهنا أدعو إلى حماية سلامتي ولكثير من الأشخاص المعرضين للخطر، ولكن كما ينبغي أن يكون، ليس كما يفعلون ذلك في ذلك الوقت»، قال في ذلك الوقت لراديو دبليو.

وأكد الزعيم، الذي عمل كمستشار أقدم للمجلس الإقليمي للسكان الأصليين في كاوكا وكريك والمنظمة الوطنية للسكان الأصليين في كولومبيا، أونيك، أن تصعيد الترهيب أدى إلى استقالة مرافقيهم.

منذ عام 2008، كانت التهديدات من الجماعات الإجرامية ثابتة، عندما قتل زوجها وسجلت الشكوى الأولى.

و بالإضافة إلى ذلك, ذكر أن الحالة قد ساءت خلال فترة الانتخابات. وكان آخرها في 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي في محمية بايز، شمال كاوكا، حيث دخل رجلان مسلحان الإقليم وقام بتخويف مجموعة من الأطفال لتقديم معلومات عن عايدة كويلكوي وأسرته وقادة آخرين في المنطقة.

وقال في ذلك الوقت «ليس لدينا معلومات عن الجماعة الاجرامية او من هم».

وفي مواجهة الوضع المتكرر لعايدة كويلكو من انعدام الأمن، استقال أعضاء مخططه الأمني بسبب التهديدات المتزايدة ضدها: «في الأول من كانون الثاني/يناير، استقال أحدهم، لأنهم يعتبرون الوضع معقدًا».





توازن مزعج: قتل القادة الاجتماعيين في ازدياد في كولومبيا

Fotografía de archivo en la que se registraron los rostros de varios lideres sociales asesinados en Colombia, una realidad que profundiza la crisis social y de Derechos Humanos en el país suramericano. EFE/Mauricio Dueñas EFE

تقول وحدة التحقيق الخاصة (UEI) التابعة لمكتب المدعي العام، إنه بحلول عام 2021 تمكنت من توضيح ما لا يقل عن 68.35٪ من عمليات قتل القادة الاجتماعيين المعترف بها من قبل منظمة الأمم المتحدة للأمم المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، ذكرت هيئة التحقيق أنه في 285 من أصل 417 حالة للقادة الاجتماعيين الذين قتلوا حتى عام 2021، كانت هناك اعتقالات أو تهم أو دعوات للمحاكمة أو إدانات. وهذا يؤدي إلى حقيقة أن مكتب المدعي العام ذكر أنه قد ولد توضيحا لما يقرب من ثلاثة أرباع الإجراءات. وقال المدير هيرناندو تورو إن زيادة في الفعالية بنسبة 16 نقطة مئوية مقارنة بـ 52 في المئة في فبراير 2020.

ويسلط التقرير الضوء على أن 284 حادثا تتعلق بجرائم قتل، و 47 حادثة لمحاولات القتل، و 21 حالة اختفاء قسري لأفراد أُعيدوا من مقاتلي القوات المسلحة الثورية لكولومبيا المسرحين. وفيما يتعلق بأسر المقاتلين السابقين، يسجل التقرير 56 حالة قتل، و5 حالات محاولة، وواحدة من حالات الاختفاء القسري.

حدد UEI 94.70٪ من الأضرار التي لحقت بالمدنيين، والأشخاص المعاد تعيينهم وأسرهم وأفراد القوات المسلحة والمسؤولين والزعماء الاجتماعيين. كل هذا بفضل استراتيجية نفذت بشكل مشترك في مناطق بوتومايو، وباجو كاوكا، ونورتي دي سانتاندير، وأنطيوكيا، وهويلا، وكاساناري، وميتا، وتوماكو، وريوسوسيو، وكاكيتا، وجنوب بوليفار.

ويذكر البيان الهياكل الإجرامية الأكثر مسؤولية عن الاعتداءات والعنف المتولدان ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والقادة والأشخاص الذين أعيد إدماجهم وأسرهم. ومن بين الجماعات التي تحذر التحقيقات المنشقون من القوات المسلحة الثورية لكولومبيا، وعشيرة الخليج، وELN وغيرها من الهياكل الإجرامية التي تمت محاكمتها 25 من أعضائها في العام السابق. و قدم التقرير الذي أعده مكتب المدعي العام أدلة تسمح بإصدار ما مجموعه 46 إدانة لل مسؤولين عن الجرائم المرتكبة.

«هذه الإنجازات ممكنة بفضل العمل المفصل داخل الكيان، فضلا عن تنفيذ 13 مشروعا بحثيا بوتومايو، أنتيوكيا، باجو كاوكا وجنوب قرطبة، ونورتي دي كاوكا، ونورت دي سانتاندير، هويلا، ميتا، كاساناري، ريوسوسيو (تشوكو)، أراوكا، كاكيتا، جنوب بوليفار توماكو (نارينيو)»، قال مدير UEI، هيرناندو تورو بارا.





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