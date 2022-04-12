Profeco: ما هو متوسط سعر البنزين في المكسيك

A sign of Mexican state oil company Petroleos Mexicanos (PEMEX) shows their prices of the gasoline at a service station after Mexico suspended a week of gasoline subsidy along the U.S. border, in Ciudad Juarez, Mexico April 2, 2022. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

أصدر مكتب المدعي العام الفيدرالي للمستهلك (بورفيكو)، كجزء من عمله للدفاع عن الناس، متوسط أسعار الوقود في المكسيك، بحيث لا تستفيد أي مؤسسة أو بائع من التكاليف.

وفقًا لرسالة نشرها الحساب الرسمي للحكومة الفيدرالية، يجب أن يكلف البنزين العادي 21.62 بيزو للتر الواحد؛ تم تحديث القسط إلى 23.51 بيزو للتر الواحد؛ بينما كان الديزل 22.90 بيزو للتر الواحد.

بالإضافة إلى ذلك، أعلن بروفيكو أنه مع خفض حتى 7 أبريل، كان سعر خليط الزيت المكسيكي بسعر 93.43 دولارًا للبرميل.

من أجل معرفة المزيد عن الأسعار ومحطات الوقود الأكثر ملاءمة لملء الخزان، فإن نفس الوكالة لديها منصة تسمى «من هو من في سعر البنزين»، والتي، كما يوحي الاسم، تعمل على معرفة تكاليف الوقود في البلاد .

(Foto: Twitter)

«تم إنشاء هذا الموقع لتوفير معلومات محدثة عن محطات الوقود التي تبيع البنزين والديزل بأعلى وأدنى الأسعار في المكسيك. تم بناء التصنيف على أساس الأسعار التي تم الإبلاغ عنها إلى لجنة تنظيم الطاقة (CRE) من قبل حاملي تصاريح البيع بالتجزئة للبنزين والديزل»، كما يقرأ الموقع.

يحتوي على أربعة أقسام، لكل منها مهمة مختلفة بحيث يمكن للمستهلك الوصول إلى بيانات محددة، وهي:

- من هو الذي في سعر البنزين

- إجراءات التحقق لمحطات خدمة البنزين والديزل

- من هو الذي في أسعار الغاز

- التقرير السنوي عن حلفاء الطاقة والمستهلكين

حول هذا الموضوع، خلال المؤتمر الصحفي الصباحي بقيادة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO) من القصر الوطني، أكد رئيس بروفيكو، ريكاردو شيفيلد باديلا، أن هناك استقرارًا في أسعار البنزين، على الرغم من أنها تغيرت في الأسابيع الأخيرة.

«هناك استقرار في أسعار الوقود في البلاد. إنه انعكاس واضح أن السياسة التي أوعز بها الرئيس هي سياسة مناسبة تفيد بشكل مباشر جيوب العائلات المكسيكية, وتفيدهم بشكل مباشر لأن النقل يؤثر على سعر كل شيء في البلاد, قال المسؤول.

Ricardo Sheffield explicó los precios de la gasolina en la "mañanera" (FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO) Moisés Pablo | Moisés Pablo

وأشار أيضا إلى أن الوكالة الاتحادية عالجت، في المجموع، 196 شكوى من خلال 150 زيارة أو عملية تحقق من خلال طلب «Litre x Litre». وقال إن النتائج هي أنه تم التحقق من جميع الشكاوى، في حين أن سبع منها تمثل مشاكل طفيفة.

في وقت لاحق، أعلن أنه خلال الأسبوع الماضي وجد في مكسيكو سيتي أن أغلى بنزين ممتاز كلف 25.99 بيزو. كانت محطة بتروليوس مكسيكانوس (Pemex) مثبتة في مكتب عمدة ألفارو أوبريغون.

وأوضح أيضًا أن أسعار البنزين العادية انخفضت مقارنة بالأسبوع السابق، عندما كانت حوالي 23.51 بيزو، أي ما يقرب من بيسوين أكثر مقارنة بالرقم الجديد المقدم في 11 أبريل.

أخيرًا، أعلن ريكاردو شيفيلد أن الشركات التي حققت أعلى أرباح كانت أركو وريدكو وشيفرون، والتي وضعت أعلى الأسعار. من جانبهم، حققت Repsol و G500 و Orsan أدنى الأرباح في هذا السوق.

استمر في القراءة