باتريسيو بارودي: شقيقتها تشمل فلافيا لاوس وليس لوسيانا فوستر في صورتها الجماعية babyshower

يوم السبت الماضي، احتفلت شقيقة باتريسيو بارودي، ماجو بارودي، Babyshower لطفلك Aitana مع العائلة والأصدقاء المقربين. حضر فلافيا لاوس كضيف، كما فعل لوسيانا فوستر، الشريك الحالي لصبي الواقع. ومع ذلك، كانت عضوة Esto es Guerra ملحوظة لغيابها في الصور التي رفعتها أخت زوجها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها. الشبكات.

من خلال حساب التوائم على Instagram، نشرت شقيقة «باتو» بارودي أبرز أحداث الحدث، حيث شوهدت وهي تتظاهر بجانب الزخرفة، وتكسر الكعكة وتفتح بعض الهدايا. كما قام بتحميل ملخص فيديو لكل ما حدث في ذلك اليوم، لكن إحدى التفاصيل لفتت انتباه المستخدمين.

لا تظهر لوسيانا فوستر في هذا المنشور، على الرغم من أنها قامت بتحميل الصور ومقاطع الفيديو على شبكاتها لإثبات أنها حضرت حفل استحمام أخت زوجها الآن. وتجدر الإشارة إلى أنه لم يظهر في الصورة الجماعية أيضًا، حيث قال ماجو إنه يطرح «مع أشخاص أحبهم كثيرًا».

على وجه التحديد في هذه اللقطة التي تظهر هي فلافيا لاوس، الشريك السابق لصبي الواقع. دعونا نتذكر أنه على الرغم من الانفصال، لا تزال المؤثرة الشقراء تتمتع بعلاقة جيدة مع أخوات بارودي، وقد تم القبض عليها وهي تعانق حماتها السابقة عندما كانت لوسيانا مرتبطة بالفعل بشكل رومانسي بالمحارب.

Foto grupal del babyshower de Majo Parodi. (Foto: Instagram/@majoparodi98)

ومع ذلك، بعد ساعات وبعد مطر الانتقادات من معجبي لوسيانا، نشر ماجو بارودي صورة تتظاهر مع أولاد الواقع. أوضحت المؤثرة أنها تريد تحميل هذه الصور من قبل، لكنها لم تستطع ذلك بسبب العدد الكبير من الصور التي كانت لديها. وكتب: «أود أن أشاركهم جميعًا، لكنهم لا نهاية لهم».

بالنظر إلى ذلك، شكر معجبو الزوجين ماجو على توضيح أنه ليس لديه علاقة سيئة مع أخت زوجته. ومع ذلك، ادعى مستخدمو الإنترنت الآخرون أن هذا المنشور تم بـ «التزام»، حيث كان من الممكن أن تتأذى لوسيانا بعدم رؤية نفسها في أي صورة.

Hermana de Patricio Parodi sí llegó a subir una fotografía junto a su cuñada. (Foto: Instagram/@twosidesblog)

هل رأى لوسيانا فوستر وفلافيا لاوس وجوه بعضهما البعض?

تزامن كلاهما في حفل استحمام ماجو بارودي، أخت باتريسيو بارودي. ومع ذلك, لم يشاهد أي منهم بجانب بعضهم البعض بسبب العلاقة المتوترة التي تربطهم منذ أن بدأ عضو Esto es Guerra علاقة رومانسية مع فتى الواقع, الذي كان من المفترض أن يكون صديقها السابق صديقتها.

يبدو أن كل شيء يشير إلى أن لوسيانا وصلت إلى الحدث بعد أن قررت المؤثرة الشقراء التقاعد. كان من الممكن إثبات ذلك في قصص Instagram التي تم تحميلها في ذلك اليوم. وبعد أن أعلنت فلافيا أنها ستغادر، بدأت لوسيانا في تحميل الصور مع باتريسيو تتمتع بالاحتفال.

Flavia Laos se reecontró con Luciana Fuster y Patricio Parodi en el mismo evento. (Fotos: Instagram)

لماذا لم يجعل باتريسيو بارودي ولوسيانا فوستر علاقتهما الرومانسية رسمية?

على الرغم من ampay أنهم لعبوا دور البطولة في التقبيل في شقة في باراكاس، إلا أن العارضات لم يرغبن علنًا في القول إنهما زوجان. لم يكن ذلك عائقًا أمام عدم رؤيته على الشبكات الاجتماعية حنونًا تمامًا. لكن لماذا لا يجعلون علاقتهم رسمية?

في مقابلة مع Estás en Todas، أشار قائد المحاربين إلى أنه لم يجعل علاقته مع لوسيانا فوستر رسمية لأنه لا يشعر بالالتزام بفضح حياته العاطفية لأتباعه ، على الرغم من اعتباره شخصية إعلامية.

«لست مضطرًا للخروج وأقول شيئًا يريدني الآخر أن أقوله، ليس عندما يريد، أو كيف، أو أين. أولئك الذين يقودون هذه العلاقة هم لوسيانا وأنا. إذا قررنا إبقائه خارجًا لأننا لا نريد كشفه بما يتجاوز ما نريده، فيجب احترامه، فترة. نحن شخصيات عامة ونعرض ما نريد ان نعرضه».

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